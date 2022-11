Updated on: November 15, 2022 10:10 IST

G20 Summit 2022 in Bali LIVE Updates | PM Modi Indonesia Visit LIVE | Modi and Joe Biedn LIVE Update

PM Modi Indonesia Visit LIVE | Bali G-20 Summit LIVE | G-20 Shikhar Sammelan | IndiaTV LIVE: आज इंडोनेशिया के बाली में जी 20 समिट का आगाज हो रहा है. इस समिट में शामिल होने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के 20 राष्ट्रध्यक्ष इस वक्त बाली में मौजूद हैं. पीएम मोदी भी समिट में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं. G20 समिट के पहले सेशन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी. कोरोना महामारी के बाद पहली बार हो रहे इस समिट से दुनिया के कई देशों को काफी उम्मीदें हैंIndia TV LIVE: PM Modi Indonesia Visit: Prime Minister Narendra Modi will be on a tour of Indonesia for three days from today. During this, PM Modi will attend the G-20 summit to be held in Bali. The 17th G-20 summit is considered very important for India. Because India will preside over the G-20 for one year starting from December 1.#indonesia #g20shikharsummelan #g20summit #narendramodi #indiatv #joebiden #narendramodi