Pitru Paksha 2025 begins September 7: Full list of Shraadh dates and timings

Pitru Paksha is known to be important in Hinduism. It is a 15-day period wherein people remember their ancestors and perform the Shraadh rituals. It is believed that our ancestors visit the earth during this time and hence, performing Tarpan or Shraadh can help you get their blessings.
It is said that when you perform the Shraadh rituals during Pitru Paksha, you get rid of any Pitru Dosh. This year, the beginning and end of Pitru Paksha will take place on an eclipse. There is a lunar eclipse at the beginning of Pitru Paksha and a solar eclipse at the end of Pitru Paksha.
When will Pitru Paksha begin?
Pitru Paksha will begin with Purnima Shradh on September 7, with Pratipada Shraadh being held on September 8. Pitru Paksha will end with Sarvapitri Amavasya on September 21, 2025. Mahalaya Amavasya is the most important day in Pitru Paksha.
Pitru Paksha Shradh dates and auspicious time
|Pitru Paksha Date
|Shraadh 2025 Dates
|Qutup Muhurat
|Rauhin Muhurta
|Aparaahn Kaal
|September 7
|Full moon Shraadh
|11:54 AM to 12:44 PM
|12:44 PM to 01:34 PM
|01:34 PM to 04:05 PM
|September 8
|Pratipada Shraadh
|11:53 AM to 12:44 PM
|12:44 PM to 01:34 PM
|01:34 PM to 04:04 PM
|September 9
|Dwitiya Shraadh
|11:53 AM to 12:43 PM
|12:43 PM to 01:33 PM
|01:33 PM to 04:03 PM
|September 10
|Tritiya Shraadh
|11:53 AM to 12:43 PM
|12:43 PM to 01:33 PM
|01:33 PM to 04:02 PM
|September 10
|Chaturthi Shraadh
|11:53 AM to 12:43 PM
|12:43 PM to 01:33 PM
|01:33 PM to 04:02 PM
|September 11
|Panchami Shraadh
|11:53 AM to 12:43 PM
|12:42 PM to 01:32 PM
|01:32 PM to 04:02 PM
|September 12
Shashti Shraadh
|11:53 AM to 12:42 PM
|12:42 PM to 01:32 PM
|01:32 PM to 04:02 PM
|September 13
|Saptami Shraadh
|11:53 AM to 12:42 PM
|12:42 PM to 01:31 PM
|01:31 PM to 04:00 PM
|September 14
|Ashtami Shraadh
|11:52 AM to 12:42 PM
|12:41 PM to 01:31 PM
|01:31 PM to 03:59 PM
|September 15
|Navami Shraadh
|11:52 AM to 12:41 PM
|12:41 PM to 01:30 PM
|01:30 PM to 03:58 PM
|September 16
|Dashami Shraadh
|11:51 AM to 12:41 PM
|12:41 PM to 01:30 PM
|01:30 PM to 03:57 PM
|September 17
|Ekadashi Shraadh
|11:51 AM to 12:41 PM
|12:41 PM to 01:30 PM
|01:30 PM to 03:56 PM
|September 18
|Dwadashi Shraadh
|11:51 AM to 12:41 PM
|12:39 PM to 01:28 PM
|01:28 PM to 03:55 PM
|September 19
|Trayodashi Shraadh
|11:51 AM to 12:39 PM
|12:39 PM to 01:28 PM
|01:28 PM to 03:55 PM
|September 20
|Chaturdashi Shraadh
|11:50 AM to 12:39 PM
|12:39 PM to 01:27 PM
|01:27 PM to 03:54 PM
|September 21
|Sarvapitri Amavasya Shraadh
|11:51 AM to 12:38 PM
|12:38 PM to 01:27 PM
|01:27 PM to 03:53 PM
Mahalaya Amavasya is also the day which marks the beginning of Navratri.
