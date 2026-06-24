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- Haqiqat Kya Hai : A new survey is out, trust in PM Modi is increasing, while trust in Trump is decreasing!
Haqikat Kya Hai
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Haqiqat Kya Hai : A new survey is out, trust in PM Modi is increasing, while trust in Trump is decreasing!
A new international world survey on Narendra Modi has been released. This survey was released just a few hours ago. Narendra Modi has emerged as the leading global leader in the survey, surpassing Donald Trump, Xi Jinping, and Vladimir Putin.
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