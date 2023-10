Telangana Election: Congress releases first list of 55 candidates, fields Revanth Reddy and Uttam Kumar Reddy

Follow us on Image Source : FACEBOOK Telangana Congress president Revanth Reddy

Congress on Sunday released a list of 55 candidates for the upcoming Telangana Assembly elections. Telangana Congress president Revanth Reddy will contest from Kodangal.

Constituency Candidate

Ballampalle - SC Gaddam Vinod Mancherial - Kokkirala Prem Sagar Rao Nirmal - Kuchadi Srihari Rao Armur - Prodduturi Vinay Kumar Reddy Bodhan - P. Sudarshan Reddy Balkonda - Sunil Kumar Muthyala Jagtial - T. Jeevan Reddy Dharmapuri - SC Adluri Laxman Kumar Ramagundam - M.S. Raj Thakoor Manthani - Duddilla Sridhar Babu Peddapalle - Chintakunta Vijaya Ramana Rao Vemulawada - Aadi Srinivas Manakondur - SC Dr. Kavvampally Satyanarayana Medak - Mynampally Rohit Rao Andole SC - C. Damodar Rajanarsimha Zahirabad SC - Agam Chandra Sekhar Sangareddy - Thurupu Jagga Reddy Gajwel - Thumkunta Narsa Reddy Medchal - Thotakura Vajresh Yadav Malkajgiri - Mynapally Hanumathrao (Velma) Qutbullapur - Kolan Hanmanth Reddy Uppal - M. Parameshwar Reddy Chevella - SC Pamena Bheembharat Pargi - T. Ram Mohan Reddy Vicarabad - SC Gaddam Prasad Kumar Musheerabad - Anjan Kumar Yadav Mandadi Malakpet - Shaikh Akbar Sanathnagar - Dr. Kota Neelima Nampally - Mohammed Feroz Khan Karwan - Osman Bin Mohammed Al Hajri Goshamahal - Mogili Sunitha Chandrayangutta - Boya Nagesh (Naresh) Yakutpura- K Ravi Raju Bahadurpura - Rajesh Kumar Pulipati Secunderabad - Adam Santosh Kumar Kodangal - Anumula Revanth Reddy Gadwal - Smt. Saritha Thirupathaiah Alampur SC - Dr. S.A. Sampath Kumar Nagarkurnool - Dr. Kuchakulla Rajesh Reddy Achampet SC - Dr. Chikkudu Vamshi Krishna Kalwakurthy - Kasireddy Narayan Reddy Shadnagar - K. Shankaraiah Kollapur - Jupally Krishna Rao Nagarjuna - Sagar Jayaveer Kunduru Huzurnagar - Nalamada Uttam Kumar Reddy Kodad - Smt. Nalamada Padmavathi Reddy Nalgonda - Komatireddy Venkat Reddy Nakrekal SC - Vemula Veerasham Alair - Beerla Ilaiah Ghanpur (Station) SC - Smt. Singapuram Indira Narsampet - Donthi Madhava Reddy Bhupalpalle - Gandra Satyanarayana Rao Mulug ST - Smt. Danasari Anasuya Seethakka Madhira SC - Bhatti Vikramarka Mallu Bhadrachalam ST - Podem Veeraiah

