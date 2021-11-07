New Zealand vs Afghanistan Live Score, NZ vs AFG LIVE Cricket Score, T20 World Cup 2021 Live Updates
Squads
New Zealand Martin Guptill, Daryl Mitchell, Kane Williamson(c), Devon Conway(w), James Neesham, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Adam Milne, Tim Southee, Ish Sodhi, Trent Boult, Todd Astle, Kyle Jamieson, Tim Seifert, Mark Chapman
Afghanistan Hazratullah Zazai, Mohammad Shahzad (w), Rahmanullah Gurbaz, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi (c), Gulbadin Naib, Rashid Khan, Karim Janat, Hamid Hassan, Naveen-ul-Haq, Mujeeb Ur Rahman, Usman Ghani, Hashmatullah Shahidi, Fareed Ahmad, Sharafuddin Ashraf