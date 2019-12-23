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Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Veda Krishnamurthy to lead teams in Challenger Trophy

Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana and Veda Krishnamurthy will lead the India A, India B and India C sides respectively in the Challenger Trophy.

PTI PTI
Mumbai Published on: December 23, 2019 17:05 IST
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Image Source : GETTY IMAGES

Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana and Veda Krishnamurthy will lead the India A, India B and India C sides respectively in the Challenger Trophy.

Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana and Veda Krishnamurthy will lead the India A, B and C teams respectively in the women's T20 Challenger Trophy to be played in Cuttack from January 4 to 11.

The squads were picked on Monday after a meeting of the All-India Women's Selection Committee, a BCCI release stated.

The selection committee named 14 players each in all three squads.

Squads:

India A: Harmanpreet Kaur (C), Taniya Bhatia (WK), Shivali Shinde (WK), Jasia Akhtar, Priya Puniya, Deepti Sharma, Devika Vaidya, Sneh Rana, Mansi Joshi, Meghna Singh, Komal Jhanjhad, Meenu Mani, Radha Yadav, Bharati Fulmali

India B: Smriti Mandhana (C), Sushma Verma (WK), R Kalpana (WK), Vanitha V.R, Jemimah Rodrigues, Anuja Patil, Poonam Yadav, Pooja Vastrakar, Shikha Pandey, Renuka Singh, Anjali Sarvani, Sushri Dibyadarshini, T.P. Kanwar, Richa Ghosh

India C: Veda Krishnamurthy (C), Nuzhat Parween (WK), Shafali Verma (WK), Yastika Bhatiya, D. Hemlatha, Harleen Deol, Manali Dakshini, Jincy George, Arundhati Reddy, Monica Patel, Vrushali Bhagat, Rajeshwari Gayakwad, Tanushree Sarkar, Madhuri Mehta.

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