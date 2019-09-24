Tuesday, September 24, 2019
     
 Live tv
  1. You Are At:
  2. English News
  3. Sports News
  4. Soccer News
  5. India announce 29 probables for camp ahead of Bangladesh game

India announce 29 probables for camp ahead of Bangladesh game

Indian football team coach Igor Stimac on Tuesday named a 29 probables for a preparatory camp ahead of the FIFA World Cup Qualifier against Bangladesh.

PTI PTI
New Delhi Published on: September 24, 2019 23:25 IST
Representative News Image
Image Source : AIFF IMAGE

India announce 29 probables for camp ahead of Bangladesh game

Indian football team coach Igor Stimac on Tuesday named a 29 probables for a preparatory camp ahead the FIFA World Cup Qualifier against Bangladesh.

India held fancied Qatar to a goalless draw in Doha in their last match.

Squad:

Defenders: Pritam Kotal, Nishu Kumar, Rahul Bheke, Sandesh Jhingan, Adil Khan, Narender, Sarthak Golui, Anas Edathodika, Anwar Ali (Jr.), Mandar Rao Dessai, Subhasish Bose, Jerry Lalrinzuala

Midfielders: Udanta Singh, Nikhil Poojary, Vinit Rai, Anirudh Thapa, Abdul Sahal, Raynier Fernandes, Brandon Fernandes, Halicharan Narzary, Lallianzuala Chhangte, Ashique Kuruniyan

Forwards: Sunil Chhetri, Balwant Singh, Manvir Singh, Farukh Choudhary

Goalkeepers: Gurpreet Singh Sandhu, Amrinder Singh, Kamaljit Singh.

Write a comment

Top News

Latest News

  Previous StoryDiscussions on MS Dhoni's future unfair: Yuvraj Singh Next StoryRain washes out T20I tri-series final between Bangladesh-Afghanistan  