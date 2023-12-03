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Madhya Pradesh Assembly Election Results 2023: Constituency-wise full list of leading candidates

MP Assembly Election 2023 leading candidates: Madhya Pradesh went to polls on November 17 along with the second phase of polling in Chhattisgarh. The state has 230 Assembly seats and the majority mark is 116.

Varun Sharma Written By: Varun Sharma @Poldip Bhopal Updated on: December 03, 2023 8:29 IST
Madhya Pradesh-MP Assembly Election 2023 leading candidates
Image Source : INDIA TV Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan and former Chief Minister Kamal Nath.

Madhya Pradesh Election 2023 leading candidates: The counting of votes for the Assembly Elections in Madhya Pradesh is taking place today (December 3). The counting in three other states including Rajasthan, Telangana and Chhattisgarh is also taking place along with Madhya Pradesh. The Election Commission of India (ECI) on Friday deferred the counting of votes for the Mizoram Assembly to December 4 (Monday). The Assembly Elections in these five states were held between November 7 and November 30. There are 230 Assembly seats in Madhya Pradesh. 35 seats are reserved for Scheduled Castes (SCs) and 47 seats are reserved for Scheduled Tribes (STs) in the state Assembly. The term of the present Madhya Pradesh Assembly is from January 7, 2019 to January 6, 2024. There are 5,61,36,229 voters in Madhya Pradesh. Election Coverage 

In Madhya Pradesh, the two major political parties are the Congress and the Bharatiya Janata Party (BJP). The other two major parties in the state are the Samajwadi Party (SP) and the Bahujan Samaj Party (BSP). BJP's Shivraj Singh Chouhan has been the Madhya Pradesh Chief Minister since 2020. In the 2018 Madhya Pradesh Assembly Election, the Congress became the single largest party with 114 seats and formed the government under Kamal Nath. However, the government didn't survive its full term and fell after 15 months due to the rebellion of Congress leader Jyotiraditya Scindia. 22 MLAs along with Scindia revolted and joined the BJP.

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan (BJP), former Chief Minister Kamal Nath (Congress), Ajay Arjun Singh (Congress), Narottam Mishra (BJP), Kailash Vijayvargiya (BJP), Narendra Singh Tomar (BJP), Jaivardhan Singh (Congress), Jitu Patwari (Congress), Faggan Singh Kulaste (BJP) and Govind Singh Rajput (BJP) are some of the key candidates in Madhya Pradesh.  

Here is the complete list of constituency-wise leading candidates of Madhya Pradesh:

