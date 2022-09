Updated on: September 28, 2022 10:50 IST

PFI Banned Updates: PFI टेरर लिंक साबित होने पर केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, जगह जगह बधाई सुरक्षा

Central Government declares PFI, its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect for 5-yrs. Central Home Ministry issues notification after continuous raids on suspected places.