Happy Krishna Janmashtami wishes in Hindi: Heart-touching messages for your loved ones

Shri Krishna Janmashtami is one of the most joyous and spiritually uplifting festivals in India. It marks the birth of Lord Krishna, the eighth avatar of Lord Vishnu, whose teachings of love, truth, and dharma continue to inspire generations. On this day, devotees fast, sing bhajans, decorate temples and homes, and share blessings with friends and family.
If you are looking for the perfect Krishna Janmashtami ki hardik shubhkamnaye in Hindi to share on WhatsApp, Facebook, or Instagram, we’ve curated the most heartfelt lines in Roman-script Hindi so you can spread devotion effortlessly.
Shubh Janmashtami in Hindi
Celebrate the birth of Kanha with these heartfelt blessings. Share them with loved ones to fill their day with joy and divine energy.
- Janmashtami ke is pavitra avsar par Kanha aapke ghar sukh aur samriddhi laaye.
- Murli ki dhun se har pal meetha ban jaye, aapka jeevan Radha-Krishna ke prem se bhara rahe.
- Kanha ke janmotsav par har dil me prem aur shanti ka deep jale.
- Radha-Krishna ka divya prem aapki zindagi me sada bana rahe.
- Kanha ki kripa se aapka har din mangalmay ho.
- Murari ki muskaan aapke jeevan me sukh bhar de.
- Banke Bihari ki kripa se aapke ghar me khushiyon ka vaas ho.
- Radha-Krishna ke charanon me apna jeevan samarpit kijiye, sukh-apaar milega.
- Kanha ke charan kamal aapko jeevan ke har mod par marg darshan dein.
- Murli manohar ka ashirwad sada aapke saath rahe.
- Janmashtami ke is shubh avsar par prem, shanti aur anand aapke jeevan me aaye.
- Radha-Krishna ka prem bandhan aapki zindagi ko roshan kare.
- Makhan chor Kanha aapki mushkilon ko chur lein.
- Janmashtami ke din Kanha aapko har manokamna poori karein.
- Radha Rani ki bhakti aur Kanha ka prem sada aapka sang rahe.
- Murli ki madhur dhun aapki aatma ko shanti de.
- Kanha ki bansi ki awaaz aapko har pal yaad aaye.
- Banke Bihari ke rang me apni zindagi rang dijiye.
- Radha-Krishna ki leela aapke jeevan me rang bhar de.
- Shri Krishna ka janmotsav aapke liye naye sukhon ka prarambh ho.
Krishna Janmashtami wishes in Hindi to share with family and friends
These warm wishes are perfect for spreading happiness and devotion on social media or in personal messages.
- Kanha ke janm ki khushi aapke ghar sukh aur samriddhi laaye.
- Murli ki awaaz aapke dil ko prem se bhar de.
- Radha-Krishna ka ashirwad aap par sada bana rahe.
- Kanha ke charan kamal me prem samarpit karein.
- Janmashtami par Kanha aapke jeevan me khushiyon ka varsha karein.
- Makhan chor ka ashirwad aapke har kaam me safalta de.
- Radha Rani ki kripa se aapke ghar me sukh-shanti bane rahe.
- Murari ke prem me apne man ko bhigo dijiye.
- Kanha ki bansi ki dhun aapke jeevan ka geet ban jaye.
- Radha-Krishna ki prem kahani aapke dil me rang bhare.
- Kanha ki muskaan aapka din roshan kare.
- Murli manohar ka prem aapko har dukh se door rakhe.
- Janmashtami ka tyohaar aapke ghar me sukh-samriddhi laaye.
- Radha-Krishna ki leela aapki zindagi me chamatkar laaye.
- Kanha ke charanon me bhakti ka beej boiye.
- Murari ke prem se apna jeevan bhariyega.
- Banke Bihari ki kripa se aapke din mangalmay ho.
- Radha-Krishna ka ashirwad aapke har sapne ko poora kare.
- Janmashtami ke din Kanha ki murli aapko prem ka paath padaye.
- Shri Krishna ki kripa aap par sada bani rahe.
Happy Janmashtami in Hindi
Send these heartfelt lines to brighten someone’s day and remind them of Kanha’s blessings.
- Kanha ke janm ki khushi me aapka jeevan rangon se bhar jaye.
- Murli ki madhur dhun aapke dil ko shanti de.
- Radha-Krishna ka prem aapko hamesha sukh de.
- Janmashtami ke is tyohaar par prem aur bhakti ka vaas ho.
- Kanha ki muskaan se aapka jeevan roshan ho.
- Murari ka ashirwad aapke saath rahe.
- Radha Rani ka prem aapki aatma ko pavitra kare.
- Kanha ki bansi ki awaaz aapke sapno ko sajaye.
- Janmashtami par sukh aur samriddhi aapke ghar aaye.
- Radha-Krishna ki leela aapki zindagi me khushiyan laaye.
- Makhan chor Kanha aapki chinta ko door kare.
- Murli manohar ka prem aapke man ko prem se bhar de.
- Kanha ke charan kamal aapko shanti pradan kare.
- Radha Rani ki kripa aapke jeevan me mangal laaye.
- Janmashtami ka tyohaar aapke dil me prem jagaye.
- Kanha ki murli aapke jeevan ka sangeet bane.
- Banke Bihari ki kripa se aapke din khushiyon se bhar jaye.
- Radha-Krishna ka prem aapko anant sukh de.
- Murari ka ashirwad aapko safalta ki oar le jaye.
- Shri Krishna ka janmotsav aapke liye naye sapnon ka aarambh ho.
Janmashtami wishes in Hindi for WhatsApp, Facebook, and Instagram
Perfect for quick sharing on social media or greeting cards, these lines capture the festive spirit.
- Kanha ke janmotsav par prem aur shanti ka prasad baantiye.
- Radha-Krishna ka ashirwad aapko sukh de.
- Janmashtami par Kanha aapke jeevan me rang bhar de.
- Murli ki awaaz aapko prem se bhare.
- Makhan chor ka ashirwad aapke har kaam me safalta de.
- Kanha ke charanon me prem samarpit kijiye.
- Radha Rani ki kripa se sukh-shanti bane rahe.
- Murari ke prem me apna man bhijiye.
- Kanha ki bansi ki dhun aapka geet ban jaye.
- Radha-Krishna ki prem kahani aapke dil ko choo le.
- Kanha ki muskaan aapka din roshan kare.
- Murli manohar ka prem aapko har dukh se door rakhe.
- Janmashtami ka tyohaar sukh-samriddhi laaye.
- Radha-Krishna ki leela chamatkar laaye.
- Kanha ke charanon me bhakti ka beej boiye.
- Murari ke prem se jeevan bhariye.
- Banke Bihari ki kripa din mangalmay kare.
- Radha-Krishna ka ashirwad sapne poore kare.
- Kanha ki murli prem ka paath padaye.
- Shri Krishna ki kripa sada bane rahe.
Krishna Janmashtami is more than just a festival; it’s a celebration of love, devotion, and divine energy. By sharing these heartfelt Hindi wishes, you not only spread festive cheer but also bring people closer to the timeless wisdom of Lord Krishna.
Happy Janmashtami!