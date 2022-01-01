Bank Holidays 2022: Banks to remain close on THESE days from January to December - Check full list

With the new year 2022 set to begin on Saturday (January 1, 2022), the Centre has issued the list of public holidays or bank holidays in the year 2022. The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions have made a list of holidays for the coming year with nearly 17 gazetted holidays and 30 restricted holidays.
The country observes three national holidays—Republic Day, Independence Day and Mahatma Gandhi Jayanti. Apart from these holidays, banks will remain closed on Sundays and the second and fourth Saturdays of every month.
The bank holidays are listed by the state government, central government, and the union territories under the Negotiable Instruments Act, 1881.
Bank Holidays in January 2022: Check full month-wise public holidays list
January 2022
January 01, 2022 - New Year's Day
January 14, 2022 - Makara Sankranti
January 26, 2022 - Republic Day
February 2022
February 05, 2022 - Vasant Panchami
March 2022
March 01, 2022 - Maha Shivaratri
March 19, 2022 - Holi
April 2022
April 10, 2022 - Ram Navami
April 13, 2022 - Ugadi
April 14, 2022 - Dr Ambedkar Jayanti
April 15, 2022 - Good Friday
May 2022
May 01, 2022 - May Day
May 02, 2022 - Maharshi Parasuram Jayanti
May 03, 2022 - Idul Fitr
May 16, 2022 - Buddha Purnima
June 2022
June 14, 2022 - Sant Guru Kabir Jayanti
July 2022
July 10, 2022 - Bakrid / Eid al Adha
August 2022
August 09, 2022 - Muharram
August 12, 2022 - Raksha Bandhan
August 15, 2022 - Independence Day
August 16, 2022 - Parsi New Year
August 19, 2022 - Janmashtami
August 31, 2022 - Ganesh Chaturthi
September 2022
September 25, 2022 - Mahalaya Amavasye
October 2022
October 02, 2022 - Gandhi Jayanti
October 03, 2022 - Maha Ashtami
October 04, 2022 - Maha Navami
October 05, 2022 - Vijaya Dashami
October 09, 2022 - Eid e Milad
October 26, 2022 - Deepavali Holiday
October 27, 2022 - Bhai Dooj
November 2022
November 08, 2022 - Guru Nanak Jayanti
December 2022
December 25, 2022 - Christmas Day
Full list of gazetted holidays in 2022
|
Date
|
Saka Date
|
Day
|
Holiday
|
January 26, 2022
|
Magha 06
|
Wednesday
|
Republic Day
|
March 01, 2022
|
Phalguna 10
|
Tuesday
|
Mahashivaratri
|
March 18, 2022
|
Phalguna 27
|
Friday
|
Holi
|
April 14, 2022
|
Chaitra 24
|
Thursday
|
Mahavir Jayanti
|
April 15, 2022
|
Chaitra 25
|
Friday
|
Good Friday
|
May 03, 2022
|
Vaishakha 13
|
Tuesday
|
Id-ul-Fitr
|
May 16, 2022
|
Vaishakha 26
|
Monday
|
Buddha Purnima
|
July 10, 2022
|
Ashadha 19
|
Sunday
|
Id-ul-Zuha(Bakrid)
|
August 09, 2022
|
Sarvana 18
|
Tuesday
|
Muharram
|
August 15, 2022
|
Sarvana 24
|
Monday
|
Independence Day
|
August 19, 2022
|
Sarvana 28
|
Friday
|
Janmashtami
|
October 02, 2022
|
Asvina 10
|
Sunday
|
