Vijay Hazare Trophy Quarterfinals LIVE Score Updates: Tamil Nadu lose one wkt, UP reeling with 3 wkts in 10 ov

Vijay Hazare Trophy Quarterfinals Live Score Updates: Tamil Nadu vs Karnataka, Himachal vs Uttar PradeshTamil Nadu vs Karnataka, Quarterfinal 2
KL Saini Ground, Jaipur
Karnataka have won the toss and have opted to field
Tamil Nadu (Playing XI): N Jagadeesan, Baba Indrajith, Washington Sundar, Dinesh Karthik(w), Baba Aparajith, Vijay Shankar(c), Shahrukh Khan, R Silambarasan, Sandeep Warrier, Manimaran Siddharth, Ravisrinivasan Sai Kishore
Karnataka (Playing XI): Manish Pandey(c), Rohan Kadam, Devdutt Padikkal, Krishnamurthy Siddharth, Abhinav Manohar, Srinivas Sharath(w), Praveen Dubey, KC Cariappa, Prateek Jain, Vijaykumar Vyshak, Prasidh Krishna
Himachal Pradesh vs Uttar Pradesh, Quarterfinal 1
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Himachal Pradesh have won the toss and have opted to field
Himachal Pradesh (Playing XI): Shubham Arora(w), Prashant Chopra, Nikhil Gangta, Amit Kumar, Rishi Dhawan(c), Sumeet Verma, Akash Vasisht, Mayank Dagar, Vinay Galetiya, Pankaj Jaiswal, Sidharth Sharma
Uttar Pradesh (Playing XI): Aryan Juyal(w), Abhishek Goswami, Karan Sharma(c), Akshdeep Nath, Sameer Rizvi, Rinku Singh, Bhuvneshwar Kumar, Shivam Sharma, Shivam Mavi, Ankit Rajpoot, Yash Dayal