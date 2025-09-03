Advertisement
  4. Pitru Paksha 2025 begins September 7: Full list of Shraadh dates and timings

Pitru Paksha 2025 runs from September 7 to 21. Explore Shraadh dates, rituals, eclipse connection and Mahalaya Amavasya significance in Hindu traditions.

Pind daan and Shraadh rituals are performed during Pitru Paksha to honour ancestors and seek blessings
New Delhi:

Pitru Paksha is known to be important in Hinduism. It is a 15-day period wherein people remember their ancestors and perform the Shraadh rituals. It is believed that our ancestors visit the earth during this time and hence, performing Tarpan or Shraadh can help you get their blessings. 

It is said that when you perform the Shraadh rituals during Pitru Paksha, you get rid of any Pitru Dosh. This year, the beginning and end of Pitru Paksha will take place on an eclipse. There is a lunar eclipse at the beginning of Pitru Paksha and a solar eclipse at the end of Pitru Paksha. 

When will Pitru Paksha begin?

Pitru Paksha will begin with Purnima Shradh on September 7, with Pratipada Shraadh being held on September 8. Pitru Paksha will end with Sarvapitri Amavasya on September 21, 2025. Mahalaya Amavasya is the most important day in Pitru Paksha.

Pitru Paksha Shradh dates and auspicious time 

Pitru Paksha Date Shraadh 2025 Dates Qutup Muhurat Rauhin Muhurta Aparaahn Kaal
September 7 Full moon Shraadh 11:54 AM to 12:44 PM 12:44 PM to 01:34 PM  01:34 PM to 04:05 PM
September 8 Pratipada Shraadh 11:53 AM to 12:44 PM 12:44 PM to 01:34 PM 01:34 PM to 04:04 PM
September 9 Dwitiya Shraadh 11:53 AM to 12:43 PM 12:43 PM to 01:33 PM 01:33 PM to 04:03 PM
September 10 Tritiya Shraadh 11:53 AM to 12:43 PM  12:43 PM to 01:33 PM  01:33 PM to 04:02 PM
September 10 Chaturthi Shraadh 11:53 AM to 12:43 PM 12:43 PM to 01:33 PM 01:33 PM to 04:02 PM
September 11 Panchami Shraadh 11:53 AM to 12:43 PM  12:42 PM to 01:32 PM 01:32 PM to 04:02 PM
September 12

Shashti Shraadh

 11:53 AM to 12:42 PM  12:42 PM to 01:32 PM 01:32 PM to 04:02 PM
September 13 Saptami  Shraadh 11:53 AM to 12:42 PM  12:42 PM to 01:31 PM 01:31 PM to 04:00 PM
September 14 Ashtami Shraadh 11:52 AM to 12:42 PM 12:41 PM to 01:31 PM 01:31 PM to 03:59 PM
September 15 Navami Shraadh 11:52 AM to 12:41 PM  12:41 PM to 01:30 PM 01:30 PM to 03:58 PM
September 16 Dashami Shraadh 11:51 AM to 12:41 PM 12:41 PM to 01:30 PM  01:30 PM to 03:57 PM
September 17 Ekadashi Shraadh 11:51 AM to 12:41 PM 12:41 PM to 01:30 PM 01:30 PM to 03:56 PM
September 18 Dwadashi Shraadh 11:51 AM to 12:41 PM 12:39 PM to 01:28 PM  01:28 PM to 03:55 PM
September 19 Trayodashi Shraadh 11:51 AM to 12:39 PM  12:39 PM to 01:28 PM  01:28 PM to 03:55 PM
September 20 Chaturdashi Shraadh 11:50 AM to 12:39 PM 12:39 PM to 01:27 PM  01:27 PM to 03:54 PM
September 21 Sarvapitri Amavasya Shraadh 11:51 AM to 12:38 PM 12:38 PM to 01:27 PM 01:27 PM to 03:53 PM

Mahalaya Amavasya is also the day which marks the beginning of Navratri. 

