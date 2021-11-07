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New Zealand vs Afghanistan Live Score, NZ vs AFG LIVE Cricket Score, T20 World Cup 2021 Live Updates

New Zealand vs Afghanistan, 40th Match, Super 12 Group 2 - Live Cricket Score, Follow Live Updates from Abu Dhabi.

India TV Sports Desk India TV Sports Desk
New Delhi Updated on: November 07, 2021 14:38 IST
File photo of Gulbadin Naib.
Image Source : GETTY IMAGES

File photo of Gulbadin Naib.

New Zealand vs Afghanistan Live Score, NZ vs AFG LIVE Cricket Score, T20 World Cup 2021 Live Updates 

Squads

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New Zealand Martin Guptill, Daryl Mitchell, Kane Williamson(c), Devon Conway(w), James Neesham, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Adam Milne, Tim Southee, Ish Sodhi, Trent Boult, Todd Astle, Kyle Jamieson, Tim Seifert, Mark Chapman

Afghanistan Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad (w), Rahmanullah Gurbaz, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi (c), Gulbadin Naib, Rashid Khan, Karim Janat, Hamid Hassan, Naveen-ul-Haq, Mujeeb Ur Rahman, Usman Ghani, Hashmatullah Shahidi, Fareed Ahmad, Sharafuddin Ashraf

 

 

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