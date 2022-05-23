India vs Pakistan Asia Cup 2022 Live Streaming Details: When and where to watch IND vs PAK match
Live Streaming detailsWhere can you watch IND vs PAK of Asia Cup 2022 on TV?
Star Sports First, Star Sports Select 2 SD+HD
Where can you watch IND vs PAK of Asia Cup 2022 online?
The match will be streamed live on Hotstar
When is the IND vs PAK of Asia Cup 2022?
23rd May, Monday
At what time does IND vs PAK of Asia Cup 2022 start?
5:00 PM IST
Where is the IND vs PAK of Asia Cup 2022 being played?
Gelora Bung Karno Sports Complex, Jakarta, Indonesia.
Full Squads
India
Pankaj Kumar Rajak, Suraj Karkera, Yashdeep Siwach, Abhisek Lakra, Birendra Lakra, Manjeet, Dipsan Tirkey, Vishnukant Singh, Raj Kumar Pal, Mareeswaren Sakthivel, Sheshe Gowda BM, Simranjeet Singh, Pawan Rajbhar, Abharan Sudev, SV Sunil, Uttam Singh, S. Karthi, Maninder Singh, Nilam Sanjeep Xess, Pawan, Pardeep Singh, Ankit Pal, Angad Bir Singh
Pakistan
Akmal Hussain, Abdullah Ishtiaq Khan, Mubashir Ali, Emad Shakeel Butt, Hamaduddin Anjum, Muhammad Abdullah, Rizwan Ali, Umar Bhatta, Ali Shan, Moin Shakeel, Abdul Hanan, Junaid Manzoor, Ghazanfar Ali, Abu Bakar Mahmood, Ejaz Ahmed, Rana Abdul Waheed, Muhammad Salman Razzaq, Roman, Afraz, Abdul Hanan Shahid