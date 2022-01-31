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Bangladesh U19 vs Pakistan U19 Live Cricket Score, BD-U19 vs PK-U19 Live Score Updates from Antigua

Bangladesh U19 vs Pakistan U19 Live Cricket Score Under-19 World Cup 2022: Get all live scores, latest scorecard and updates of BD-U19 vs PAK-U19 match from Antigua.

India TV Sports Desk Reported by: India TV Sports Desk
Antigua Published on: January 31, 2022 17:15 IST
Pakistan U19 players celebrate after taking a wicket during a game in U19 World Cup 2022
Image Source : TWITTER @CRICKETWORLDCUP

Pakistan U19 players celebrate after taking a wicket during a game in U19 World Cup 2022

Bangladesh U19 vs Pakistan U19 Live Cricket Score, BD-U19 vs PK-U19 Live Score Updates from Antigua

Squads

Pakistan U19 Squad: Muhammad Shehzad, Haseebullah Khan(w), Abdul Faseeh, Irfan Khan, Qasim Akram(c), Abbas Ali, Ahmed Khan, Maaz Sadaqat, Mehran Mumtaz, Zeeshan Zameer, Awais Ali, Arham Nawab, Rizwan Mehmood, Faisal Akram, Ali Asfand

Bangladesh U19 Squad: Mahfijul Islam, Iftakher Hossain Ifti, Prantik Nawrose Nabil, Aich Mollah, Ariful Islam, Md Fahim(w), Rakibul Hasan(c), SM Meherob, Ashiqur Zaman, Tanzim Hasan Sakib, Ripon Mondol, Naimur Rohman, Abdullah Al Mamun, Musfik Hasan, Tahjibul Islam

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