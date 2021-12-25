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India U19 vs Pakistan U19 Live Score ACC U19 Asia Cup 2021 Latest Updates

ACC U19 Asia Cup 2021: India U19 vs Pakistan U19 Live Score Updates Latest Scorecard; catch all the Live Score, Updates as India U19 takes on Pakistan U19 in the ACC U19 Asia Cup being played ICC Academy Ground, Dubai.

India TV Sports Desk Written by: India TV Sports Desk
Dubai Updated on: December 25, 2021 13:31 IST
Pakistan cricket team celebrating wicket of an Indian batsman.
Image Source : TWITER/ @ACCMEDIA1

Pakistan cricket team celebrating wicket of an Indian batsman. 

India U19 vs Pakistan U19 Live Score ACC U19 Asia Cup 2021 Latest Updates

 

India U19 Playing XI

Angkrish Raghuvanshi, Harnoor Singh, Shaik Rasheed, Yash Dhull (c), Nishant Sindhu, Raj Bawa, Aaradhya Yadav (wk), Kaushal Tambe, Rajvardhan Hangargekar, Vicky Ostwal, Ravi Kumar

Pakistan U19 Playing XI

Abdul Wahid, Maaz Sadaqat, Muhammad Shehzad, Haseebullah (wk), Qasim Akram (c), Irfan Khan, Rizwan Mehmood, Ahmad Khan, Ali Asfand, Zeeshan Zameer, Awais Ali

India U19 Squad

Angkrish Raghuvanshi, Harnoor Singh, Shaik Rasheed, Yash Dhull (c), Nishant Sindhu, Raj Bawa, Aaradhya Yadav (wk), Kaushal Tambe, Rajvardhan Hangargekar, Vicky Ostwal, Ravi Kumar, Garv Sangwan, Manav Parakh, Siddarth Yadav, Aneeshwar Gautam, Dinesh Bana, Ansh Gosai, Rishith Reddy, Amrit Upadhyay

Pakistan U19 Squad

Abdul Wahid, Maaz Sadaqat, Muhammad Shehzad, Haseebullah (wk), Qasim Akram (c), Irfan Khan, Rizwan Mehmood, Ahmad Khan, Ali Asfand, Zeeshan Zameer, Awais Ali, Abdul Faseeh, Faisal Akram, Mehran Mumtaz, Arham Nawab

 

 

 

 

 

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