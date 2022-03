Follow us on Image Source : FREEPIK Chaitra Navratri 2022: Please Goddess Durga by enchanting Durga Chalisa | Read it here

Highlights The festivities of Chaitra Navratri will begin on April 2 this year and will last up to April 11

This festival is celebrated to mark the mighty valour of the different avatars of Goddesses

It is said that if a person enchants Durga Chalisa, the goddess showers her blessings on him/her

Chaitra Navratri 2022: Just after Holi, the biggest festival of the Hindus that occurs is Navratri. Celebrated twice a year, Chaitra Navratri is also called Vasant Navratri as it falls in the spring season every year. The festivities of Chaitra Navratri will begin on April 2, 2022, this year and will last up to April 11. This festival is celebrated to mark the mighty valour of the different avatars of Goddesses. Generally, the celebration takes place to please and worship Goddess Durga and her nine forms through the nine days of the festival. During the holy days, devotees ask the Goddess to bestow happiness, strength and knowledge on them. Fast is observed for nine days during which Durga Chalisa is recited to please Goddess Durga.

It is said that if a person enchants Durga Chalisa on Navratri, the goddess is pleased and showers her blessings on him/her. Its recitation is considered auspicious in the scriptures for the praise of Durga not during Navratris but also on other occasions. Just in case, you are unversed in the same, here's Durga Chalisa in both Hindi and English that can come to your rescue!

Chaitra Navratri 2022: Durga Chalisa In English

Namo namo Durge sukh karani,

Namo namo Ambe dukh harani.

Nirankar hai jyoti tumhari

Tihun lok pheli ujayari.

Shashi lalat mukh maha vishala,

Netra lal brikuti vikrala.

Roop matu ko adhika suhave,

Daras karat jan ati sukh pave.

Tum sansar shakti laya kina,

Palan hetu anna dhan dina.

Annapurna hui jag pala,

Tumhi adi sundari bala.

Pralaya kal sab nashan hari,

Tum Gauri Shiv Shankar pyari.

Shiv yogi tumhare gun gave,

Brahma Vishnu tumhe nit dhyaven.

Roop Saraswati ko tum dhara,

De subudhi rishi munin ubara

Dharyo roop Narsimha ko Amba,

Pragat bhayin phar kar kamba.

Raksha kari Prahalad bachayo,

Hiranakush ko swarg pathayo.

Lakshmii roop dharo jag mahi,

Shree Narayan ang samahi

Ksheree Sindhu karat vilasa,

Daya Sindhu deejay man aasa

Hingalaj mein tumhi Bhavani,

Mahima amit na jaat bakhani

Matangi Dhoomavati Mata,

Bhuvneshwari Bagala Sukhdata

Shree Bairav Tara jog tarani,

Chin-na Bhala bhav dukh nivarani.

Kehari Vahan soh Bhavani,

Langur veer chalat agavani

Kar men khappar khadag viraje,

Jako dekh kal dar bhaje.

Sohe astra aur trishoola,

Jase uthata shatru hiya shoola

Nagarkot mein tumhi virajat,

Tihun lok mein danka bajat

Shumbhu Nishumbhu Danuja tum mare,

Rakta-beeja shankhan samhare.

Mahishasur nripa ati abhimani,

Jehi agha bhar mahi akulani

Roop kaaral Kalika dhara,

Sen sahita tum tin samhara

Pari garha santan par jab jab,

Bhayi sahaya Matu tum tab tab

Amarpuri aru basava loka,

Tava mahima sab rahen asoka

Jwala mein hai jyoti tumhari,

Tumhen sada pujan nar nari

Prem bhakti se jo yash gaye,

Dukh-daridra nikat nahin ave

Dhyave tumhen jo nar man laee,

Janam-maran tako chuti jaee.

