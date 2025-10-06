Bihar Election 2025: When will your constituency vote? Check complete phase-wise schedule here

The Election Commission of India (ECI) on Monday announced the polling schedule for the 2025 Assembly elections in Bihar. Addressing a press conference in New Delhi, Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar said the polling would be held in two phases, first phase on November 6 and second phase on November 11, while the counting of votes will take place on November 14.
In the first phase, polling would be held on 121 Assembly constituencies of Bihar. On the other hand, 122 constituencies will go to polls in the second phase on November 11, the poll body announced.
Notably, the 2020 Assembly elections in Bihar were held in three phases - October 28, November 3 and November 7, while the results were announced on November 10. According to the Election Commission, Bihar had recorded a voter turnout of 57.05 per cent in the 2020 Assembly polls.
Following is the complete phase-wise schedule for the two-phase elections to the 243-member Bihar Legislative Assembly:
|
S. No.
|
Constituency
|
Phase
|
Election Date
|1.
|Alamnagar
|Phase 1
|November 6
|2.
|Bihariganj
|Phase 1
|November 6
|3.
|Singheshwar (SC)
|Phase 1
|November 6
|4.
|Madhepura
|Phase 1
|November 6
|5.
|Sonbarsha (SC)
|Phase 1
|November 6
|6.
|Saharsa
|Phase 1
|November 6
|7.
|Simri Bakhtiarpur
|Phase 1
|November 6
|8.
|Mahishi
|Phase 1
|November 6
|9.
|Kusheshwar Asthan (SC)
|Phase 1
|November 6
|10.
|Gaura Bauram
|Phase 1
|November 6
|11.
|Benipur
|Phase 1
|November 6
|12.
|Alinagar
|Phase 1
|November 6
|13.
|Darbhanga Rural
|Phase 1
|November 6
|14.
|Darbhanga
|Phase 1
|November 6
|15.
|Hayaghat
|Phase 1
|November 6
|16.
|Bahadurpur
|Phase 1
|November 6
|17.
|Keoti
|Phase 1
|November 6
|18.
|Jale
|Phase 1
|November 6
|19.
|Gaighat
|Phase 1
|November 6
|20.
|Aurai
|Phase 1
|November 6
|21.
|Minapur
|Phase 1
|November 6
|22.
|Bochahan (SC)
|Phase 1
|November 6
|23.
|Sakra (SC)
|Phase 1
|November 6
|24.
|Kurhani
|Phase 1
|November 6
|25.
|Muzaffarpur
|Phase 1
|November 6
|26.
|Kanti
|Phase 1
|November 6
|27.
|Baruraj
|Phase 1
|November 6
|28.
|Paroo
|Phase 1
|November 6
|29.
|Sahebganj
|Phase 1
|November 6
|30.
|Baikunthpur
|Phase 1
|November 6
|31.
|Barauli
|Phase 1
|November 6
|32.
|Gopalganj
|Phase 1
|November 6
|33.
|Kuchaikote
|Phase 1
|November 6
|34.
|Bhore (SC)
|Phase 1
|November 6
|35.
|Hathua
|Phase 1
|November 6
|36.
|Siwan
|Phase 1
|November 6
|37.
|Ziradei
|Phase 1
|November 6
|38.
|Darauli (SC)
|Phase 1
|November 6
|39.
|Raghunathpur
|Phase 1
|November 6
|40.
|Daraunda
|Phase 1
|November 6
|41.
|Barharia
|Phase 1
|November 6
|42.
|Goriakothi
|Phase 1
|November 6
|43.
|Maharajganj
|Phase 1
|November 6
|44.
|Ekma
|Phase 1
|November 6
|45.
|Manjhi
|Phase 1
|November 6
|46.
|Baniapur
|Phase 1
|November 6
|47.
|Taraiya
|Phase 1
|November 6
|48.
|Marhaura
|Phase 1
|November 6
|49.
