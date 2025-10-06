Advertisement
  Bihar Election 2025: When will your constituency vote? Check complete phase-wise schedule here

Bihar Assembly Elections 2025: In the first phase, polling would be held on 121 assembly constituencies of Bihar. On the other hand, 122 constituencies will go to polls in the second phase on November 11, the Election Commission of India announced.

Polling officials receive the Electronic Voting Machines (EVM) and Voter Verifiable Audit Paper Trail (VVPAT) at a poll booth/ Representative image
Edited By: Aalok Sen Sharma
Patna:

The Election Commission of India (ECI) on Monday announced the polling schedule for the 2025 Assembly elections in Bihar. Addressing a press conference in New Delhi, Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar said the polling would be held in two phases, first phase on November 6 and second phase on November 11, while the counting of votes will take place on November 14. 

In the first phase, polling would be held on 121 Assembly constituencies of Bihar. On the other hand, 122 constituencies will go to polls in the second phase on November 11, the poll body announced. 

Notably, the 2020 Assembly elections in Bihar were held in three phases - October 28, November 3 and November 7, while the results were announced on November 10. According to the Election Commission, Bihar had recorded a voter turnout of 57.05 per cent in the 2020 Assembly polls. 

Following is the complete phase-wise schedule for the two-phase elections to the 243-member Bihar Legislative Assembly:

