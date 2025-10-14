Bihar elections: BJP releases first list, drops 9 sitting MLAs including Nand Kishore Yadav

The BJP on Tuesday released the first list of 71 candidates for the two-phase Bihar Assembly elections on November 6 and 11. As per the list, Deputy Chief Minister Samrat Choudhary will contest from Tarapur, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha from Lakhisarai, State Minister Nitin Nabin from Bankipur, and Renu Devi will contest from Bettiah.
Some of the other prominent names that have been mentioned on the list include senior party leader Ram Kripal Yadav who will contest from Danapur, Prem Kumar from Gaya, former Deputy Chief Minister Tarkishore Prasad from Katihar, Alok Ranjan Jha from Saharsa, and Mangal Pandey from Siwan.
Nitish Mishra seeks re-election from Jhanjharpur
State ministers Nitish Mishra will seek re-election from the Jhanjharpur seat and Mangal Pandey from Siwan. Shreyasi Singh will join the fray from the Jamui seat, according to the list released by the BJP.
Votes will be counted on November 14. The Central Election Committee of the BJP reportedly met on October 12 under part chief JP Nadda’s chairmanship.
BJP’s first list for Bihar elections: Check who missed this time
Notably, Assembly Speaker Nand Kishore Yadav's ticket has been cancelled and his names missed out from the first list of candidates.
Apart from Nand Kishore Yadav, the party has denied tickets to Moti Lal Prasad from Riga, Mithilesh Kumar from Sitamarhi, Dr Ramprit Paswan from Rajnagar, Jai Prakash Yadav from Narpatganj, Ram Surat Kumar from Aurai, Dr Nikki Hembrom from Katoria, Amrendra Pratap Singh from Arrah and Arun Kumar Sinha from Kumhrar.
The ruling National Democratic Alliance (NDA) had on Sunday announced its seat-sharing formula: the BJP and JD(U) will contest 101 seats each, the LJP (Ram Vilas) 29, while the Hindustani Awam Morcha (Secular) and Rashtriya Lok Morcha will contest six seats each. The NDA alliance comprises the BJP, JD(U), LJP (Ram Vilas), HAM (Secular), and Rashtriya Lok Morcha.
Check full list of 71 candidates
- Bettiah – Renu Devi
- Raxaul – Pramod Kumar Sinha
- Pipra – Shyambabu Prasad Yadav
- Madhuban – Rana Randhir Singh
- Motihari – Pramod Kumar
- Dhaka – Pawan Jaiswal
- Riga – Baidyanath Prasad
- Bathnaha (SC) – Anil Kumar Ram
- Parihar – Gayatri Devi
- Sitamarhi – Sunil Kumar Pintu
- Benipatti – Vinod Narayan Jha
- Khajauli – Arun Shankar Prasad
- Bisfi – Haribhushan Thakur Bachaul
- Rajnagar (SC) – Sujeet Paswan
- Jhanjharpur – Nitish Mishra
- Chhatapur – Neeraj Kumar Singh Bablu
- Narpatganj – Devanti Yadav
- Forbesganj – Vidya Sagar Keshri
- Sikti – Vijay Kumar Mandal
- Kishanganj – Sweety Singh
- Banmankhi (SC) – Krishna Kumar Rishi
- Purnia – Vijay Kumar Khemka
- Katihar – Tarkishore Prasad
- Pranpur – Nisha Singh
- Korha (SC) – Kavita Devi
- Saharsa – Alok Ranjan Jha
- Gaura Bauram – Sujit Kumar Singh
- Darbhanga – Sanjay Saraogi
- Keoti – Murari Mohan Jha
- Jale – Jibesh Kumar Mishra
- Aurai – Rama Nishad
- Kurhani – Kedar Prasad Gupta
- Baruraj – Arun Kumar Singh
- Sahebganj – Raju Kumar Singh
- Baikunthpur – Mithilesh Tiwari
- Siwan – Mangal Pandey
- Daraundha – Karnjeet Singh
- Goriyakothi – Devesh Kant Singh
- Taraiya – Janak Singh
- Amnour – Krishan Kumar Mantoo
- Hajipur – Awadhesh Singh
- Lalganj – Sanjay Kumar Singh
- Patepur (SC) – Lakhendra Kumar Raushan
- Mohiuddinnagar – Rajesh Kumar Singh
- Bachhwara – Surendra Mehta
- Teghra – Rajnish Kumar
- Begusarai – Kundan Kumar
- Bhagalpur – Rohit Pandey
- Banka – Ram Narayan Mandal
- Katoria (ST) – Puran Lal Tudu
- Tarapur – Samrat Chaudhary
- Munger – Kumar Pranay
- Lakhisarai – Vijay Kumar Sinha
- Biharsharif – Dr. Sunil Kumar
- Digha – Sanjiv Chaurasia
- Bankipur – Nitin Nabin
- Kumhrar – Sanjay Gupta
- Patna Sahib – Ratnesh Kushwaha
- Danapur – Ramkripal Yadav
- Bikram – Siddharth Saurav
- Barhara – Raghvendra Pratap Singh
- Arrah – Sanjay Singh “Tiger”
- Tarari – Vishal Prashant
- Arwal – Manoj Sharma
- Aurangabad – Trivikram Singh
- Gurua – Upendra Dangi
- Gaya Town – Dr Prem Kumar
- Wazirganj – Birendra Singh
- Hisua – Anil Singh
- Warsaliganj – Aruna Devi
- Jamui – Shreyasi Singh
