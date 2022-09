Updated on: September 03, 2022 15:53 IST

UP Madrasa Survey: यूपी के मदसरों का फस्ट सर्वे, मदरसों का पूरा सच देखें कैमरे पर | Exclusive

UP Madrasa Survey: UP में कई ऐसे मदरसे चलते हैं जिसे सरकार की तरफ से मान्यता नहीं है. उसे सरकार की तरफ से कोई AID नहीं मिलती. Lucknow में संवाददाता विशाल ने एक ऐसे ही मदरसे का रिएलिटी चेक किया. देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट #MadrasaSurvey #cmyogi #UPMadrasaSurvey #Madrasa #yogiadityanath #AsaduddinOwaisi #up #upnews #Owaisionmadrasa #indiatv