S. No.

Constituency

Phase

Election Date
1. Alamnagar Phase 1 November 6
2. Bihariganj Phase 1 November 6
3. Singheshwar (SC) Phase 1 November 6
4. Madhepura Phase 1 November 6
5. Sonbarsha (SC) Phase 1 November 6
6. Saharsa Phase 1 November 6
7. Simri Bakhtiarpur Phase 1 November 6
8. Mahishi Phase 1 November 6
9. Kusheshwar Asthan (SC) Phase 1 November 6
10. Gaura Bauram Phase 1 November 6
11. Benipur Phase 1 November 6
12. Alinagar Phase 1 November 6
13. Darbhanga Rural Phase 1 November 6
14. Darbhanga Phase 1 November 6
15. Hayaghat Phase 1 November 6
16. Bahadurpur Phase 1 November 6
17. Keoti Phase 1 November 6
18. Jale Phase 1 November 6
19. Gaighat Phase 1 November 6
20. Aurai Phase 1 November 6
21. Minapur Phase 1 November 6
22. Bochahan (SC) Phase 1 November 6
23. Sakra (SC) Phase 1 November 6
24. Kurhani Phase 1 November 6
25. Muzaffarpur Phase 1 November 6
26. Kanti Phase 1 November 6
27. Baruraj Phase 1 November 6
28. Paroo Phase 1 November 6
29. Sahebganj Phase 1 November 6
30. Baikunthpur Phase 1 November 6
31. Barauli Phase 1 November 6
32. Gopalganj Phase 1 November 6
33. Kuchaikote Phase 1 November 6
34. Bhore (SC) Phase 1 November 6
35. Hathua Phase 1 November 6
36. Siwan Phase 1 November 6
37. Ziradei Phase 1 November 6
38. Darauli (SC) Phase 1 November 6
39. Raghunathpur Phase 1 November 6
40. Daraunda Phase 1 November 6
41. Barharia Phase 1 November 6
42. Goriakothi Phase 1 November 6
43. Maharajganj Phase 1 November 6
44. Ekma Phase 1 November 6
45. Manjhi Phase 1 November 6
46. Baniapur Phase 1 November 6
47. Taraiya Phase 1 November 6
48. Marhaura Phase 1 November 6
49. Chapra Phase 1 November 6
50. Garkha (SC) Phase 1 November 6
51. Amnour Phase 1 November 6
52. Parsa Phase 1 November 6
53. Sonepur Phase 1 November 6
54. Hajipur Phase 1 November 6
55. Lalganj Phase 1 November 6
56. Vaishali Phase 1 November 6
57. Mahua Phase 1 November 6
58. Raja Pakar (SC) Phase 1 November 6
59. Raghopur Phase 1 November 6
60. Mahnar Phase 1 November 6
61. Patepur (SC) Phase 1 November 6
62. Kalyanpur (SC) Phase 1 November 6
63. Warisnagar Phase 1 November 6
64. Samastipur Phase 1 November 6
65. Ujiarpur Phase 1 November 6
66. Morwa Phase 1 November 6
67. Sarairanjan Phase 1 November 6
68. Mohiuddinnagar Phase 1 November 6
69. Bibhutipur Phase 1 November 6
70. Rosera (SC) Phase 1 November 6
71. Hasanpur Phase 1 November 6
72. Cheria -Bariarpur Phase 1 November 6
73. Bachhwara Phase 1 November 6
74. Teghra Phase 1 November 6
75. Matihani Phase 1 November 6
76. Sahebpur Kamal Phase 1 November 6
77. Begusarai Phase 1 November 6
78. Bakhri (SC) Phase 1 November 6
79. Alauli (SC) Phase 1 November 6
80. Khagaria Phase 1 November 6
81. Beldaur Phase 1 November 6
82. Parbatta Phase 1 November 6
83. Tarapur Phase 1 November 6
84. Munger Phase 1 November 6
85. Jamalpur Phase 1 November 6
86. Suryagarha Phase 1 November 6
87. Lakhisarai Phase 1 November 6
88. Sheikhpura Phase 1 November 6
89. Barbigha Phase 1 November 6
90. Asthawan Phase 1 November 6
91. Biharsharif Phase 1 November 6
92. Rajgir (SC) Phase 1 November 6
93. Islampur Phase 1 November 6
94. Hilsa Phase 1 November 6
95. Nalanda Phase 1 November 6
96. Harnaut Phase 1 November 6
97. Mokama Phase 1 November 6
98. Barh Phase 1 November 6
99. Bakhtiarpur Phase 1 November 6
100. Digha Phase 1 November 6
101. Bankipur Phase 1 November 6
102. Kumhrar Phase 1 November 6
103. Patna Sahib Phase 1 November 6
104. Fatuha Phase 1 November 6
105. Danapur Phase 1 November 6
106. Maner Phase 1 November 6
107. Phulwari (SC) Phase 1 November 6
108. Masaurhi (SC) Phase 1 November 6
109. Paliganj Phase 1 November 6
110. Bikram Phase 1 November 6
111. Sandesh Phase 1 November 6
112. Barhara Phase 1 November 6
113. Arrah Phase 1 November 6
114. Agiaon (SC) Phase 1 November 6
115. Tarari Phase 1 November 6
116. Jagdishpur Phase 1 November 6
117. Shahpur Phase 1 November 6
118. Brahampur Phase 1 November 6
119. Buxar Phase 1 November 6
120. Dumraon Phase 1 November 6
121. Rajpur (SC) Phase 1 November 6
122. Valmiki Nagar Phase 2 November 11
123. Ramnagar (SC) Phase 2 November 11
