MI vs RR Dream11 IPL 2022: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for Mumbai vs Rajasthan

MI vs RR Dream11 IPL 2022: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

IPL 2022, Match No. 44

Saturday, 7:30 PM

DY Patil Sports Academy, Mumbai

Dream 11 for MI vs RR

Sanju Samson, Rohit Sharma (c), Kieron Pollard, Tilak Varma, Ravichandran Ashwin, Riyan Parag, Daniel Sams, Yuzvendra Chahal (vc), Prasidh Krishna, Riley Meredith, Kuldeep Sen

Probable Playing XI for MI vs RR

Mumbai Indians: Rohit Sharma, Ishan Kishan, Dewald Brevis, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Kieron Pollard, Hrithik Shokeen, Daniel Sams, Jaydev Unadkat, Riley Meredith, Jasprit Bumrah

Rajasthan Royals: Jos Buttler, Devdutt Padikkal, Sanju Samson, Shimron Hetmyer, Riyan Parag, Daryl Mitchell, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Kuldeep Sen, Prasidh Krishna, Yuzvendra Chahal

Live Streaming details

Where can you watch MI vs RR, the 44th Match of IPL 2022 on TV?

Star Sports Network - Star Sports 1 and Star Sports 1HD, Star Sports Select 1 and Star Sports Select 1HD (Dugout).

Where can you watch MI vs RR, the 44th Match of IPL 2022 online?

The match will be streamed live on Hotstar

When is the MI vs RR, the 44th Match of IPL 2022?

Saturday, 30th April

At what time does MI vs RR, the 44th Match of IPL 2022 start?

7:30 PM IST

Where is the MI vs RR, the 44th Matchh of IPL 2022 being played?

DY Patil Sports Academy, MumbaiFull Squad

Mumbai Indians

Ishan Kishan, Rohit Sharma, Dewald Brevis, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Kieron Pollard, Daniel Sams, Jaydev Unadkat, Hrithik Shokeen, Jasprit Bumrah, Riley Meredith, Tymal Mills, Murugan Ashwin, Fabian Allen, Basil Thampi, Anmolpreet Singh, Sanjay Yadav, Ramandeep Singh, Mayank Markande, Tim David, Aryan Juyal, Arjun Tendulkar, Rahul Buddhi, Arshad Khan

Rajasthan Royals

Jos Buttler, Devdutt Padikkal, Ravichandran Ashwin, Sanju Samson, Daryl Mitchell, Riyan Parag, Shimron Hetmyer, Trent Boult, Prasidh Krishna, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Sen, Karun Nair, James Neesham, Rassie van der Dussen, Navdeep Saini, KC Cariappa, Obed McCoy, Tejas Baroka, Kuldip Yadav, Yashasvi Jaiswal, Anunay Singh, Dhruv Jurel, Shubham Garhwal