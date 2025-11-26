Stranger Things 5 Volume 1 releases in a few hours on Netflix | Know the exact time here

Stranger Things 5, the last season of Netflix's award-winning series, will finally be released after leaving fans waiting for answers since 2022. The final season will be released in three parts, quite like Season 4. The first four episodes of Stranger Things 5 are releasing tomorrow, November 27, and its loyalists can't keep calm.
As you wait for Thursday to arrive sooner, here's everything you need to know about Stranger Things 5 release - exact time, episode names, cast, and more.
Stranger Things 5 Volume 1: Exact time of release
Stranger Things Season 5 Volume 1 will release on November 26 in the US. The Netflix show will release in India on November 27 at 6:30 am IST. We advise you to set up your alarms already!
When are the remaining episodes of Stranger Things 5 releasing?
Stranger Things Season 5 will have eight episodes in total, and it will be released in three parts. Volume 1 will release on November 26 with four episodes, followed by Volume 2, which will release with three episodes on December 25. The finale episode of Stranger Things Season 5 will release on New Year's Eve, on December 31.
Stranger Things Season 5 episode titles, date and release schedules
|Release dates
|Episode names
|November 26 (Volume 1) - Episode 1
|The Crawl
|Episode 2
|The Vanishing of...
|Episode 3
|The Turnbow Trap
|Episode 4
|Sorcerer
|December 25 (Volume 2) - Episode 5
|Shock Jock
|Episode 6
|Escape From Camazotz
|Episode 7
|The Bridge
|December 31
|Finale episode (around 2 hours)
|Episode 8
|The Rightside Up
All you need to know about Stranger Things Season 5 cast
Stranger Things 5 will have a mix of returning characters as well as new ones. Here's all you need to know:
- Millie Bobby Brown as Eleven
- Finn Wolfhard as Mike Wheeler
- Gaten Matarazzo as Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair
- Noah Schnapp as Will Byers
- Sadie Sink as Max Mayfield
- Natalia Dyer as Nancy Wheeler
- Charlie Heaton as Jonathan Byers
- Joe Keery as Steve Harrington
- Maya Hawke as Robin Buckley
- Winona Ryder as Joyce Byers
- David Harbour as Jim Hopper
- Cara Buono as Karen Wheeler
- Priah Ferguson as Erica Sinclair
Netflix's Stranger Things is created by the Duffer brothers, Matt Duffer and Ross Duffer.
