Image Source : PTI Pune, Pimpri Chinchwad containment, micro containment zones rise to 133. Full List

Coronavirus cases in Pune and Pimpri Chinchwad area have risen to 11,202 with 390 new infections in the last 24 hours. As per latest figures, the death toll in Pune has surged to 471.

"Of the 390 cases, 273 are in Pune Municipal Corporation (PMC) limits, which now has 9,166 patients. However, 142 patients were also discharged from the hospitals," a local health official said.

In light of these rising cases, authorities have marked 66 micro containment zones and 67 containment zones.

List of Micro-containment zones in Pune, Pimpri Chinchwad

1. Mangalwar Peth, Juna Bazaar

2. Parvatidarshan area 1

3. Parvati, Dandekar Pool Slum

4. Parvati, S.No. 93, Mahatma Phule Colony, Laxminagar

5. TP Scheme 3, Sane Guruji vashat

6. Kasba Peth, Nana Peth Bhavani Peth, etc.

7. Pune Station, Tadiwala Road

8. Bhavani Peth, Manjulabai Chawl

9. Sangamwadi, TP Scheme, Kavadewadi

10. Koregaon Park, Sant Gadgebaba vasahat

11. Somvar Peth, Church Road in front of Police Vashat, Garpir Vasti

12. Parvati, Taljaimata Vasti 1

13. Parvati, Taljaimata Vasti 2

14. Parvati Shivdarshan 1

15. Parvati Shivdarshan 2

16. Parvati, Shahu vashat

17. Ambegaonnagar Khurd, Shaninagar

18. Bibwewadi, Ambedkarnagar Marketyard

19. Gultekdi, Dias Plot

20. Gultekdi, Meenatai Thackeray vashat

21. Bibwewadi, Upper Indiranagar

22. Bibwewadi, S.N. 650

23. Bibwewadi, Gultekdi, Dholemala Slum

24. Bibwewadi, Premnagar vashat

25. Bibwewadi Gaothan

26. Bibwewadi, Sandeshnagar Bhimale Complex

27. Bibwewadi, Shilpa Park Society

28. Yerawada Ward No. 6

29. Hadapsar, Ramnagar

30. Hadapsar, Ramtekdi

31. Hadapsar, Gosavivasti, Vaiduwadi

32. Hadapsar, Sayyadnagar 2

33. Kondhwa Khurd Shivneri Nagar, Bhagyodayanagar

34. Kondhwa Khurd Tamboli Bazar

35. Kondhwa Khurd Mithanagar

36. Wanwadi, SRPF

37. Hadapsar, Gosavi Vasti

38. Hadapsar, Indiranagar and Sarthak Society

39. Shivajinagar, Janwadi

40. Shivajinagar, Plot no. 833, Vadarwadi Vadar Hou Society

41. Shivajinagar, Pandavanagar Health Camp, Vadarwadi

42. Shivajinagar, Wellworth Regency

43. Shivajinagar, Arun Housing Society

44. Yerawada, Siddharthnagar Ramwadi

45. Yerawada, White House Society & Nita Park Society

46. Yerawada, Gandhinagar-1

47. Yerawada, Gandhinagar 2

48. Vadgaon Sheri, Samata Society

49. Parvati Janata Vasahat

50. Dhayari, Raikar Mala area

51. Parvati, Panmala Vasahat

52. Fursungi, Bhekrainagar

53. Hadapsar, Kalika Dairy area

54. Hadapsar, Bunker Colony, Shantinagar

55. Hadapsar, S.No.10, Unnatinagar

56. Hadapsar, Sadesatranali Ganeshnagar

57. Mundhwa, Sarvodaya Colony

58. Bibwewadi S.No. 659, Tayyaba Masjid area

59. Erandwane, Rajput Vitbhatti vashat

60. Kothrud, Postman Colony, Shastrinnagar, PMC Colony

61. Kothrud Rahul Complex, Paud Road

62. Kothrud, Jayabhavaninagar, Paud Road

63. Erandwane S.No. 44 Kelewadi

64. Erandwane, Kelewadi, Vitthal Temple area

65. Bopodi, Aundh Road - Chikhalwadi, Kailas Kripa Society

66. Bopodi, S.No.25, Mhasoba temple area

Containment Zones in Pune, Pimpri Chinchwad

1. Ambedkar Nagar, Kiwale

2. Mhalsakant Chowk, Akurdi

3. Madhura Colony, Walhekarwadi

4. Madhuban Lane 2, Sangvi

5. Panchadurga, Rupeenagar

6. Ganesh Nagar, Bopkhel

7. Kalpataru Estate Pimple Gurav

8. Dhore Farm, New Sangavi

9. Phoenix Hospital Kalewadi Phata

10. Mukai Chowk, Kiwale

11. Sainath Nagar, Nigdi

12. Siddharth Building, Ajanthanagar

13. Kuldeep Angan, Neharunagar

14. Sonkar Chambers, Pimpri

15. Gurudwara Road, Walhekarwadi

16. Shetty Chawl, Dapodi

17. MB Camp. Kiwale

18. Shreeram Colony, Bijalinagar

19. Dattanagar, Akurdi

20. Bhimnagar, Pimpri

21. Radhkrushnagar, Bhosari

22. Bhairwade Complex, Chinchwad

23. Yashwantnagar, Chikhali

24. Sai Apartment, Guruviahar, Bhosari

25. Thermax Chowk, Akurdi

26. Rose Icon, Pimple Saudagar

27. Shivanjali Road, Sangvi

28. Kawade Nagar, Pimple Gurav

29. Keshav Nagar, Kasarwadi

30. Nanekar Chawl, Pimpri

31. Ganesham-2, Pimple Saudagar

32. Ramnagar, Akurdi

33. Indiranagar, Chinchwad

34. Anand Nagar, Ch. Station

35. Bhatnagar

36. Sadguru Colony, Wakad

37. Ramnagar, Akurdi

38. Mauli Chowk, Kalatenagar, Wakad

39. Tanishq Orchid, Charholi

40. Phulenagar

41. Khandoba Mal, Bhosari

42. Patil Nagar, Chikhali

43. Sukhwani Imperial, Morwadi

44. Gurudutta Nagar, Nanekar Chawl

45. Katenagar, Charholi

46. Budhanagar, Pimpri

47. Navjeevan CHS, Neharunagar

48. Anand Park, Nigadi Pradhikaran

49. Kamalakar Chowk, Wakad

50. Sai Siddhi Apt. Kharalwadi

51. Balaji Nagar, Bhosari

52. Vijaynagar, Kalewadi

53. Renuka Apt., Dalvinagar

54. Sonkar Complex, Pimpri

55. Saibaba Nagar, Chinchawad

56. Wadmukhwadi

57. Shivatirth Nagar, Rahatani

58. Sangamnagar, Old Sangavi

59. Shindenagar, Old Sangvi

60. Gulabnagar, Dapodi

61. Geeta Society, Bhosari

62. Netaji Nagar, Pimple Gurav

63. Ramkrushna Chowk, Pimple Gurav

64. Morewasti

65. Mankar Empire, Wakad

66. Joytibanagar, Kalewadi

67. Bella Vista, Wakad

Latest News on Coronavirus

Fight against Coronavirus: Full coverage