Hindu calendar 2026: Month-wise festivals and vrat dates from January to December

A complete 2026 Hindu calendar, month by month, with key festivals, vrats, Sankrantis, Purnima and Amavasya dates from January through December to plan ahead.

New Delhi:

The Hindu calendar follows the rhythm of the moon and the sun, marking time through tithis, nakshatras and seasonal shifts. It is less about dates on a page and more about alignment, observing when nature, rituals and inner life quietly move together.

Each month brings its own mix of fasts, festivals and observances, guiding daily life, worship and reflection. These moments help people pause, reset, and stay connected to tradition through the year.

Hindu calendar January 2026: festivals and vrat dates

January 1, Thursday

  • Rohini Vrat (Jain calendar)
  • Guru Pradosh Vrat (Pausha, Shukla Trayodashi)

January 3, Saturday

  • Shakambhari Purnima
  • Pausha Purnima Vrat
  • Pausha Purnima
  • Arudra Darshan (Tamil calendar)
  • Anvadhan (Pausha, Shukla Chaturdashi)

January 4, Sunday

  • Magha Month Begins (North Indian tradition)
  • Ishti

January 6, Tuesday

  • Sakat Chauth
  • Lambodara Sankashti (Magha, Krishna Chaturthi)

January 9, Friday

  • Vivekananda Jayanti (Samvat calendar)

January 10, Saturday

  • Kalashtami 
  • Masik Krishna Janmashtami

January 13, Tuesday

  • Bhogi Pandigai (Solar calendar)
  • Lohri

January 14, Wednesday

  • Makara Sankranti
  • Pongal
  • Uttarayana
  • Makaravilakku
  • Shattila Ekadashi (Magha, Krishna Ekadashi)

January 15, Thursday

  • Krishna Kurma Dwadashi
  • Mattu Pongal
  • Magh Bihu

January 16, Friday

  • Meru Trayodashi (Jain calendar)
  • Shukra Pradosh Vrat
  • Masik Shivaratri

January 18, Sunday

  • Mauni Amavasya
  • Magha Amavasya
  • Darsha Amavasya
  • Thai Amavasai
  • Anvadhan

January 19, Monday

  • Magha Navratri Begins
  • Ishti

January 20, Tuesday

  • Chandra Darshana

January 22, Thursday

  • Ganesha Jayanti
  • Gauriganesha Chaturthi

January 23, Friday

  • Vasant Panchami
  • Saraswati Jayanti

January 24, Saturday

  • Skanda Sashti

January 25, Sunday

  • Bhanu Saptami
  • Ratha Saptami
  • Narmada Jayanti
  • Brahma Savarni Manvadi

January 26, Monday

  • Bhishma Ashtami
  • Masik Durgashtami

January 27, Tuesday

  • Masik Karthigai (Solar calendar)

January 28, Wednesday

  • Rohini Vrat (Jain calendar)

January 29, Thursday

  • Bhishma Dwadashi
  • Jaya Ekadashi

January 30, Friday

  • Shukra Pradosh Vrat
  • Hindu Calendar February 2026

Hindu calendar February 2026: festivals and vrat dates

February 1, Sunday

  • Guru Ravidas Jayanti
  • Lalita Jayanti
  • Thai Pusam (Tamil calendar)
  • Magha Purnima
  • Magha Purnima Vrat
  • Anvadhan

February 2, Monday

  • Phalguna Month Begins (North Indian tradition)
  • Ishti

February 5, Thursday

  • Dwijapriya Sankashti

February 7, Saturday

  • Yashoda Jayanti

February 8, Sunday

  • Bhanu Saptami
  • Shabari Jayanti

February 9, Monday

  • Janaki Jayanti
  • Kalashtami
  • Masik Krishna Janmashtami

February 12, Thursday

  • Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti

February 13, Friday

  • Krishna Bhishma Dwadashi
  • Vijaya Ekadashi
  • Kumbha Sankranti

February 14, Saturday

  • Shani Trayodashi
  • Shani Pradosh Vrat

February 15, Sunday

  • Maha Shivaratri
  • Masik Shivaratri

February 17, Tuesday

  • Surya Grahan (Valayakara)
  • Darsha Amavasya
  • Phalguna Amavasya
  • Dwapara Yuga Diwas
  • Anvadhan

February 18, Wednesday

  • Ishti
  • Chandra Darshana

February 19, Thursday

  • Phulera Dooj
  • Ramakrishna Jayanti

February 21, Saturday

  • Dhundhiraja Chaturthi

February 22, Sunday

  • Skanda Sashti

February 23, Monday

  • Masik Karthigai

February 24, Tuesday

  • Phalguna Ashtahnika Begins (Jain calendar)
  • Masik Durgashtami

February 25, Wednesday

  • Rohini Vrat (Jain calendar)

February 27, Friday

  • Amalaki Ekadashi

February 28, Saturday

  • Narasimha Dwadashi
  • Shani Trayodashi
  • Shani Pradosh Vrat

Hindu calendar March 2026: festivals and vrat dates

March 2, Monday

  • Chhoti Holi
  • Holika Dahan
  • Phalguna Chaumasi Chaudas (Jain calendar)

March 3, Tuesday

  • Holi
  • Vasanta Purnima
  • Dol Purnima
  • Lakshmi Jayanti
  • Chaitanya Mahaprabhu Jayanti
  • Masi Magam (Tamil calendar)
  • Attukal Pongal (Malayalam calendar)
  • Phalguna Purnima
  • Phalguna Purnima Vrat
  • Chandra Grahan (Purna)
  • Savarni Manvadi
  • Anvadhan
  • Phalguna Ashtahnika Ends (Jain calendar)