|Chapra
|Phase 1
|November 6
|50.
|Garkha (SC)
|Phase 1
|November 6
|51.
|Amnour
|Phase 1
|November 6
|52.
|Parsa
|Phase 1
|November 6
|53.
|Sonepur
|Phase 1
|November 6
|54.
|Hajipur
|Phase 1
|November 6
|55.
|Lalganj
|Phase 1
|November 6
|56.
|Vaishali
|Phase 1
|November 6
|57.
|Mahua
|Phase 1
|November 6
|58.
|Raja Pakar (SC)
|Phase 1
|November 6
|59.
|Raghopur
|Phase 1
|November 6
|60.
|Mahnar
|Phase 1
|November 6
|61.
|Patepur (SC)
|Phase 1
|November 6
|62.
|Kalyanpur (SC)
|Phase 1
|November 6
|63.
|Warisnagar
|Phase 1
|November 6
|64.
|Samastipur
|Phase 1
|November 6
|65.
|Ujiarpur
|Phase 1
|November 6
|66.
|Morwa
|Phase 1
|November 6
|67.
|Sarairanjan
|Phase 1
|November 6
|68.
|Mohiuddinnagar
|Phase 1
|November 6
|69.
|Bibhutipur
|Phase 1
|November 6
|70.
|Rosera (SC)
|Phase 1
|November 6
|71.
|Hasanpur
|Phase 1
|November 6
|72.
|Cheria -Bariarpur
|Phase 1
|November 6
|73.
|Bachhwara
|Phase 1
|November 6
|74.
|Teghra
|Phase 1
|November 6
|75.
|Matihani
|Phase 1
|November 6
|76.
|Sahebpur Kamal
|Phase 1
|November 6
|77.
|Begusarai
|Phase 1
|November 6
|78.
|Bakhri (SC)
|Phase 1
|November 6
|79.
|Alauli (SC)
|Phase 1
|November 6
|80.
|Khagaria
|Phase 1
|November 6
|81.
|Beldaur
|Phase 1
|November 6
|82.
|Parbatta
|Phase 1
|November 6
|83.
|Tarapur
|Phase 1
|November 6
|84.
|Munger
|Phase 1
|November 6
|85.
|Jamalpur
|Phase 1
|November 6
|86.
|Suryagarha
|Phase 1
|November 6
|87.
|Lakhisarai
|Phase 1
|November 6
|88.
|Sheikhpura
|Phase 1
|November 6
|89.
|Barbigha
|Phase 1
|November 6
|90.
|Asthawan
|Phase 1
|November 6
|91.
|Biharsharif
|Phase 1
|November 6
|92.
|Rajgir (SC)
|Phase 1
|November 6
|93.
|Islampur
|Phase 1
|November 6
|94.
|Hilsa
|Phase 1
|November 6
|95.
|Nalanda
|Phase 1
|November 6
|96.
|Harnaut
|Phase 1
|November 6
|97.
|Mokama
|Phase 1
|November 6
|98.
|Barh
|Phase 1
|November 6
|99.
|Bakhtiarpur
|Phase 1
|November 6
|100.
|Digha
|Phase 1
|November 6
|101.
|Bankipur
|Phase 1
|November 6
|102.
|Kumhrar
|Phase 1
|November 6
|103.
|Patna Sahib
|Phase 1
|November 6
|104.
|Fatuha
|Phase 1
|November 6
|105.
|Danapur
|Phase 1
|November 6
|106.
|Maner
|Phase 1
|November 6
|107.
|Phulwari (SC)
|Phase 1
|November 6
|108.
|Masaurhi (SC)
|Phase 1
|November 6
|109.
|Paliganj
|Phase 1
|November 6
|110.
|Bikram
|Phase 1
|November 6
|111.
|Sandesh
|Phase 1
|November 6
|112.
|Barhara
|Phase 1
|November 6
|113.
|Arrah
|Phase 1
|November 6
|114.
