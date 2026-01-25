Pakistan announce squad for T20 World Cup 2026, Salman Ali Agha to lead with Babar Azam in the mix

The PCB (Pakistan Cricket Board) took centre stage and announced Pakistan's 15-member squad for the upcoming edition of the T20 World Cup 2026. Salman Ali Agha will be leading the side in the tournament with the likes of Babar Azam, Shaheen Afridi, Saim Ayub, and many more stars being included in the squad as well.
Pakistan squad for T20 World Cup 2026: Salman Ali Agha (captain), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Mohammad Nafay (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan (wk), Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan (wk), and Usman Tariq.
More to follow..