Mahatma Gandhi Birthday
|
October 05, 2022
|
Asvina 13
|
Wednesday
|
Dusshera
|
October 09, 2022
|
Asvina 17
|
Sunday
|
Milad-un-Nabi or Id-e-Milad(Birthday of Prophet Muhammad)
|
October 24, 2022
|
Kartika 02
|
Monday
|
Diwali
|
November 08, 2022
|
Kartika 17
|
Tuesday
|
Guru Nanak's Birthday
|
December 25, 2022
|
Pausha 04
|
Sunday
|
Christmas Day
Full list of restricted holidays in 2022
|
Date
|
Saka Date
|
Day
|
Holiday
|
January 01, 2022
|
Pausha 11
|
Saturday
|
New Year’s Day
|
January 09, 2022
|
Pausha 19
|
Sunday
|
Guru Gobind Singh’s Birthday
|
January 13, 2022
|
Pausha 23
|
Thursday
|
Lohri
|
January 14, 2022
|
Pausha 24
|
Friday
|
Makar Sankranti/
Magha Bihu/
Pongal
|
February 05, 2022
|
Magha 16
|
Saturday
|
Basant Panchami/Sri Panchami
|
February 15, 2022
|
Magha 26
|
Tuesday
|
Hazrat Ali’s Birthday
|
February 16, 2022
|
Magha 27
|
Wednesday
|
Guru Ravi Das’s Birthday
|
February 19, 2022
|
Magha 30
|
Saturday
|
Shiva ji Jayanti
|
February 26, 2022
|
Phalguna 07
|
Saturday
|
Swami Dayanand Saraswati Jayanti
|
March 17, 2022
|
Phalguna 26
|
Thursday
|
Holika Dahan
|
March 18, 2022
|
Phalguna 27
|
Friday
|
Dolyatra
|
April 02, 2022
|
Chaitra 12
|
Saturday
|
Chaitra Sukladi/
Gudi Padava/
Ugadi/
Cheti Chand
|
April 10, 2022
|
Chaitra 20
|
Sunday
|
Ram Navami
|
April 14, 2022
|
Chaitra 24
|
Thursday
|
Vaisakhi/Vishu/Meshadi
|
April 15, 2022
|
Chaitra 25
|
Friday
|
Vaishakhadi(Bengal)/
Bahag Bihu Assam
|
April 17, 2022
|
Chaitra 27
|
Sunday
|
Easter Sunday
|
April 29, 2022
|
Vaishakha 09
|
Friday
|
Jamat-Ul-Vida
|
May 09, 2022
|
Vaishakha 19
|
Monday
|
Guru Rabindranath’s birthday
|
July 01, 2022
|
Ashadha 10
|
Friday
|
Rath Yatra
|
August 11, 2022
|
Sarvana 20
|
Thursday
|
Raksha Bandhan
|
August 16, 2022
|
Sarvana 25
|
Tuesday
|
Parsi New Year’s Day/Nauraj
|
August 18, 2022
|
Sarvana 27
|
Thursday
|
Janmasthami(Smarta)
|
August 31, 2022
|
Bhadra 09
|
Wednesday
|
Vinayaka Chaturthi/Ganesh Chaturthi
|
September 08, 2022
|
Bhadra 17
|
Thursday
|
Onam or Thiru Onam Day
|
October 02, 2022
|
Asvina 10
|
Sunday
|
Dusshera (Saptami)
|
October 03, 2022
|
Asvina 11
|
Monday
|
Dusshera (Mahashtami)
|
October 04, 2022
|
Asvina 12
|
Tuesday
|
Dusshera (Mahanavmi)
|
October 09, 2022
|
Asvina 17
|
Sunday
|
Maharishi Valmiki Birthday
|
October 13, 2022
|
Asvina 21
|
Thursday
|
Karaka Chaturthi (KarwaChouth)
|
October 24, 2021
|
Kartika 02
|
Monday
|
Naraka Chaturdasi
|
October 25, 2021
|
Kartika 03
|
Tuesday
|
Govardhan Puja
|
October 26, 2021
|
Kartika 04
|
Wednesday
|
Bhai Duj
|
October 30, 2021
|
Kartika 08
|
Sunday
|
PratiharShashthi or SuryaShashthi(Chhat Puja)
|
November 24, 2022
|
Agrahayana 03
|
Thursday
|
Guru Tej Bahadurs Martyrdom Day
|
November 24, 2022
|
Pausha 03
|
Saturday
|
Christmas Eve
|
December 29, 2022
|
Pausha 08
|
Thursday
|
Guru Govind Singh's birthday
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