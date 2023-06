Follow us on Image Source : PINTEREST 31 years of Shah Rukh Khan: Most romantic dialogues of King of Romance etched in everyone's hearts

Shah Rukh Khan. Naam toh suna hi hoga! SRK is not just one of the most loved and celebrated actors in the world but an emotion. He is everyone's lover, son, husband, father, and whatnot? Fondly known as the King of Romance, Shah Rukh Khan has completed 31 years in the film industry.

Over the years, the Badshah of Bollywood has delivered performances that are unforgettable. His charisma and wit have managed to increase the heartbeats of millions of his fans. From Deewana to Pathaan, the superstar has captivated generations and will continue to do so.

As Shah Rukh Khan completes 31 years of his acting career, let's revisit some of his most romantic dialogues that have etched everyone's hearts.

“Sachi mohabbat zindagi main sirf ek baar hoti hai… aur jab hoti hai, toh koi bhagwan ya khuda usse nakamayab nahi hone deta.” – Veer-Zaara

“Teri aankhon ki namkeen mastiyaan, teri hansi ki beparwah gustakhiyaan, teri zulfon ki lehraati angdaaiyaan, nahi bhoolunga main, jab tak hai jaan, jab tak hai jaan.” – Jab Tak Hai Jaan

“Agar yeh tujhe pyaar karti hai to ye palat ke dekhegi…palat…palat!” – Dilwale Dulhania Le Jayenge

“Rishtey sirf khoon se nahi hote… mohabbat se bhi bante hai.” – My Name is Khan

“Mohabbat ke zamaane guzar gaye janaab… Ab chote mote pyaar se hi kaam chala lijiye aap.” – Kabhi Alvida Naa Kehna

“Pyaar toh bahut log karte hai … lekin mere jaisa pyar koi nahi kar sakta kyun ki kisi ke paas tum joh nahi ho.” – Kal Ho Naa Ho

“Main aaj bhi usse utni hi mohabbat karta hoon… aur isliye nahi ki koi aur nahi mili… par isliye ki usse mohabbat karne se fursat hi nahi milti.” – Mohabbatein

“Sachchi mohabbat ko pechaanne ke liye aankhon ki nahi… dil ki zaroorat hoti hai.” – Darr

“Yaad rakhna ki duniya ke kisi kone mein koi khush hai, kyun ki tum khush ho.”-Chalte Chalte

Chandarmukhi iss bhare paimane mein aur sharaab dalogi to kya hoga, chalak jayega. Isi tarah Paro ke naam se bhara pada hai paiman-e-devdas bhi…aur bharogi to chalak jayega.” – Devdas

“Tera haath se haath chodna… tera saayon ka rukh modna… tera palat ke phir na dekhna… nahin maaf karoonga main… jab tak hai jaan, jab tak hai jaan. Tere jhoothe kasme vaadon se… tere jalte sulagte khwabon se… teri beraham duaon se… nafrat karoonga main… jab tak hai jaan, jab tak hai jaan.” – Jab Tak Hai Jaan

“Hum ek baar jeete hai, ek baar marte hai, shaadi bhi ek baar hoti hai… aur pyaar bhi ek baar hota hai.” – Kuch Kuch Hota Hai