|Agiaon (SC)
|Phase 1
|November 6
|115.
|Tarari
|Phase 1
|November 6
|116.
|Jagdishpur
|Phase 1
|November 6
|117.
|Shahpur
|Phase 1
|November 6
|118.
|Brahampur
|Phase 1
|November 6
|119.
|Buxar
|Phase 1
|November 6
|120.
|Dumraon
|Phase 1
|November 6
|121.
|Rajpur (SC)
|Phase 1
|November 6
|122.
|Valmiki Nagar
|Phase 2
|November 11
|123.
|Ramnagar (SC)
|Phase 2
|November 11
|124.
|Narkatiaganj
|Phase 2
|November 11
|125.
|Bagaha
|Phase 2
|November 11
|126.
|Lauriya
|Phase 2
|November 11
|127.
|Nautan
|Phase 2
|November 11
|128.
|Chanpatia
|Phase 2
|November 11
|129.
|Bettiah
|Phase 2
|November 11
|130.
|Sikta
|Phase 2
|November 11
|131.
|Raxaul
|Phase 2
|November 11
|132.
|Sugauli
|Phase 2
|November 11
|133.
|Narkatia
|Phase 2
|November 11
|134.
|Harsidhi (SC)
|Phase 2
|November 11
|135.
|Govindganj
|Phase 2
|November 11
|136.
|Kesaria
|Phase 2
|November 11
|137.
|Kalyanpur
|Phase 2
|November 11
|138.
|Pipra
|Phase 2
|November 11
|139.
|Madhuban
|Phase 2
|November 11
|140.
|Motihari
|Phase 2
|November 11
|141.
|Chiraia
|Phase 2
|November 11
|142.
|Dhaka
|Phase 2
|November 11
|143.
|Sheohar
|Phase 2
|November 11
|144.
|Riga
|Phase 2
|November 11
|145.
|Bathnaha (SC)
|Phase 2
|November 11
|146.
|Parihar
|Phase 2
|November 11
|147.
|Sursand
|Phase 2
|November 11
|148.
|Bajpatti
|Phase 2
|November 11
|149.
|Sitamarhi
|Phase 2
|November 11
|150.
|Runnisaidpur
|Phase 2
|November 11
|151.
|Belsand
|Phase 2
|November 11
|152.
|Harlakhi
|Phase 2
|November 11
|153.
|Benipatti
|Phase 2
|November 11
|154.
|Khajauli
|Phase 2
|November 11
|155.
|Babubarhi
|Phase 2
|November 11
|156.
|Bisfi
|Phase 2
|November 11
|157.
|Madhubani
|Phase 2
|November 11
|158.
|Rajnagar (SC)
|Phase 2
|November 11
|159.
|Jhanjharpur
|Phase 2
|November 11
|160.
|Phulparas
|Phase 2
|November 11
|161.
|Laukaha
|Phase 2
|November 11
|162.
|Nirmali
|Phase 2
|November 11
|163.
|Pipra
|Phase 2
|November 11
|164.
|Supaul
|Phase 2
|November 11
|165.
|Triveniganj (SC)
|Phase 2
|November 11
|166.
|Chhatapur
|Phase 2
|November 11
|167.
|Narpatganj
|Phase 2
|November 11
|168.
|Raniganj (SC)
|Phase 2
|November 11
|169.
|Forbesganj
|Phase 2
|November 11
|170.
|Araria
|Phase 2
|November 11
|171.
|Jokihat
|Phase 2
|November 11
|172.
|Sikti
|Phase 2
|November 11
|173.
|Bahadurganj
|Phase 2
|November 11
|174.
|Thakurganj
|Phase 2
|November 11
|175.
|Kishanganj
|Phase 2
|November 11
|176.
|Kochadhaman
|Phase 2
|November 11
|177.
|Amour
|Phase 2
|November 11
|178.
|Baisi
|Phase 2
|November 11
|179.
