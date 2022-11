Updated on: November 12, 2022 10:18 IST

आज हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए होगी वोटिंग, इस बार हिमाचल के चुनाव में क्या-क्या मुद्दे हैं

More than 55 lakh voters will vote the 68 assembly segments in Himachal Pradesh today. At the nub of the fight is whether the BJP succumbs to the Himalayan state's rivaaj, or tradition, of changing the government. Results will be out on December 8.