Malayalam calendar 2026: Month-wise festivals, sankramams and key dates

The Malayalam calendar for 2026 follows the rhythm of the sun, the seasons, and long-held traditions of Kerala. It moves quietly alongside the Gregorian year, marking sankramams, vrathams, and festivals that shape everyday spiritual life.
Each month carries its own pauses and peaks. Some days are loud with celebration, others are soft and inward. Together, they form a year that is less about dates on a page and more about time being felt.
Malayalam calendar January 2026: Attukal Pongal and Meenam Sankramam
January 11, Thursday
- Attukal Pongal
January 17, Wednesday
- Meenam Sankramam (Kumbham to Meenam transit of the Sun)
January 29, Monday
- Matsyavathara Dinam
Malayalam calendar February 2026: Vishu and solar new year
February 3, Saturday
- Shree Rama Navami (Smarta)
February 4, Sunday
- Shree Rama Navami (ISKCON)
February 8, Thursday
- Painkuni Uthram
February 17, Saturday
- Metam Sankramam
- Solar New Year
- Vishu
February 27, Tuesday
- Parashurama Jayanthi
- Akshaya Trithiya
Malayalam calendar March 2026: Thrissur Pooram and avatar days
March 1, Thursday
- Shree Shankara Jayanthi
March 6, Tuesday
- Thrissur Pooram
March 9, Friday
- Narasimha Jayanthi
March 10, Saturday
- Kurmavathara Dinam
March 11, Sunday
- Chitra Pournami
March 20, Tuesday
- Itavam Sankramam (Metam to Itavam transit of the Sun)
Malayalam calendar April 2026: Sankramam and solar eclipse
April 20, Friday
- Mithunam Sankramam (Itavam to Mithunam transit of the Sun)
April 26, Thursday
- Surya Grahan (Anshika)
Malayalam calendar May 2026: Guru Purnima and eclipses
May 9, Wednesday
- Guru Purnima
May 10, Thursday
- Chandra Grahan (Purna) – occurs during Pournami
May 21, Monday
- Karkatakam Sankramam (Mithunam to Karkatakam transit of the Sun)
May 25, Friday
- Surya Grahan (Anshika) – occurs during Amavasi
May 29, Tuesday
- Avani Avittam
Malayalam calendar June 2026: Malayalam New Year begins
June 22, Friday
- Chingam Sankramam (Karkadakam to Chingam transit of the Sun)
- Malayalam New Year (first day of Chingam Masam)
June 25, Monday
- Kerala Vinayaka Chathurthi
Malayalam calendar July 2026: Onam and Vishwakarma Puja
July 5, Thursday
- Onam (Sun in Chingam & Shravana Nakshatra)
July 14, Saturday
- Ashtami Rohini
July 23, Monday
- Kanni Sankramam (Chingam to Kanni transit of the Sun)
- Vishwakarma Puja
July 24, Tuesday
- Varaha Jayanthi
July 26, Thursday
- Rishi Panchami
- Agastya Arghya
Malayalam calendar August 2026: Navarathri and Vijayadashami
August 2, Thursday
- Vamana Jayanthi
August 21, Tuesday
- Navarathri Begins
August 22, Wednesday
- Thulam Sankramam (Kanni to Thulam transit of the Sun)
August 28, Tuesday
- Durgashtami
August 29, Wednesday
- Maha Navami
August 30, Thursday
- Vijayadashami
- Vidyarambham Day
Malayalam calendar September 2026: Diwali and Mandalakala
September 18, Tuesday
- Diwali
September 21, Friday
- Vrischikam Sankramam (Thulam to Vrischikam transit of the Sun)
- Mandalakala Begins
September 30, Sunday
- Guruvayur Ekadasi
Malayalam calendar October 2026: Karthigai Deepam and Ekadasi
October 3, Wednesday
- Karthigai Deepam
October 19, Friday
- Surya Grahan (Anshika)
October 20, Saturday
- Dhanu Sankramam (Vrischikam to Dhanu transit of the Sun)
October 30, Tuesday
- Geeta Dinam
- Mukkoti Ekadasi
October 31, Wednesday
- Mandalakala Pooja
Malayalam calendar November 2026: Thiruvathira and Makaravilakku
November 3, Saturday
- Thiruvathira
November 4, Sunday
- Chandra Grahan (Purna)
November 17, Saturday
- Hanuman Jayanthi (Tamil)
November 19, Monday
- Makaram Sankramam (Dhanu to Makaram transit of the Sun)
- Pongal
- Makaravilakku
Malayalam calendar December 2026: Kumbham Sankramam
December 2, Sunday
- Thai Pooyam
December 18, Tuesday
- Kumbham Sankramam (Makaram to Kumbham transit of the Sun)
The Malayalam calendar in 2026 offers a steady map through the year, rooted in nature and belief. It reminds us that time doesn’t just pass. It arrives, again and again, with meaning.
ALSO READ: Hindu calendar 2026: Month-wise festivals and vrat dates from January to December