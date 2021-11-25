India vs New Zealand, 1st Test, Day Live Score: India win toss, opt to bat first; Shreyas Iyer makes debut

IND vs NZ LIVE Score, India vs New Zealand 1st Test Day 1 Live Cricket Score Latest Updates: Toss at 9:00 AMHello and welcome to India TV's Live Cricket Coverage of India vs New Zealand, 1st Test, Day 1 at the Green Park Stadium in Kanpur. I am Aditya K Haldar and will take you through the day's proceedings.
Toss at 9:00 AM
Squads
India: Ajinkya Rahane (captain), Mayank Agarwal, Shubman Gill, Cheteshwar Pujara, Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Axar Patel, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Mohammed Siraj, Jayant Yadav, Srikar Bharat (2nd wk), Prasidh Krishna
New Zealand: Kane Williamson (captain), Tom Latham (wk), Ross Taylor, Henry Nicholls, Tom Blundell (wk), Will Young, Glenn Phillips (wk), Daryl Mitchell, Tim Southee, Neil Wagner, Kyle Jamieson, William Sommerville, Ajaz Patel, Mitchell Santner, Rachin Ravindra