|Kasba
|Phase 2
|November 11
|180.
|Banmankhi (SC)
|Phase 2
|November 11
|181.
|Rupauli
|Phase 2
|November 11
|182.
|Dhamdaha
|Phase 2
|November 11
|183.
|Purnia
|Phase 2
|November 11
|184.
|Katihar
|Phase 2
|November 11
|185.
|Kadwa
|Phase 2
|November 11
|186.
|Balrampur
|Phase 2
|November 11
|187.
|Pranpur
|Phase 2
|November 11
|188.
|Manihari (ST)
|Phase 2
|November 11
|189.
|Barari
|Phase 2
|November 11
|190.
|Korha (SC)
|Phase 2
|November 11
|191.
|Bihpur
|Phase 2
|November 11
|192.
|Gopalpur
|Phase 2
|November 11
|193.
|Pirpainti (SC)
|Phase 2
|November 11
|194.
|Kahalgaon
|Phase 2
|November 11
|195.
|Bhagalpur
|Phase 2
|November 11
|196.
|Sultanganj
|Phase 2
|November 11
|197.
|Nathnagar
|Phase 2
|November 11
|198.
|Amarpur
|Phase 2
|November 11
|199.
|Dhoraiya (SC)
|Phase 2
|November 11
|200.
|Banka
|Phase 2
|November 11
|201.
|Katoria (ST)
|Phase 2
|November 11
|202.
|Belhar
|Phase 2
|November 11
|203.
|Ramgarh
|Phase 2
|November 11
|204.
|Mohania (SC)
|Phase 2
|November 11
|205.
|Bhabua
|Phase 2
|November 11
|206.
|Chainpur
|Phase 2
|November 11
|207.
|Chenari (SC)
|Phase 2
|November 11
|208.
|Sasaram
|Phase 2
|November 11
|209.
|Kargahar
|Phase 2
|November 11
|210.
|Dinara
|Phase 2
|November 11
|211.
|Nokha
|Phase 2
|November 11
|212.
|Dehri
|Phase 2
|November 11
|213.
|Karakat
|Phase 2
|November 11
|214.
|Arwal
|Phase 2
|November 11
|215.
|Kurtha
|Phase 2
|November 11
|216.
|Jehanabad
|Phase 2
|November 11
|217.
|Ghosi
|Phase 2
|November 11
|218.
|Makhdumpur (SC)
|Phase 2
|November 11
|219.
|Goh
|Phase 2
|November 11
|220.
|Obra
|Phase 2
|November 11
|221.
|Nabinagar
|Phase 2
|November 11
|222.
|Kutumba (SC)
|Phase 2
|November 11
|223.
|Aurangabad
|Phase 2
|November 11
|224.
|Rafiganj
|Phase 2
|November 11
|225.
|Gurua
|Phase 2
|November 11
|226.
|Sherghati
|Phase 2
|November 11
|227.
|Imamganj (SC)
|Phase 2
|November 11
|228.
|Barachatti (SC)
|Phase 2
|November 11
|229.
|Bodh Gaya (SC)
|Phase 2
|November 11
|230.
|Gaya Town
|Phase 2
|November 11
|231.
|Tikari
|Phase 2
|November 11
|232.
|Belaganj
|Phase 2
|November 11
|233.
|Atri
|Phase 2
|November 11
|234.
|Wazirganj
|Phase 2
|November 11
|235.
|Rajauli (SC)
|Phase 2
|November 11
|236.
|Hisua
|Phase 2
|November 11
|237.
|Nawada
|Phase 2
|November 11
|238.
|Gobindpur
|Phase 2
|November 11
|239.
|Warsaliganj
|Phase 2
|November 11
|240.
|Sikandra (SC)
|Phase 2
|November 11
|241.
|Jamui
|Phase 2
|November 11
|242.
|Jhajha
|Phase 2
|November 11
|243.
|Chakai
|Phase 2
|November 11