Jogi sur-muni kahat pukari,

Jog na ho bin shakti tumhari

Shankar Aacharaj tap keenhon,

Kam, krodh jeet sab leenhon

Nisidhin dhyan dharo Shanker ko,

Kahu kal nahin sumiron tum ko

Shakti roop ko maram na payo,

Shakti gayi tab man pachitayo

Sharnagat hui keerti bakhani,

Jai jai jai Jagdamb Bhavani

Bhayi prasanna Aadi Jagdamba,

Dayi shakti nahin keen vilamba

Mokun Matu kashta ati ghero,

Tum bin kaun hare dukh mero

Asha trishna nipat sataven,

Moh madadik sab binsaven

Shatru nash keeje Maharani,

Sumiron ekachita tumhen Bhavani

Karo kripa hey Matu dayala

Riddhi-Siddhi de karahu nihala

Jab lagi jiyoon daya phal paoon,

Tumro yash mein sada sunaoon,

Durga chalisa jo gaye,

Sab sukh bhog parampad pave

Devidas sharan nij jani,

Karahu kripa Jagdamb Bhavani

Chaitra Navratri 2022: Durga Chalisa In Hindi

नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अंबे दुःख हरनी॥

निरंकार है ज्योति तुम्हारी। तिहूं लोक फैली उजियारी॥

शशि ललाट मुख महाविशाला। नेत्र लाल भृकुटि विकराला॥

रूप मातु को अधिक सुहावे। दरश करत जन अति सुख पावे॥

तुम संसार शक्ति लै कीना। पालन हेतु अन्न धन दीना॥

अन्नपूर्णा हुई जग पाला। तुम ही आदि सुन्दरी बाला॥

प्रलयकाल सब नाशन हारी। तुम गौरी शिवशंकर प्यारी॥

शिव योगी तुम्हरे गुण गावें। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें॥

रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा॥

धरयो रूप नरसिंह को अम्बा। परगट भई फाड़कर खम्बा॥

रक्षा करि प्रह्लाद बचायो। हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो॥

लक्ष्मी रूप धरो जग माहीं। श्री नारायण अंग समाहीं॥

क्षीरसिन्धु में करत विलासा। दयासिन्धु दीजै मन आसा॥

हिंगलाज में तुम्हीं भवानी। महिमा अमित न जात बखानी॥

मातंगी अरु धूमावति माता। भुवनेश्वरी बगला सुख दाता॥

श्री भैरव तारा जग तारिणी। छिन्न भाल भव दुःख निवारिणी॥

केहरि वाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी॥

कर में खप्पर खड्ग विराजै। जाको देख काल डर भाजै॥

सोहै अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु हिय शूला॥

नगरकोट में तुम्हीं विराजत। तिहुँलोक में डंका बाजत॥

शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे। रक्तन बीज शंखन संहारे॥

महिषासुर नृप अति अभिमानी। जेहि अघ भार मही अकुलानी॥

रूप कराल कालिका धारा। सेन सहित तुम तिहि संहारा॥

परी गाढ़ सन्तन पर जब जब। भई सहाय मातु तुम तब तब॥

आभा पुरी अरु बासव लोका। तब महिमा सब रहें अशोका॥

ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजें नर-नारी॥

प्रेम भक्ति से जो यश गावें। दुःख दारिद्र निकट नहिं आवें॥

ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म-मरण ताकौ छुटि जाई॥

जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी॥

शंकर आचारज तप कीनो। काम क्रोध जीति सब लीनो॥

निशिदिन ध्यान धरो शंकर को। काहु काल नहिं सुमिरो तुमको॥

शक्ति रूप का मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछितायो॥

शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय जय जय जगदम्ब भवानी॥

भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहिं कीन विलम्बा॥

मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरै दुःख मेरो॥

आशा तृष्णा निपट सतावें। रिपु मुरख मोही डरपावे॥

शत्रु नाश कीजै महारानी। सुमिरौं इकचित तुम्हें भवानी॥

करो कृपा हे मातु दयाला। ऋद्धि-सिद्धि दै करहु निहाला।

जब लगि जियऊं दया फल पाऊं। तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं॥

श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावै। सब सुख भोग परमपद पावै॥

देवीदास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी॥