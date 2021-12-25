India U19 vs Pakistan U19 Live Score ACC U19 Asia Cup 2021 Latest Updates
India U19 Playing XI
Angkrish Raghuvanshi, Harnoor Singh, Shaik Rasheed, Yash Dhull (c), Nishant Sindhu, Raj Bawa, Aaradhya Yadav (wk), Kaushal Tambe, Rajvardhan Hangargekar, Vicky Ostwal, Ravi Kumar
Pakistan U19 Playing XI
Abdul Wahid, Maaz Sadaqat, Muhammad Shehzad, Haseebullah (wk), Qasim Akram (c), Irfan Khan, Rizwan Mehmood, Ahmad Khan, Ali Asfand, Zeeshan Zameer, Awais Ali
India U19 Squad
Angkrish Raghuvanshi, Harnoor Singh, Shaik Rasheed, Yash Dhull (c), Nishant Sindhu, Raj Bawa, Aaradhya Yadav (wk), Kaushal Tambe, Rajvardhan Hangargekar, Vicky Ostwal, Ravi Kumar, Garv Sangwan, Manav Parakh, Siddarth Yadav, Aneeshwar Gautam, Dinesh Bana, Ansh Gosai, Rishith Reddy, Amrit Upadhyay
Pakistan U19 Squad
Abdul Wahid, Maaz Sadaqat, Muhammad Shehzad, Haseebullah (wk), Qasim Akram (c), Irfan Khan, Rizwan Mehmood, Ahmad Khan, Ali Asfand, Zeeshan Zameer, Awais Ali, Abdul Faseeh, Faisal Akram, Mehran Mumtaz, Arham Nawab