Madhya Pradesh Assembly Election 2023
Constituency Number Constituency Name Leading Candidate Leading Party
1. Sheopur Awaited Awaited
2. Vijaypur Awaited Awaited
3. Sabalagadh Awaited Awaited
4. Jaura Awaited Awaited
5. Sumaoli Awaited Awaited
6. Morena Awaited Awaited
7. Dimani Awaited Awaited
8. Ambah Awaited Awaited
9. Ater Awaited Awaited
10. Bhind Awaited Awaited
11. Lahar Awaited Awaited
12. Mehgaon Awaited Awaited
13. Gohad Awaited Awaited
14. Gwalior Rural Awaited Awaited
15. Gwalior Awaited Awaited
16. Gwalior East Awaited Awaited
17. Gwalior South Awaited Awaited
18. Bhitarwar Awaited Awaited
19. Dabara Awaited Awaited
20. Sewda Awaited Awaited
21. Bhander Awaited Awaited
22. Datia Awaited Awaited
23. Karera Awaited Awaited
24. Pohari Awaited Awaited
25. Shivpuri Awaited Awaited
26. Pichhore Awaited Awaited
27. Kolaras Awaited Awaited
28. Bamori Awaited Awaited
29. Guna Awaited Awaited
30. Chachoda Awaited Awaited
31. Raghogarh Awaited Awaited
32. Ashok Nagar Awaited Awaited
33. Chanderi Awaited Awaited
34. Mungaoli Awaited Awaited
35. Bina Awaited Awaited
36. Khurai Awaited Awaited
37. Surkhi Awaited Awaited
38. Deori Awaited Awaited
39. Rehli Awaited Awaited
40. Naryawali Awaited Awaited
41. Sagar Awaited Awaited
42. Banda Awaited Awaited
43. Tikamgarh Awaited Awaited
44. Jatara Awaited Awaited
45. Prithvipur Awaited Awaited
46. Niwari Awaited Awaited
47. Khargapur Awaited Awaited
48. Maharajpur Awaited Awaited
49. Chandla Awaited Awaited
50. Rajnagar Awaited Awaited
51. Chhatarpur Awaited Awaited
52, Bijawar Awaited Awaited
53. Malhara Awaited Awaited
54. Pathariya Awaited Awaited
55. Damoh Awaited Awaited
56. Jabera Awaited Awaited
57. Hatta Awaited Awaited
58. Pawai Awaited Awaited
59. Gunnour Awaited Awaited
60. Panna Awaited Awaited
61. Chitrakoot Awaited Awaited
62. Raigaon Awaited Awaited
63. Satna Awaited Awaited
64. Nagod Awaited Awaited
65. Maihar Awaited Awaited
66. Amarpatan Awaited Awaited
67. Rampur Baghelan Awaited Awaited
68. Sirmour Awaited Awaited
69. Semariya Awaited Awaited
70. Teonthar Awaited Awaited
71. Mauganj Awaited Awaited
72. Deotalab Awaited Awaited
73. Mangawan Awaited Awaited
74. Rewa Awaited Awaited
75. Gurh Awaited Awaited
76. Churhat Awaited Awaited
77. Sidhi Awaited Awaited
78. Sihawal Awaited Awaited
79. Chitrangi Awaited Awaited
80. Singarauli Awaited Awaited
81. Devsar Awaited Awaited
82. Dhouhani Awaited Awaited
83. Beohari Awaited Awaited
84. Jaisinghnagar Awaited Awaited
85. Jaitpur Awaited Awaited
86. Kotama Awaited Awaited
87. Anuppur Awaited Awaited
88. Pushprajgarh Awaited Awaited
89. Bandhavgarh Awaited Awaited
90. Manpur Awaited Awaited
91. Badwara Awaited Awaited
92. Vijayraghavgarh Awaited Awaited
93. Mudwara Awaited Awaited
94. Bahoriband Awaited Awaited
95. Patan Awaited Awaited
96. Bargi Awaited Awaited
97. Jabalpur East Awaited Awaited
98. Jabalpur North Awaited Awaited
99. Jabalpur Cantt Awaited Awaited
100. Jabalpur West Awaited Awaited
101. Panagar Awaited Awaited
102. Sihora Awaited Awaited
103. Shahpura Awaited Awaited
104. Dindori Awaited Awaited
105. Bichhiya Awaited Awaited
106. Niwas Awaited Awaited
107. Mandla Awaited Awaited
108. Baihar Awaited Awaited
109. Lanji Awaited Awaited
110. Paraswada Awaited Awaited
111. Balaghat Awaited Awaited
112. Waraseoni Awaited Awaited
113. Katangi Awaited Awaited
114. Barghat Awaited Awaited
115. Seoni Awaited Awaited
116. Keolari Awaited Awaited
117. Lakhanadon Awaited Awaited
