- News
- Video
- Haqikat Kya Hai
- Haqiqat Kya Hai: Modi knows about Munir's 'Dangerous' intentions on Ayodhya !
Haqikat Kya Hai
Updated on:
Haqiqat Kya Hai: Modi knows about Munir's 'Dangerous' intentions on Ayodhya !
"Courage and patience… remember these two words. Today, Prime Minister Narendra Modi gave two very significant signals — one from Ram’s birthplace in Ayodhya and the other from Krishna’s land of action in Kurukshetra. Both of these signals from Narendra Modi are directed towards Pakistan… specifical
Advertisement
Advertisement