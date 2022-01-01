Saturday, January 01, 2022
     
 Live tv
ye-public-hai-sab-jaanti-hai
  1. You Are At:
  2. English News
  3. Business
  4. Bank Holidays 2022: Banks to remain close on THESE days from January to December - Check full list

Bank Holidays 2022: Banks to remain close on THESE days from January to December - Check full list

The bank holidays are listed by the state government, central government, and the union territories under the Negotiable Instruments Act, 1881.

India TV Business Desk Edited by: India TV Business Desk
New Delhi Published on: January 01, 2022 13:57 IST
Bank Holidays 2022: Banks to remain close on THESE days
Image Source : FREEPIK

Bank Holidays 2022: Banks to remain close on THESE days from January to December - Check full list

With the new year 2022 set to begin on Saturday (January 1, 2022), the Centre has issued the list of public holidays or bank holidays in the year 2022. The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions have made a list of holidays for the coming year with nearly 17 gazetted holidays and 30 restricted holidays.

The country observes three national holidays—Republic Day, Independence Day and Mahatma Gandhi Jayanti.  Apart from these holidays, banks will remain closed on Sundays and the second and fourth Saturdays of every month.

The bank holidays are listed by the state government, central government, and the union territories under the Negotiable Instruments Act, 1881. 

Bank Holidays in January 2022: Check full month-wise public holidays list 

January 2022

January 01, 2022 - New Year's Day

January 14, 2022 - Makara Sankranti
January 26, 2022 - Republic Day

February 2022

February 05, 2022 - Vasant Panchami

March 2022

March 01, 2022 - Maha Shivaratri
March 19, 2022 - Holi

April 2022

April 10, 2022 - Ram Navami
April 13, 2022 - Ugadi
April 14, 2022 - Dr Ambedkar Jayanti
April 15, 2022 - Good Friday

May 2022

May 01, 2022 - May Day
May 02, 2022 - Maharshi Parasuram Jayanti
May 03, 2022 - Idul Fitr
May 16, 2022 - Buddha Purnima

June 2022

June 14, 2022 - Sant Guru Kabir Jayanti

July 2022

July 10, 2022 - Bakrid / Eid al Adha

August 2022

August 09, 2022 - Muharram
August 12, 2022 - Raksha Bandhan
August 15, 2022 - Independence Day
August 16, 2022 - Parsi New Year
August 19, 2022 - Janmashtami
August 31, 2022 - Ganesh Chaturthi

September 2022

September 25, 2022 - Mahalaya Amavasye

October 2022

October 02, 2022 - Gandhi Jayanti
October 03, 2022 - Maha Ashtami
October 04, 2022 - Maha Navami
October 05, 2022 - Vijaya Dashami
October 09, 2022 - Eid e Milad
October 26, 2022 - Deepavali Holiday
October 27, 2022 - Bhai Dooj

November 2022

November 08, 2022 - Guru Nanak Jayanti

December 2022

December 25, 2022 - Christmas Day

Full list of gazetted holidays in 2022

Date

Saka Date

Day

Holiday

January 26, 2022

Magha 06

Wednesday

Republic Day

March 01, 2022

Phalguna 10

Tuesday

Mahashivaratri

March 18, 2022

Phalguna 27

Friday

Holi

April 14, 2022

Chaitra 24

Thursday

Mahavir Jayanti

April 15, 2022

Chaitra 25

Friday

Good Friday

May 03, 2022

Vaishakha 13

Tuesday

Id-ul-Fitr

May 16, 2022

Vaishakha 26

Monday

Buddha Purnima

July 10, 2022

Ashadha 19

Sunday

Id-ul-Zuha(Bakrid)

August 09, 2022

Sarvana 18

Tuesday

Muharram

August 15, 2022

Sarvana 24

Monday

Independence Day

August 19, 2022

Sarvana 28

Friday

Janmashtami

October 02, 2022

Asvina 10

Sunday

Mahatma Gandhi Birthday

October 05, 2022

Asvina 13

Wednesday

Dusshera

October 09, 2022

Asvina 17

Sunday

Milad-un-Nabi or Id-e-Milad(Birthday of Prophet Muhammad)