118. Gotegaon Awaited Awaited
119. Narsingpur Prahlad Singh Patel BJP
120. Tendukheda Awaited Awaited
121. Gadarwara Awaited Awaited
122. Junnardeo Awaited Awaited
123. Amarwara Awaited Awaited
124. Chourai Awaited Awaited
125. Sausar Awaited Awaited
126.  Chhindwara Awaited Awaited
127. Parasiya Awaited Awaited
128. Pandhurna Awaited Awaited
129. Multai Awaited Awaited
130. Amla Awaited Awaited
131. Betul Awaited Awaited
132. Ghodadongri Awaited Awaited
133. Bhainsdehi Awaited Awaited
134. Timarni Awaited Awaited
135. Harda Awaited Awaited
136. Seoni Malwa Awaited Awaited
137. Hoshangabad Awaited Awaited
138. Sohagpur Awaited Awaited
139. Pipariya Awaited Awaited
140. Udaipura Awaited Awaited
141. Bhojpur Awaited Awaited
142. Sanchi Awaited Awaited
143. Silwani Awaited Awaited
144. Vidisha Awaited Awaited
145. Basoda Awaited Awaited
146. Kurwai Awaited Awaited
147. Sironj Awaited Awaited
148. Shamshabad Awaited Awaited
149. Berasia Awaited Awaited
150. Bhopal Uttar Awaited Awaited
151. Narela Awaited Awaited
152. Bhopal Dakshina-Pashchim Awaited Awaited
153. Bhopal Madhya Awaited Awaited
154. Govindpura Awaited Awaited
155. Huzur Awaited Awaited
156. Budhni Awaited Awaited
157. Ashta Awaited Awaited
158. Icchawar Awaited Awaited
159. Sehore Awaited Awaited
160. Narsinghgarh Awaited Awaited
161. Biaora Awaited Awaited
162. Rajgarh Awaited Awaited
163. Khilchipur Awaited Awaited
164. Sarangpur Awaited Awaited
165. Susner Awaited Awaited
166. Agar Awaited Awaited
167. Shajapur Awaited Awaited
168. Shujalpur Awaited Awaited
169. Kalapipal Awaited  Awaited
170. Sonkatch Awaited Awaited
171. Dewas Awaited Awaited
172. Hatpipliya Awaited Awaited
173. Khategaon Awaited Awaited
174. Bagli Awaited Awaited
175. Mandhata Awaited Awaited
176. Harsud Awaited Awaited
177. Khandwa Awaited Awaited
178. Pandhana Awaited Awaited
179. Nepanagar Awaited Awaited
180. Burhanpur Awaited Awaited
181. Bhikangaon Awaited Awaited
182. Badwaha Awaited Awaited
183. Maheshwar Awaited Awaited
184. Kasrawad Awaited Awaited
185. Khargone Awaited Awaited
186. Bhagwanpura Awaited Awaited
187. Sendhwa Awaited  Awaited
188. Rajpur Awaited Awaited
189. Pansemal Awaited Awaited
190. Barwani Awaited Awaited
191. Alirajpur Awaited Awaited
192. Jobat Awaited Awaited
193. Jhabua Awaited Awaited
194. Thandla Awaited Awaited
195. Petlawad Awaited Awaited
196. Sardarpur Awaited Awaited
197. Gandhwani Awaited Awaited
198. Kukshi Awaited Awaited
199. Manawar Awaited Awaited
200. Dharampuri Awaited Awaited
201. Dhar Awaited Awaited
202. Badnawar Awaited Awaited
203. Depalpur Awaited Awaited
204. Indore-1 Awaited Awaited
205. Indore-2 Awaited Awaited
206. Indore-3 Awaited Awaited
207. Indore-4 Awaited Awaited
208. Indore-5 Awaited Awaited
209. Dr Ambedkar Nagar-Mhow Awaited Awaited
210. Rau Jitu Patwari Congress
211. Sanwer Tulsiram Silawat BJP
212. Nagda-Khachrod Awaited Awaited
213. Mahidpur Awaited Awaited
214. Tarana Awaited Awaited
215. Ghatiya Awaited Awaited
216. Ujjain North Awaited Awaited
217. Ujjain South Awaited Awaited
218. Badnagar Awaited Awaited
219. Ratlam Rural Awaited Awaited
220. Ratlam City Awaited Awaited
221. Sailana Awaited Awaited
222. Jaora Awaited Awaited
223. Alote Awaited Awaited
224. Mandsaur Awaited Awaited
225. Malhargarh Awaited Awaited
226. Suwasra Awaited Awaited
227. Garoth Awaited Awaited
228. Manasa Awaited Awaited
229. Neemuch Awaited Awaited
230. Jawad Awaited Awaited

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