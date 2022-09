Updated on: September 02, 2022 11:27 IST

Yoga: गुस्से को कम करने के सबसे बेहतर उपाय, Swami Ramdev से जानिए इसका कारगर तरीका

गुस्से से सिर्फ आपसी रिश्ते ही खराब नहीं होते। ये आपके शरीर को भी नुकसान पहुँचाता है। गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिनभर काम करके आप उतना नहीं थकते जितना एक पल के गुस्से से थक जाते हैं। गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा बनने लगते हैं। ऐसे में Swami Ramdev के उपाय के ज़रिए सभी कमियों को पूरा किया जा सकता है।