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Vijay Hazare Trophy Quarterfinals LIVE Score Updates: Tamil Nadu lose one wkt, UP reeling with 3 wkts in 10 ov

Vijay Hazare Trophy Quarterfinals: Get the LIVE Score, Latest Scorecard, Results, Commentary and Updates as Tamil Nadu face Karnataka and Himachal Pradesh take on Uttar Pradesh in the Vijay Hazare Quarterfinals in Jaipur.Karnataka, Himachal Pradesh choose to bowl after winning the toss.

India TV Sports Desk Reported by: India TV Sports Desk
New Delhi Updated on: December 21, 2021 10:03 IST
File image of Dinesh Karthik and Shahrukh Khan
Image Source : TWITTER @CRICKET_RECENT

File image of Dinesh Karthik and Shahrukh Khan

Vijay Hazare Trophy Quarterfinals Live Score Updates: Tamil Nadu vs Karnataka, Himachal vs Uttar Pradesh

Tamil Nadu vs Karnataka, Quarterfinal 2

KL Saini Ground, Jaipur
Karnataka have won the toss and have opted to field

Tamil Nadu (Playing XI): N Jagadeesan, Baba Indrajith, Washington Sundar, Dinesh Karthik(w), Baba Aparajith, Vijay Shankar(c), Shahrukh Khan, R Silambarasan, Sandeep Warrier, Manimaran Siddharth, Ravisrinivasan Sai Kishore

Karnataka (Playing XI): Manish Pandey(c), Rohan Kadam, Devdutt Padikkal, Krishnamurthy Siddharth, Abhinav Manohar, Srinivas Sharath(w), Praveen Dubey, KC Cariappa, Prateek Jain, Vijaykumar Vyshak, Prasidh Krishna

Himachal Pradesh vs Uttar Pradesh, Quarterfinal 1
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Himachal Pradesh have won the toss and have opted to field

Himachal Pradesh (Playing XI): Shubham Arora(w), Prashant Chopra, Nikhil Gangta, Amit Kumar, Rishi Dhawan(c), Sumeet Verma, Akash Vasisht, Mayank Dagar, Vinay Galetiya, Pankaj Jaiswal, Sidharth Sharma

Uttar Pradesh (Playing XI): Aryan Juyal(w), Abhishek Goswami, Karan Sharma(c), Akshdeep Nath, Sameer Rizvi, Rinku Singh, Bhuvneshwar Kumar, Shivam Sharma, Shivam Mavi, Ankit Rajpoot, Yash Dayal

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