LIVE Score Zimbabwe U19 vs Scotland U19 Super League Quarterfinal 3 Latest Match Updates U19 World Cup 2022

Zimbabwe U19 vs Scotland U19 Super League Quarterfinal 3 U19 World Cup 2022

Zimbabwe U19 vs Scotland U19 Plate Quarter-Final 3 (C3 v D4) ICC U19 World Cup 2022 Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad Squads Zimbabwe U19 Squad: Matthew Welch, Steven Saul, Emmanuel Bawa(c), Ngenyasha Zvinoera, Brian Bennett, David Bennett, Connor Mitchell, Rogan Wolhuter(w), Tendekai Mataranyika, Mcgini Dube, Alex Falao, Tashinga Makoni, Matthew Schonken, Panashe Taruvinga Scotland U19 Squad: Charlie Tear(w), Oliver Davidson, Tomas Mackintosh, Samuel Elstone, Jack Jarvis, Muhaymen Majeed, Lyle Robertson, Rafay Khan, Charlie Peet(c), Sean Fischer Keogh, Ruaridh McIntyre, Aayush Mahapatra, Gallmann Findlay, Christopher Cole, Jamie Cairns