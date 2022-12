Updated on: December 12, 2022 18:17 IST

Comic-Con 2022: A Gateway To Meet Your Favorite Superheroes And Cosplay Stars | Watch To Know More

The most awaited comic book fan fest Comic Con 2022 was held in Delhi at the NSIC exhibition ground, Okhla. Fans witnessed India's greatest pop-culture experience and the amazing cosplay characters, all under one roof. The event proved to be a blast for the fans as they got a chance to fulfill their dream of clicking pictures with their favorite superheroes.सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमिक बुक फैन फेस्ट कॉमिक कॉन 2022 दिल्ली में NSIC प्रदर्शनी मैदान, ओखला में आयोजित किया गया। प्रशंसकों ने एक ही छत के नीचे भारत के सबसे बड़े पॉप-संस्कृति अनुभव और अद्भुत कॉसप्ले पात्रों को देखा। यह कार्यक्रम प्रशंसकों के लिए एक धमाका साबित हुआ क्योंकि उन्हें अपने पसंदीदा सुपरहीरो के साथ तस्वीरें क्लिक करने के अपने सपने को पूरा करने का मौका मिला।#comiccon #comicconindia #comicon2022 #indiatv