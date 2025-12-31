Advertisement
  1. News
  2. Lifestyle
  3. Spirituality
  4. Malayalam calendar 2026: Month-wise festivals, sankramams and key dates

Malayalam calendar 2026: Month-wise festivals, sankramams and key dates

The Malayalam calendar for 2026 maps festivals, sankramams and sacred observances month by month, reflecting Kerala’s solar rhythm, seasonal shifts and deeply rooted spiritual traditions.

The Malayalam calendar for 2026 traces Kerala’s festivals, sankramams and sacred observances through the solar year.
The Malayalam calendar for 2026 traces Kerala’s festivals, sankramams and sacred observances through the solar year. Image Source : India TV
Written ByIndia TV Lifestyle Desk  Edited ByKamna Arora  
Published: , Updated:
New Delhi:

The Malayalam calendar for 2026 follows the rhythm of the sun, the seasons, and long-held traditions of Kerala. It moves quietly alongside the Gregorian year, marking sankramams, vrathams, and festivals that shape everyday spiritual life.

Each month carries its own pauses and peaks. Some days are loud with celebration, others are soft and inward. Together, they form a year that is less about dates on a page and more about time being felt.

Malayalam calendar January 2026: Attukal Pongal and Meenam Sankramam

January 11, Thursday

  • Attukal Pongal

January 17, Wednesday

  • Meenam Sankramam (Kumbham to Meenam transit of the Sun)

January 29, Monday

  • Matsyavathara Dinam

Malayalam calendar February 2026: Vishu and solar new year

February 3, Saturday

  • Shree Rama Navami (Smarta)

February 4, Sunday

  • Shree Rama Navami (ISKCON)

February 8, Thursday

  • Painkuni Uthram

February 17, Saturday

  • Metam Sankramam
  • Solar New Year
  • Vishu

February 27, Tuesday

  • Parashurama Jayanthi
  • Akshaya Trithiya

Malayalam calendar March 2026: Thrissur Pooram and avatar days

March 1, Thursday

  • Shree Shankara Jayanthi

March 6, Tuesday

  • Thrissur Pooram

March 9, Friday

  • Narasimha Jayanthi

March 10, Saturday

  • Kurmavathara Dinam

March 11, Sunday

  • Chitra Pournami

March 20, Tuesday

  • Itavam Sankramam (Metam to Itavam transit of the Sun)

Malayalam calendar April 2026: Sankramam and solar eclipse

April 20, Friday

  • Mithunam Sankramam (Itavam to Mithunam transit of the Sun)

April 26, Thursday

  • Surya Grahan (Anshika)

Malayalam calendar May 2026: Guru Purnima and eclipses

May 9, Wednesday

  • Guru Purnima

May 10, Thursday

  • Chandra Grahan (Purna) – occurs during Pournami

May 21, Monday

  • Karkatakam Sankramam (Mithunam to Karkatakam transit of the Sun)

May 25, Friday

  • Surya Grahan (Anshika) – occurs during Amavasi

May 29, Tuesday

  • Avani Avittam

Malayalam calendar June 2026: Malayalam New Year begins

June 22, Friday

  • Chingam Sankramam (Karkadakam to Chingam transit of the Sun)
  • Malayalam New Year (first day of Chingam Masam)

June 25, Monday

  • Kerala Vinayaka Chathurthi

Malayalam calendar July 2026: Onam and Vishwakarma Puja

July 5, Thursday

  • Onam (Sun in Chingam & Shravana Nakshatra)

July 14, Saturday

  • Ashtami Rohini

July 23, Monday

  • Kanni Sankramam (Chingam to Kanni transit of the Sun)
  • Vishwakarma Puja

July 24, Tuesday

  • Varaha Jayanthi

July 26, Thursday

  • Rishi Panchami
  • Agastya Arghya

Malayalam calendar August 2026: Navarathri and Vijayadashami

August 2, Thursday

  • Vamana Jayanthi

August 21, Tuesday

  • Navarathri Begins

August 22, Wednesday

  • Thulam Sankramam (Kanni to Thulam transit of the Sun)

August 28, Tuesday

  • Durgashtami

August 29, Wednesday

  • Maha Navami

August 30, Thursday

  • Vijayadashami
  • Vidyarambham Day

Malayalam calendar September 2026: Diwali and Mandalakala

September 18, Tuesday

  • Diwali

September 21, Friday

  • Vrischikam Sankramam (Thulam to Vrischikam transit of the Sun)
  • Mandalakala Begins

September 30, Sunday

  • Guruvayur Ekadasi

Malayalam calendar October 2026: Karthigai Deepam and Ekadasi

October 3, Wednesday

  • Karthigai Deepam

October 19, Friday

  • Surya Grahan (Anshika)

October 20, Saturday

  • Dhanu Sankramam (Vrischikam to Dhanu transit of the Sun)

October 30, Tuesday

  • Geeta Dinam
  • Mukkoti Ekadasi

October 31, Wednesday

  • Mandalakala Pooja

Malayalam calendar November 2026: Thiruvathira and Makaravilakku

November 3, Saturday

  • Thiruvathira

November 4, Sunday

  • Chandra Grahan (Purna)

November 17, Saturday

  • Hanuman Jayanthi (Tamil)

November 19, Monday

  • Makaram Sankramam (Dhanu to Makaram transit of the Sun)
  • Pongal
  • Makaravilakku

Malayalam calendar December 2026: Kumbham Sankramam

December 2, Sunday

  • Thai Pooyam

December 18, Tuesday

  • Kumbham Sankramam (Makaram to Kumbham transit of the Sun)

The Malayalam calendar in 2026 offers a steady map through the year, rooted in nature and belief. It reminds us that time doesn’t just pass. It arrives, again and again, with meaning.

ALSO READ: Hindu calendar 2026: Month-wise festivals and vrat dates from January to December

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Lifestyle and Spirituality Section
Malayalam New Year 2026
Advertisement
Advertisement

Top News

Advertisement
Advertisement
 
\