Updated on: December 16, 2024 16:39 IST

Entertainment Wrap: Tabla Legend Zakir Hussain Dies at 73, PM Modi Pays Tribute

Tabla Legend Zakir Hussain, Padma Vibhushan and 4-time Grammy Winner, dies at 73. PM Modi, Zoya Akhtar and other Celebs pay tributes to Zakir Hussain. Sajid Nadiadwala's special gift for Salman Khan Fans; 'Sikandar' Teaser to Release on Salman Khan's Birthday. \