124. Narkatiaganj Phase 2 November 11
125. Bagaha Phase 2 November 11
126. Lauriya Phase 2 November 11
127. Nautan Phase 2 November 11
128. Chanpatia Phase 2 November 11
129. Bettiah Phase 2 November 11
130. Sikta Phase 2 November 11
131. Raxaul Phase 2 November 11
132. Sugauli Phase 2 November 11
133. Narkatia Phase 2 November 11
134. Harsidhi (SC) Phase 2 November 11
135. Govindganj Phase 2 November 11
136. Kesaria Phase 2 November 11
137. Kalyanpur Phase 2 November 11
138. Pipra Phase 2 November 11
139. Madhuban Phase 2 November 11
140. Motihari Phase 2 November 11
141. Chiraia Phase 2 November 11
142. Dhaka Phase 2 November 11
143. Sheohar Phase 2 November 11
144. Riga Phase 2 November 11
145. Bathnaha (SC) Phase 2 November 11
146. Parihar Phase 2 November 11
147. Sursand Phase 2 November 11
148. Bajpatti Phase 2 November 11
149. Sitamarhi Phase 2 November 11
150. Runnisaidpur Phase 2 November 11
151. Belsand Phase 2 November 11
152. Harlakhi Phase 2 November 11
153. Benipatti Phase 2 November 11
154. Khajauli Phase 2 November 11
155. Babubarhi Phase 2 November 11
156. Bisfi Phase 2 November 11
157. Madhubani Phase 2 November 11
158. Rajnagar (SC) Phase 2 November 11
159. Jhanjharpur Phase 2 November 11
160. Phulparas Phase 2 November 11
161. Laukaha Phase 2 November 11
162. Nirmali Phase 2 November 11
163. Pipra Phase 2 November 11
164. Supaul Phase 2 November 11
165. Triveniganj (SC) Phase 2 November 11
166. Chhatapur Phase 2 November 11
167. Narpatganj Phase 2 November 11
168. Raniganj (SC) Phase 2 November 11
169. Forbesganj Phase 2 November 11
170. Araria Phase 2 November 11
171. Jokihat Phase 2 November 11
172. Sikti Phase 2 November 11
173. Bahadurganj Phase 2 November 11
174. Thakurganj Phase 2 November 11
175. Kishanganj Phase 2 November 11
176. Kochadhaman Phase 2 November 11
177. Amour Phase 2 November 11
178. Baisi Phase 2 November 11
179. Kasba Phase 2 November 11
180. Banmankhi (SC) Phase 2 November 11
181. Rupauli Phase 2 November 11
182. Dhamdaha Phase 2 November 11
183. Purnia Phase 2 November 11
184. Katihar Phase 2 November 11
185. Kadwa Phase 2 November 11
186. Balrampur Phase 2 November 11
187. Pranpur Phase 2 November 11
188. Manihari (ST) Phase 2 November 11
189. Barari Phase 2 November 11
190. Korha (SC) Phase 2 November 11
191. Bihpur Phase 2 November 11
192. Gopalpur Phase 2 November 11
193. Pirpainti (SC) Phase 2 November 11
194. Kahalgaon Phase 2 November 11
195. Bhagalpur Phase 2 November 11
196. Sultanganj Phase 2 November 11
197. Nathnagar Phase 2 November 11
198. Amarpur Phase 2 November 11
199. Dhoraiya (SC) Phase 2 November 11
200. Banka Phase 2 November 11
201. Katoria (ST) Phase 2 November 11
202. Belhar Phase 2 November 11
203. Ramgarh Phase 2 November 11
204. Mohania (SC) Phase 2 November 11
205. Bhabua Phase 2 November 11
206. Chainpur Phase 2 November 11
207. Chenari (SC) Phase 2 November 11
208. Sasaram Phase 2 November 11
209. Kargahar Phase 2 November 11
210. Dinara Phase 2 November 11
211. Nokha Phase 2 November 11
212. Dehri Phase 2 November 11
213. Karakat Phase 2 November 11
214. Arwal Phase 2 November 11
215. Kurtha Phase 2 November 11
216. Jehanabad Phase 2 November 11
217. Ghosi Phase 2 November 11
218. Makhdumpur (SC) Phase 2 November 11
219. Goh Phase 2 November 11
220. Obra Phase 2 November 11
221. Nabinagar Phase 2 November 11
222. Kutumba (SC)  Phase 2 November 11
223. Aurangabad Phase 2 November 11
224. Rafiganj Phase 2 November 11
225. Gurua Phase 2 November 11
226. Sherghati Phase 2 November 11
227. Imamganj (SC) Phase 2 November 11
228. Barachatti (SC) Phase 2 November 11
229. Bodh Gaya (SC) Phase 2 November 11
230. Gaya Town Phase 2 November 11
231. Tikari Phase 2 November 11
232. Belaganj Phase 2 November 11
233. Atri Phase 2 November 11
234. Wazirganj Phase 2 November 11
235. Rajauli (SC) Phase 2 November 11
236. Hisua Phase 2 November 11
237. Nawada Phase 2 November 11
238. Gobindpur Phase 2 November 11
239. Warsaliganj Phase 2 November 11
240. Sikandra (SC) Phase 2 November 11
241. Jamui Phase 2 November 11
242. Jhajha Phase 2 November 11
243. Chakai Phase 2 November 11

 

