Updated on: November 17, 2021 21:00 IST

Abki Baar Kiski Sarkar : 'Suno Draupadi, shastra utha lo...': Priyanka Gandhi to UP women

Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra on Wednesday asked the women to start fending for themselves. "Suno Draupadi, shastra utha lo. Ab Govind na aayenge. Kab tak aas lagaogi tum, bike hue akhbaron se. Kaisi Raksha maang rahi ho, Dushasan ke darbaron se. " she said.