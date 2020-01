BREAKING: BJP announces list of 57 candidates for Delhi Assembly Election 2020

Delhi Assembly Election 2020

The Bharatiya Janata Party (BJP) on Friday announced its list of 57 candidates for the upcoming Delhi Assembly Election 2020. Kapil Mishra will be contesting from Model Town, Master Azad Singh from Mundka, Neeldaman Khatri from Narela, Vijendra Gupta from Rohini. Ravindra Gupta has been fielded from Matia Mahal, Rekha Gupta from Shalimar Bagh, Ravindra Kumar from Bawana, Anil Jha from Kirari. (Updates to follow)

FULL LIST OF BJP CANDIDATES FOR DELHI ASSEMBLY ELECTION 2020:

Model Town: Kapil Mishra

Mundka: Master Azad Singh

Narela: Neeldaman Khatri

Rohini: Vijendra Gupta

Timarpur: Surendra Singh Bittu

Kirari: Anil Jha

Bawana: Ravindra Kumar

Shalimar Bagh: Rekha Gupta

Matia Mahal: Ravindra Gupta

Dwarka: Pradyuman Rajput

Matiala: Rajesh Gehlot

Najafgarh: Ajit Kharkhari

Brijwasan: Satprakash Rana

Chandni Chowk: Suman Kumar Gupta

Rajinder Nagar: RP Singh

Jangpura: Impreet Singh Bakshi

Tilak Nagar: Rajeev Babbar

Malviya Nagar: Shailendra Singh Monty

RK Puram: Anil Sharma

Chhatarpur: Brahm Singh Tanwar

Deoli: Arvind Kumar

Ambedkar Nagar: Khushiram

Greater Kailash: Shikha Rai

Tughlakabad: Vikram Bidhuri

Badarpur: Ramvir Singh Bidhuri

Okhla: Brahm Singh

Trilokpuri: Kiran Vaid

Patparganj: Ravi Negi

Lakshmi Nagar: Abhay Kumar Varma

Vishwas Nagar: OP Sharma

Gandhinagar: Anil Bajpai

Rohtasnagar: Jitendra Mahajan

Seelampur: Kaushal Mishra

Gonda: Ajay Mahawat