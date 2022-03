Live Score PBKS vs RCB IPL 2022 Latest Match Updates from Mumbai: PBKS win toss, opt to field first

Live Score PBKS vs RCB IPL 2022 Latest Match Updates from Mumbai: PBKS win toss, opt to field first PBKS vs RCB in IPL 2022: Get the Live Cricket Score, Latest Updates, Commentary, Highlights, Latest News, Full Scorecard, and Ball by Ball Commentary of Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore.