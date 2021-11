Updated on: November 30, 2021 9:41 IST

Utpana Ekadashi, know today's auspicious time

Today is the day of Ekadashi and Tuesday of Margashirsha Krishna Paksha. Ekadashi date will remain till 2.13 am late tonight. Utpanna Ekadashi fast will be observed today. Tonight there will be Ayushman Yoga till 12.03.