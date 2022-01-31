Bangladesh U19 vs Pakistan U19 Live Cricket Score, BD-U19 vs PK-U19 Live Score Updates from Antigua
Squads
Pakistan U19 Squad: Muhammad Shehzad, Haseebullah Khan(w), Abdul Faseeh, Irfan Khan, Qasim Akram(c), Abbas Ali, Ahmed Khan, Maaz Sadaqat, Mehran Mumtaz, Zeeshan Zameer, Awais Ali, Arham Nawab, Rizwan Mehmood, Faisal Akram, Ali Asfand
Bangladesh U19 Squad: Mahfijul Islam, Iftakher Hossain Ifti, Prantik Nawrose Nabil, Aich Mollah, Ariful Islam, Md Fahim(w), Rakibul Hasan(c), SM Meherob, Ashiqur Zaman, Tanzim Hasan Sakib, Ripon Mondol, Naimur Rohman, Abdullah Al Mamun, Musfik Hasan, Tahjibul Islam