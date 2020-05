Image Source : INSTA/DEEPIKA PADUKONE Rest in Peace dear friend Irrfan Khan: Deepika Padukone shares unseen BTS picture from Piku sets

Deepika Padukone remembered her dear friend and legendary actor Irrfan Khan on social media today. The day is special because their film Piku released five years ago on May 8, 2015. As today marks the fifth year of Piku's release, Deepika Padukone shared an unseen BTS picture from the film's sets while remembering late actor Irrfan Khan with a heartfelt poem.Taking to Instagram, the 34-year-old actress paid her tribute and wrote Rest in Peace my Dear Friend Irrfan Khan along with a heartfelt poem

लम्हे गुज़र गये

चेहरे बदल गये

हम थे अंजानी राहो में पल में रुला दिया

पल में हसा के फिर

रह गये हम जी राहो में थोड़ा सा पानी है रंग है

थोड़ी सी छावो है

चुभती है आँखो में धूप

ये खुली दिशाओ में और दर्द भी मीठा लगे

सब फ़ासले ये कम हुए

ख्वाबो से रस्ते सजाने तो दो

यादो को दिल में बसाने तो दो

लम्हे गुज़र गये

चेहरे बदल गये

हम थे अंजानी राहो में थोड़ी सी बेरूख़ी जाने दो

थोड़ी सी ज़िंदगी

लाखो स्वालो में ढूंधू क्या

थक गयी ये ज़मीन है

जो मिल गया ये आस्मा

तो आस्मा से मांगू क्या

ख्वाबो से रस्ते सजाने तो दो

यादो को दिल में बसाने तो दो -Piku

Meanwhile, a video of Deepika Padukone and Irrfan Khan from the screening of the Hollywood film XXX: Return of Xander Cage has gone viral. across the internet.

