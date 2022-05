Follow us on Image Source : HOCKEY INDIA IND vs PAK live streaming details (file photo)

India vs Pakistan Asia Cup 2022 Live Streaming Details: When and where to watch IND vs PAK match

Live Streaming details

Star Sports First, Star Sports Select 2 SD+HD

Where can you watch IND vs PAK of Asia Cup 2022 online?

The match will be streamed live on Hotstar

When is the IND vs PAK of Asia Cup 2022?

23rd May, Monday

At what time does IND vs PAK of Asia Cup 2022 start?

5:00 PM IST

Where is the IND vs PAK of Asia Cup 2022 being played?

Gelora Bung Karno Sports Complex, Jakarta, Indonesia.

Full Squads

India

Pankaj Kumar Rajak, Suraj Karkera, Yashdeep Siwach, Abhisek Lakra, Birendra Lakra, Manjeet, Dipsan Tirkey, Vishnukant Singh, Raj Kumar Pal, Mareeswaren Sakthivel, Sheshe Gowda BM, Simranjeet Singh, Pawan Rajbhar, Abharan Sudev, SV Sunil, Uttam Singh, S. Karthi, Maninder Singh, Nilam Sanjeep Xess, Pawan, Pardeep Singh, Ankit Pal, Angad Bir Singh

Pakistan

Akmal Hussain, Abdullah Ishtiaq Khan, Mubashir Ali, Emad Shakeel Butt, Hamaduddin Anjum, Muhammad Abdullah, Rizwan Ali, Umar Bhatta, Ali Shan, Moin Shakeel, Abdul Hanan, Junaid Manzoor, Ghazanfar Ali, Abu Bakar Mahmood, Ejaz Ahmed, Rana Abdul Waheed, Muhammad Salman Razzaq, Roman, Afraz, Abdul Hanan Shahid