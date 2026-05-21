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Haqikat Kya Hai
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Haqiqat Kya Hai: Modi Takes Italy by Storm; Rahul Gets Riled Up Seeing Meloni
Narendra Modi has created a massive sensation in Italy—Rahul Gandhi's maternal homeland. A video featuring Narendra Modi has shattered all records. Instagram, X, WhatsApp, Reels, short-form videos, YouTube—Narendra Modi's video is dominating every single platform.
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