Stranger Things 5 Volume 1 releases in a few hours on Netflix | Know the exact time here Stranger Things 5 finally drops this week, ending the wait since 2022. Volume 1 releases in India at 6:30 am on November 27 with four episodes. Here’s the full release plan — all episode titles, volume dates and the complete cast list for the show’s final season.

Stranger Things 5, the last season of Netflix's award-winning series, will finally be released after leaving fans waiting for answers since 2022. The final season will be released in three parts, quite like Season 4. The first four episodes of Stranger Things 5 are releasing tomorrow, November 27, and its loyalists can't keep calm.

As you wait for Thursday to arrive sooner, here's everything you need to know about Stranger Things 5 release - exact time, episode names, cast, and more.

Stranger Things 5 Volume 1: Exact time of release

Stranger Things Season 5 Volume 1 will release on November 26 in the US. The Netflix show will release in India on November 27 at 6:30 am IST. We advise you to set up your alarms already!

When are the remaining episodes of Stranger Things 5 releasing?

Stranger Things Season 5 will have eight episodes in total, and it will be released in three parts. Volume 1 will release on November 26 with four episodes, followed by Volume 2, which will release with three episodes on December 25. The finale episode of Stranger Things Season 5 will release on New Year's Eve, on December 31.

Stranger Things Season 5 episode titles, date and release schedules

Release dates Episode names November 26 (Volume 1) - Episode 1 The Crawl Episode 2 The Vanishing of... Episode ​3 The Turnbow Trap Episode ​4 Sorcerer December 25 (Volume 2) - Episode 5 Shock Jock Episode 6 Escape From Camazotz Episode 7 The Bridge December 31 Finale episode (around 2 hours) Episode 8 The Rightside Up

All you need to know about Stranger Things Season 5 cast

Stranger Things 5 will have a mix of returning characters as well as new ones. Here's all you need to know:

Millie Bobby Brown as Eleven

Finn Wolfhard as Mike Wheeler

Gaten Matarazzo as Dustin Henderson

Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair

Noah Schnapp as Will Byers

Sadie Sink as Max Mayfield

Natalia Dyer as Nancy Wheeler

Charlie Heaton as Jonathan Byers

Joe Keery as Steve Harrington

Maya Hawke as Robin Buckley

Winona Ryder as Joyce Byers

David Harbour as Jim Hopper

Cara Buono as Karen Wheeler

Priah Ferguson as Erica Sinclair

Netflix's Stranger Things is created by the Duffer brothers, Matt Duffer and Ross Duffer.

