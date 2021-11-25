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India vs New Zealand, 1st Test, Day Live Score: India win toss, opt to bat first; Shreyas Iyer makes debut

India vs New Zealand, 1st Test, Day 1: Follow the Live Cricket Score Updates, Commentary and the Latest Scorecard as India take on New Zealand in the first Test at the Green Park Stadium in Kanpur.

India TV Sports Desk India TV Sports Desk
New Delhi Updated on: November 25, 2021 9:02 IST
Shreyas Iyer is all set to make his Test debut against New Zealand at Green Park in Kanpur.
Image Source : PTI

Shreyas Iyer is all set to make his Test debut against New Zealand at Green Park in Kanpur. (File Photo)

IND vs NZ LIVE Score, India vs New Zealand 1st Test Day 1 Live Cricket Score Latest Updates: Toss at 9:00 AM

Hello and welcome to India TV's Live Cricket Coverage of India vs New Zealand, 1st Test, Day 1 at the Green Park Stadium in Kanpur. I am Aditya K Haldar and will take you through the day's proceedings. 

Toss at 9:00 AM 

Squads

India: Ajinkya Rahane (captain), Mayank Agarwal, Shubman Gill, Cheteshwar Pujara, Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Axar Patel, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Mohammed Siraj, Jayant Yadav, Srikar Bharat (2nd wk), Prasidh Krishna

New Zealand: Kane Williamson (captain), Tom Latham (wk), Ross Taylor, Henry Nicholls, Tom Blundell (wk), Will Young, Glenn Phillips (wk), Daryl Mitchell, Tim Southee, Neil Wagner, Kyle Jamieson, William Sommerville, Ajaz Patel, Mitchell Santner, Rachin Ravindra

 

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