October 24, 2022

Kartika 02

Monday

Diwali

November 08, 2022

Kartika 17

Tuesday

Guru Nanak's Birthday

December 25, 2022

Pausha 04

Sunday

Christmas Day

Full list of restricted holidays in 2022

Date

Saka Date

Day

Holiday

January 01, 2022

Pausha 11

Saturday

New Year’s Day

January 09, 2022

Pausha 19

Sunday

Guru Gobind Singh’s Birthday

January 13, 2022

Pausha 23

Thursday

Lohri

January 14, 2022

Pausha 24

Friday

Makar Sankranti/

Magha Bihu/

Pongal

February 05, 2022

Magha 16

Saturday

Basant Panchami/Sri Panchami

February 15, 2022

Magha 26

Tuesday

Hazrat Ali’s Birthday

February 16, 2022

Magha 27

Wednesday

Guru Ravi Das’s Birthday

February 19, 2022

Magha 30

Saturday

Shiva ji Jayanti

February 26, 2022

Phalguna 07

Saturday

Swami Dayanand Saraswati Jayanti

March 17, 2022

Phalguna 26

Thursday

 

Holika Dahan

March 18, 2022

Phalguna 27

Friday

Dolyatra

April 02, 2022

Chaitra 12

Saturday

Chaitra Sukladi/

Gudi Padava/

Ugadi/

Cheti Chand

April 10, 2022

Chaitra 20

Sunday

Ram Navami

April 14, 2022

Chaitra 24

Thursday

Vaisakhi/Vishu/Meshadi

April 15, 2022

Chaitra 25

Friday

Vaishakhadi(Bengal)/

Bahag Bihu Assam

April 17, 2022

Chaitra 27

Sunday

Easter Sunday

April 29, 2022

Vaishakha 09

Friday

Jamat-Ul-Vida

May 09, 2022

Vaishakha 19

Monday

Guru Rabindranath’s birthday

July 01, 2022

Ashadha 10

Friday

Rath Yatra

August 11, 2022

Sarvana 20

Thursday

Raksha Bandhan

August 16, 2022

Sarvana 25

Tuesday

Parsi New Year’s Day/Nauraj

August 18, 2022

Sarvana 27

Thursday

Janmasthami(Smarta)

August 31, 2022

Bhadra 09

Wednesday

Vinayaka Chaturthi/Ganesh Chaturthi

September 08, 2022

Bhadra 17

Thursday

Onam or Thiru Onam Day

October 02, 2022

Asvina 10

Sunday

Dusshera (Saptami)

October 03, 2022

Asvina 11

Monday

Dusshera (Mahashtami)

October 04, 2022

Asvina 12

Tuesday

Dusshera (Mahanavmi)

October 09, 2022

Asvina 17

Sunday

Maharishi Valmiki Birthday

October 13, 2022

Asvina 21

Thursday

Karaka Chaturthi (KarwaChouth)

October 24, 2021

Kartika 02

Monday

Naraka Chaturdasi

October 25, 2021

Kartika 03

Tuesday

Govardhan Puja

October 26, 2021

Kartika 04

Wednesday

Bhai Duj

October 30, 2021

Kartika 08

Sunday

PratiharShashthi or SuryaShashthi(Chhat Puja)

November 24, 2022

Agrahayana 03

Thursday

Guru Tej Bahadurs Martyrdom Day

November 24, 2022

Pausha 03

Saturday

Christmas Eve

December 29, 2022

Pausha 08

Thursday

Guru Govind Singh's birthday

ALSO READ | ​New bank locker rules to EPF nomination: 4 Money-related changes that will kick in from today

 

Latest Business News

Write a comment

Elections 2022
Year Ender 2021
Bigg Boss 15

Top News

Latest News