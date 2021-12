India U19 vs United Arab Emirates U19 Live Score ACC U19 Asia Cup 2021, IND U19 vs UAE U19 Live Updates ACC U19 Asia Cup 2021: India U19 vs United Arab Emirates U19 Live Score Updates Latest Scorecard; catch all the Live Score, Updates as India U19 takes on UAE U19 in the ACC U19 Asia Cup being played ICC Academy Ground, Dubai.

Follow us on Image Source : AFP VIA GETTY IMAGES File photo of India U19 players India U19 vs United Arab Emirates U19 Live Score ACC U19 Asia Cup 2021, IND U19 vs UAE U19 Live Updates Playing 11 United Arab Emirates U19 (Playing XI) Alishan Sharafu(c), Kai Smith, Dhruv Parashar, Punya Mehra, Ali Naseer, Adhitya Shetty, Soorya Sathish, Vinayak Vijaya Raghavan, Aayan Afzal Khan, Aryansh Sharma(w), Nilansh Keswani India U19 (Playing XI) Harnoor Singh, Angkrish Raghuvanshi, Ansh Gosai, Shaik Rasheed, Yash Dhull(c), Aneeshwar Gautam, Kaushal Tambe, Nishant Sindhu, Dinesh Bana, Aaradhya Yadav(w), Raj Bawa SQUAD India U19 squad Harnoor Singh Pannu, Angkrish Raghuvanshi, Ansh Gosai, S K Rasheed, Yash Dhull (captain), Anneshwar Gautam, Siddharth Yadav, Kaushal Tambe, Nishant Sindhu, Dinnesh Bana, Aaradhya Yadav, Rajangad Bawa, Rajvardhan Hangargekar, Garv Sangwan, Ravi Kumar, Rishith Reddy, Manav Parakh, Amrit Raj Upadhyay, Vicky Ostwal, Vasu Vats UAE U19 squad Alishan Sharafu (captain), Kai Smith, Dhruv Parashar, Punya Mehra, Ronak Panoly, Ali Aamer Naseer, Adithya Shetty, Soorya Sathish, Sailles Jaishankar, Vinayak Vijaya Raghavan, Aayan Khan, Aryansh Sharma, Jash Giyanani, Shival Bawa, Nilansh Keswani u-19 asia cup

u-19 asia cup india u-19 team