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2020 Delhi Legislative Assembly Election Results: Full list of winners

2020 Delhi Legislative Assembly Election Results: The fate of 70 seats in Delhi will be unraveled when the counting of votes concludes on Tuesday. Keep following this space for the full list of winners in the 2020 Delhi Legislative Assembly Election Results.   

India TV Politics Desk India TV Politics Desk
New Delhi Published on: February 11, 2020 7:29 IST
2020 Delhi Legislative Assembly Election Results: Full list
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2020 Delhi Legislative Assembly Election Results: Full list of winners

2020 Delhi Legislative Assembly Election Results: The fate of 70 seats in Delhi will be unraveled when the counting of votes concludes on Tuesday. Keep following this space for the full list of winners in the 2020 Delhi Legislative Assembly Election Results. The voting for the Delhi assembly election took place on February 8. For the most comprehensive coverage on Delhi Assembly Election Results, keep watching India TV. Follow us on Twitter, Facebook for fastest updates on Delhi election results.

2020 Delhi Legislative Assembly Election Results: FULL LIST OF WINNERS

SEAT WINNER/LEAD PARTY
ADARSH NAGAR    
BALLIMARAN    
CHANDNI CHOWK    
MATIA MAHAL    
MODEL TOWN    
SADAR BAZAR    
SHAKUR BASTI    
SHALIMAR BAGH    
TRI NAGAR    
WAZIRPUR    
GANDHI NAGAR    
JANGPURA    
KONDLI    
KRISHNA NAGAR    
LAXMI NAGAR    
OKHLA    
PATPARGANJ    
SHAHDARA    
TRILOKPURI    
VISHWAS NAGAR    
KAROL BAGH    
DELHI CANTT    
GREATER KAILASH    
KASTURBA NAGAR    
MALVIYA NAGAR    
MOTI NAGAR    
NEW DELHI    
PATEL NAGAR    
RK PURAM    
RAJINDER NAGAR    
BABARPUR    
BURARI    
GHONDA    
GOKALPUR    
KARAWAL NAGAR    
MUSTAFABAD    
ROHTAS NAGAR    
SEELAMPUR    
SEEMA PURI    
TIMARPUR    
BADLI    
BAWANA    
KIRARI    
MANGOL PURI    
MUNDKA    
NANGLOI JAT    
NARELA    
RITHALA    
ROHINI     
SULTANPUR MAJRA    
AMBEDKAR NAGAR    
BADARPUR    
BIJWASAN    
CHHATARPUR    
DEOLI    
KALKAJI    
MEHRAULI    
PALAM     
SANGAM VIHAR    
TUGHLAKABAD    
DWARKA    
HARI NAGAR    
JANAKPURI    
MADIPUR    
MATIALA    
NAJAFGARH    
RAJOURI GARDEN    
TILAK NAGAR    
UTTAM NAGAR    
VIKASPURI    

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