BJP releases star campaigners names for Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Assam | HERE IS THE LIST

Follow us on Image Source : PTI BJP campaigning

The Bharatiya Janata Party (BJP) on Wednesday released a list of star campaigners for many states including Uttarakhand, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra and Assam. While Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh are among the 40-star campaigners of the BJP for the Lok Sabha polls in Uttarakhand, former Madhya Pradesh chief minister Uma Bharti is missing from the BJP’s list of star campaigners.

Maharashtra

Narendra Modi Jagat Prakash Nadda Rajnath Singh Amit Shah Nitin Gadkari Yogi Adityanath Pramod Sawant Bhupendrabhai Patel Vishnu Deo Sai Dr Mohan Yadav Bhajan Lal Sharma Eknath Shinde Ajit Pawar Ramdas Athavale Narayan Rane Anurag Thakur Jyotiraditya Scindia Smriti Irani Raosaheb Danve Patil Shivraj Singh Chouhan Devendra Fadnavis Samrat Choudhari Ashok Chavan Vinod Tawde Chandrashekar Bawankule Ashish Shelar Pankaja Munde Palve Chandrakant (Dada) Patil Sudhir Mungantiwar Radhakrishna Vikhe Patil Piyush Goyal Girish Mahajan Ravindra Chavan K. Annamalai Manoj Tiwari Ravi Kisan Amar Sable Dr. Vijaykumar Gavit Atul Save Dhananjay Mahadik

Rajasthan

Narendra Modi Jagat Prakash Nadda Rajnath Singh Amit Shah Nitin Gadkari Smriti Irani Yogi Adityanath Pushkar Singh Dhami Bhupendra Patel Mohan Yadav Manohar Lal Khattar Sunil Jakhar Manjinder Singh Sirsa Dushyant Kumar Gautam C.P. Joshi Bhajan Lal Sharma Diya Kumari Dr. Prem Chand Bairwa Vasudhera Raj Scindia Satish Poonia Rajendra Singh Rathore Gajendra Singh Shekhawat Kirori Lal Meena Arjun Ram Meghwal Kailash Choudhary Dr. Alka Gurjar Vinay Sahasrabuddhe Vijaya Rahatkar V. Satish Parvesh Sahib Singh

Uttar Pradesh

Narendra Modi Jagat Prakash Nadda Rajnath Singh Amit Shah Yogi Adityanath Mohan Yadav Bhajan Lal Sharma Pushkar Singh Dhami Baijayant "Jay" Panda Bhupendra Singh Chaudhary Keshav Prasad Maurya Brijesh Pathak Swatantra Dev Singh Dharampal Smriti Irani Piyush Goyal S.P. Singh Baghel B.L. Verma Sanjeev Kumar Balyan Dr. Laxmikant Bajpai Dharampal Singh Jaiveer Singh Narendra Kashyap Asim Arun Kapil Dev Agarwal Surendra Singh Nagar Choudhary Laxmi Narayan Sunil Sharma Baby Rani Maurya Hema Malini Mukhtar Abbas Naqvi Somendra Tomar Jaswant Saini Danish Azad Geeta Shakya Ashwani Tyagi Subhash Yaduvansh Satendra Sisodia Santosh Singh Durvijay Singh Shakya

Assam