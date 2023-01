Updated on: January 25, 2023 13:51 IST

Rishabh Pant : Test Team में हुई ऋषभ पंत की धमाकेदार एंट्री, Rohit और Virat को नहीं मिली टीम में जगह

Rishabh Pant's return to competitive cricket is uncertain due to his serious car crash he suffered two days before the new year but the Indian wicketkeeper's stellar performances in Test cricket steered him into the ICC Men's Test Team of the Year 2022.