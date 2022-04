GT vs CSK Live Score IPL 2022 Latest Match Updates from Pune Gujarat vs Chennai: Toss at 7 PM

GT vs CSK Live Score IPL 2022 Latest Match Updates from Pune Gujarat vs Chennai: Toss at 7 PM GT vs CSK Live Score IPL 2022 Latest Match Updates from Pune: Gujarat Titans take on Chennai Super Kings in 29th match of IPL 2022 from Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune on Sunday.