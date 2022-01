UAE vs West Indies Live Cricket Score UAE U19 vs WI U19 Live Score U19 World Cup 2022 9th Place Playoff ICC U19 World Cup 2022, UAE U19 vs West Indies U19: Get the Live Cricket Scores, Commentary, Ball by Ball Updates, Full Scorecard, Highlights from the UAE U19 vs West Indies U19 9th Place Playoff match at the Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad.

File photo of West Indies U19 team UAE vs West Indies Live Cricket Score UAE U19 vs WI U19 Live Score U19 World Cup 2022 9th Place Playoff Match Details United Arab Emirates U19 vs West Indies U19 9th Place Playoff in ICC U19 World Cup 2022 Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad 6:30 PM Squads West Indies U19 Squad: Shaqkere Parris, Matthew Nandu(c), Teddy Bishop, Kevin Wickham, Rivaldo Clarke(w), Jordan Johnson, Anderson Mahase, McKenny Clarke, Nathan Edwards, Shiva Sankar, Isai Thorne, Ackeem Auguste, Giovonte Depeiza, Onaje Amory, Carlon Bowen Tuckett, Jaden Carmichael, Johann Layne United Arab Emirates U19 Squad: Kai Smith(w), Dhruv Parashar, Alishan Sharafu(c), Punya Mehra, Nilansh Keswani, Soorya Sathish, Ronak Panoly, Ali Naseer, Aayan Afzal Khan, Adhitya Shetty, Jash Giyanani, Sailles Jaishankar, Aryansh Sharma, Shival Bawa, Vinayak Raghavan