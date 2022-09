Updated on: September 14, 2022 10:50 IST

Uttarakhand News | Gangotri में Patanjali Ayurveda और IMF ने चलाया औषधीय पौधों की खोज का अभियान

Patanjali Ayurveda and IMF is collaborating to discover medical plants near Gangotri Dham from today. Swami Ramdev seen inaugurating the campaign. The campaign kicks started today to find the 'Aushadi' from the himalaya range.#patanjali #swamiramdev #ayurveda