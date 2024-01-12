Pakistan Super League 2024 schedule announced; champions Lahore face Islamabad in opener on Feb 17

Follow us on Image Source : GETTY Shaheen Afridi and Haris Rauf with PSL 2023 trophy

Pakistan Cricket Board (PCB) announced a full schedule for the Pakistan Super League 2024 on Friday, January 12. The ninth edition of the T20 franchise cricket will begin on February 17 and the final will be played on March 18 at Karachi's National Bank Stadium.

The defending champions Lahore Qalandars will clash against Shadab Khan-led Islamabad United in the opening match at Lahore's Gaddafi Stadium. Last edition's runner-up Multan Sultans will kick off their campaign against Karachi Kings on February 18 at home.

Babar Azam's Peshawar Zalmi will be facing Sarfaraz Ahmed's Quetta Gladiators in their first match. Four venues Lahore, Karachi, Multan and Rawalpindi will be hosting the tournament while National Bank Stadium will host the play-offs and the final.

PCB's Chairman of the Management Committee Zaka Ashraf highlighted that the upcoming tournament will promote cricket at the grassroots level and will provide thrilling action.

“We are thrilled to announce that the HBL Pakistan Super League's ninth edition is set to kick off on February 17, showcasing the best of T20 cricket in four cities across Pakistan," Zaka Ashraf said. "The decision to host the marquee event across these cities is a testament to our commitment to bring top-notch cricket to fans across the country. We believe that hosting matches in these venues not only adds to the excitement for fans but also promotes cricket at the grassroots level. As we gear up for this spectacular event, we look forward to witnessing thrilling action and creating unforgettable moments for cricket enthusiasts worldwide.”

PSL 2024 Schedule

February 17, 2024 Lahore Qalandars v Islamabad United, Gaddafi Stadium Lahore

February 18, 2024 Quetta Gladiators v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium Lahore; Multan Sultans v Karachi Kings, Multan Cricket Stadium

February 19, 2024 Lahore Qalandars v Quetta Gladiators, Gaddafi Stadium Lahore

February 20, 2024 Multan Sultans v Islamabad United, Multan Cricket Stadium

February 21, 2024 Peshawar Zalmi v Karachi Kings, Gaddafi Stadium Lahore; Multan Sultans v Lahore Qalandars, Multan Cricket Stadium

February 22, 2024 Quetta Gladiators v Islamabad United, Gaddafi Stadium Lahore

February 23, 2024 Multan Sultans v Peshawar Zalmi, Multan Cricket Stadium

February 24, 2024 Lahore Qalandars v Karachi Kings, Gaddafi Stadium Lahore

February 25, 2024 Multan Sultans v Quetta Gladiators, Multan Cricket Stadium; Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium Lahore

February 26, 2024 Peshawar Zalmi v Islamabad United, Gaddafi Stadium Lahore

February 27, 2024 Lahore Qalandars v Multan Sultans, Gaddafi Stadium Lahore

February 28, 2024 Karachi Kings v Islamabad United, National Bank Stadium

February 29, 2024 Karachi Kings v Quetta Gladiators, National Bank Stadium

March 2, 2024 Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars, Pindi Cricket Stadium; Islamabad United v Quetta Gladiators, Pindi Cricket Stadium

March 3, 2024 Karachi Kings v Multan Sultans, National Bank Stadium

March 4, 2024 Islamabad United v Peshawar Zalmi, Pindi Cricket Stadium

March 5, 2024 Peshawar Zalmi v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium

March 6, 2024 Quetta Gladiators v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium; Islamabad United v Lahore Qalandars, Pindi Cricket Stadium

March 7, 2024 Islamabad United v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium

March 8, 2024 Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators, Pindi Cricket Stadium

March 9, 2024 Karachi Kings v Lahore Qalandars, National Bank Stadium

March 10, 2024 Islamabad United v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium; Quetta Gladiators v Lahore Qalandars, National Bank Stadium

March 11, 2024 Karachi Kings v Peshawar Zalmi, National Bank Stadium

March 12, 2024 Quetta Gladiators v Multan Sultans, National Bank Stadium

March 14, 2024 Qualifier (1 v 2), National Bank Stadium

March 15, 2024 Eliminator 1 (3 v 4), National Bank Stadium

March 16, 2024 Eliminator 2 (Eliminator Winner v Qualifier Runner-up), National Bank Stadium

March 18, 2024 Final, National Bank Stadium