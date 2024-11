Updated on: November 13, 2024 17:36 IST

Entertainment Wrap: Vicky Kaushal Set To Play Lord Parshuram In 'Mahavatar'

Vicky Kaushal set to play Lord Parshuram in 'Mahavatar'. Aamir Khan, Kiran Rao kickstart 'Laapataa ladies' Oscars campaign in NYC. Coldplay announces 4th India show in Ahmedabad, tickets to go on sale on November 16.