Advertisement
  1. News
  2. Bihar
  3. Bihar elections: BJP releases first list, drops 9 sitting MLAs including Nand Kishore Yadav

Bihar elections: BJP releases first list, drops 9 sitting MLAs including Nand Kishore Yadav

Bihar Assembly Election: As per the list, Deputy Chief Minister Samrat Choudhary will contest from Tarapur, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha from Lakhisarai, State Minister Nitin Nabin from Bankipur, and Renu Devi will contest from Bettiah.

BJP releases first list of candidates for Bihar elections.
BJP releases first list of candidates for Bihar elections. Image Source : PTI
Edited By: Manmath Nayak @manmathnayak2
Published: , Updated:
Patna:

The BJP on Tuesday released the first list of 71 candidates for the two-phase Bihar Assembly elections on November 6 and 11. As per the list, Deputy Chief Minister Samrat Choudhary will contest from Tarapur, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha from Lakhisarai, State Minister Nitin Nabin from Bankipur, and Renu Devi will contest from Bettiah.

Some of the other prominent names that have been mentioned on the list include senior party leader Ram Kripal Yadav who will contest from Danapur, Prem Kumar from Gaya, former Deputy Chief Minister Tarkishore Prasad from Katihar, Alok Ranjan Jha from Saharsa, and Mangal Pandey from Siwan.

Nitish Mishra seeks re-election from Jhanjharpur

State ministers Nitish Mishra will seek re-election from the Jhanjharpur seat and Mangal Pandey from Siwan. Shreyasi Singh will join the fray from the Jamui seat, according to the list released by the BJP.

Votes will be counted on November 14. The Central Election Committee of the BJP reportedly met on October 12 under part chief JP Nadda’s chairmanship.

BJP’s first list for Bihar elections: Check who missed this time

Notably, Assembly Speaker Nand Kishore Yadav's ticket has been cancelled and his names missed out from the first list of candidates.

Apart from Nand Kishore Yadav, the party has denied tickets to Moti Lal Prasad from Riga, Mithilesh Kumar from Sitamarhi, Dr Ramprit Paswan from Rajnagar, Jai Prakash Yadav from Narpatganj, Ram Surat Kumar from Aurai, Dr Nikki Hembrom from Katoria, Amrendra Pratap Singh from Arrah and Arun Kumar Sinha from Kumhrar.

The ruling National Democratic Alliance (NDA) had on Sunday announced its seat-sharing formula: the BJP and JD(U) will contest 101 seats each, the LJP (Ram Vilas) 29, while the Hindustani Awam Morcha (Secular) and Rashtriya Lok Morcha will contest six seats each. The NDA alliance comprises the BJP, JD(U), LJP (Ram Vilas), HAM (Secular), and Rashtriya Lok Morcha.

Check full list of 71 candidates

  1. Bettiah – Renu Devi
  2. Raxaul – Pramod Kumar Sinha
  3. Pipra – Shyambabu Prasad Yadav
  4. Madhuban – Rana Randhir Singh
  5. Motihari – Pramod Kumar
  6. Dhaka – Pawan Jaiswal
  7. Riga – Baidyanath Prasad
  8. Bathnaha (SC) – Anil Kumar Ram
  9. Parihar – Gayatri Devi
  10. Sitamarhi – Sunil Kumar Pintu
  11. Benipatti – Vinod Narayan Jha
  12. Khajauli – Arun Shankar Prasad
  13. Bisfi – Haribhushan Thakur Bachaul
  14. Rajnagar (SC) – Sujeet Paswan
  15. Jhanjharpur – Nitish Mishra
  16. Chhatapur – Neeraj Kumar Singh Bablu
  17. Narpatganj – Devanti Yadav
  18. Forbesganj – Vidya Sagar Keshri
  19. Sikti – Vijay Kumar Mandal
  20. Kishanganj – Sweety Singh
  21. Banmankhi (SC) – Krishna Kumar Rishi
  22. Purnia – Vijay Kumar Khemka
  23. Katihar – Tarkishore Prasad
  24. Pranpur – Nisha Singh
  25. Korha (SC) – Kavita Devi
  26. Saharsa – Alok Ranjan Jha
  27. Gaura Bauram – Sujit Kumar Singh
  28. Darbhanga – Sanjay Saraogi
  29. Keoti – Murari Mohan Jha
  30. Jale – Jibesh Kumar Mishra
  31. Aurai – Rama Nishad
  32. Kurhani – Kedar Prasad Gupta
  33. Baruraj – Arun Kumar Singh
  34. Sahebganj – Raju Kumar Singh
  35. Baikunthpur – Mithilesh Tiwari
  36. Siwan – Mangal Pandey
  37. Daraundha – Karnjeet Singh
  38. Goriyakothi – Devesh Kant Singh
  39. Taraiya – Janak Singh
  40. Amnour – Krishan Kumar Mantoo
  41. Hajipur – Awadhesh Singh
  42. Lalganj – Sanjay Kumar Singh
  43. Patepur (SC) – Lakhendra Kumar Raushan
  44. Mohiuddinnagar – Rajesh Kumar Singh
  45. Bachhwara – Surendra Mehta
  46. Teghra – Rajnish Kumar
  47. Begusarai – Kundan Kumar
  48. Bhagalpur – Rohit Pandey
  49. Banka – Ram Narayan Mandal
  50. Katoria (ST) – Puran Lal Tudu
  51. Tarapur – Samrat Chaudhary
  52. Munger – Kumar Pranay
  53. Lakhisarai – Vijay Kumar Sinha
  54. Biharsharif – Dr. Sunil Kumar
  55. Digha – Sanjiv Chaurasia
  56. Bankipur – Nitin Nabin
  57. Kumhrar – Sanjay Gupta
  58. Patna Sahib – Ratnesh Kushwaha
  59. Danapur – Ramkripal Yadav
  60. Bikram – Siddharth Saurav
  61. Barhara – Raghvendra Pratap Singh
  62. Arrah – Sanjay Singh “Tiger”
  63. Tarari – Vishal Prashant
  64. Arwal – Manoj Sharma
  65. Aurangabad – Trivikram Singh
  66. Gurua – Upendra Dangi
  67. Gaya Town – Dr Prem Kumar
  68. Wazirganj – Birendra Singh
  69. Hisua – Anil Singh
  70. Warsaliganj – Aruna Devi
  71. Jamui – Shreyasi Singh

Also Read: 

Bihar elections: BJP releases first list of 71 candidates, Samrat Choudhary to contest from Tarapur: Full list

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Bihar
BJP Bihar Assembly Elections 2025 Bihar Assembly Election 2025 Bihar Bihar Assembly Bihar Assembly Election Bihar Assembly Elections Nand Kishore Yadav
Advertisement
Advertisement

Top News

Advertisement
Advertisement
 
\