March 4, Wednesday

  • Chaitra Month Begins (North Indian tradition)
  • Ishti

March 5, Thursday

  • Bhai Dooj
  • Bhratri Dwitiya

March 6, Friday

  • Bhalachandra Sankashti

March 8, Sunday

  • Ranga Panchami

March 10, Tuesday

  • Sheetala Saptami

March 11, Wednesday

  • Sheetala Ashtami
  • Basoda
  • Varshitapa Arambha (Jain calendar)
  • Kalashtami
  • Masik Krishna Janmashtami

March 14, Saturday

  • Karadaiyan Nombu (Tamil calendar)
  • March 15, Sunday
  • Krishna Narasimha Dwadashi
  • Papamochani Ekadashi
  • Meena Sankranti

March 16, Monday

  • Soma Pradosh Vrat

March 17, Tuesday

  • Masik Shivaratri

March 18, Wednesday

  • Darsha Amavasya
  • Chaitra Amavasya
  • Anvadhan

March 19, Thursday

  • Ugadi
  • Gudi Padwa
  • Chaitra Navratri Begins
  • Ishti

March 20, Friday

  • Chandra Darshana

March 21, Saturday

  • Matsya Jayanti
  • Gauri Puja
  • Gangaur
  • Swayambhuva Manvadi

March 22, Sunday

  • Vasudeva Chaturthi

March 23, Monday

  • Lakshmi Panchami
  • Skanda Sashti
  • Masik Karthigai

March 24, Tuesday

  • Yamuna Chhath
  • Rohini Vrat (Jain calendar)

March 25, Wednesday

  • Chaitra Navapada Oli Begins (Jain calendar)

March 26, Thursday

  • Rama Navami (Smarta)
  • Ashoka Ashtami Vrat
  • Masik Durgashtami
  • Tara Jayanti

March 27, Friday

  • Rama Navami (ISKCON)
  • Swaminarayan Jayanti

March 29, Sunday

  • Kamada Ekadashi
  • Vamana Dwadashi

March 30, Monday

  • Soma Pradosh Vrat

March 31, Tuesday

  • Mahavir Swami Jayanti

Hindu calendar April 2026: festivals and vrat dates

April 1, Wednesday

  • Panguni Uthiram
  • Chaitra Purnima Vrat
  • Anvadhan
  • Swarochisha Manvadi

April 2, Thursday

  • Hanuman Jayanti
  • Hanuman Janmotsava
  • Chaitra Purnima
  • Ishti
  • Chaitra Navapada Oli Ends (Jain calendar)

April 3, Friday

  • Vaishakha Month Begins (North Indian tradition)

April 5, Sunday

  • Vikata Sankashti

April 9, Thursday

  • Masik Krishna Janmashtami

April 10, Friday

  • Kalashtami

April 13, Monday

  • Vallabhacharya Jayanti
  • Varuthini Ekadashi

April 14, Tuesday

  • Krishna Vamana Dwadashi
  • Mesha Sankranti
  • Solar New Year
  • Puthandu
  • Baisakhi

April 15, Wednesday

  • Kubjika Jayanti
  • Vishu Kani
  • Pohela Boishakha
  • Budha Pradosh Vrat
  • Masik Shivaratri

April 17, Friday

  • Darsha Amavasya
  • Vaishakha Amavasya
  • Anvadhan

April 18, Saturday

  • Parashara Rishi Jayanti
  • Ishti
  • Chandra Darshana

April 19, Sunday

  • Parashurama Jayanti
  • Akshaya Tritiya
  • Masik Karthigai
  • Varshitapa Parana (Jain calendar)
  • Treta Yuga Diwas
  • Matangi Jayanti

April 20, Monday

  • Rohini Vrat (Jain calendar)
  • Sankarshana Chaturthi

April 21, Tuesday

  • Shankaracharya Jayanti
  • Surdas Jayanti

April 22, Wednesday

  • Ramanuja Jayanti
  • Skanda Sashti

April 23, Thursday

  • Ganga Saptami

April 24, Friday

  • Bagalamukhi Jayanti
  • Masik Durgashtami

April 25, Saturday

  • Sita Navami

April 26, Sunday

  • Mahavira Swami Kevalagyan

April 27, Monday

  • Siddhilakshmi Jayanti
  • Thrissur Pooram
  • Mohini Ekadashi

April 28, Tuesday

  • Parashurama Dwadashi
  • Bhauma Pradosh Vrat

April 30, Thursday

  • Narasimha Jayanti
  • Chhinnamasta Jayanti

Hindu calendar May 2026: festivals and vrat dates

May 1, Friday

  • Kurma Jayanti
  • Buddha Purnima
  • Chandika Jayanti
  • Chitra Pournami (Solar calendar)
  • Vaishakha Purnima
  • Vaishakha Purnima Vrat
  • Anvadhan

May 2, Saturday

  • Narada Jayanti
  • Jyeshtha Month Begins (North Indian tradition)
  • Ishti

May 4, Monday

  • Agni Nakshatram Begins (Solar calendar)

May 5, Tuesday

  • Ekadanta Sankashti

May 9, Saturday

  • Kalashtami
  • Masik Krishna Janmashtami

May 12, Tuesday

  • Hanuman Jayanti (Telugu calendar)

May 13, Wednesday

  • Krishna Parashurama Dwadashi
  • Apara Ekadashi

May 14, Thursday

  • Guru Pradosh Vrat

May 15, Friday

  • Vrishabha Sankranti
  • Masik Shivaratri

May 16, Saturday

  • Vat Savitri Vrat
  • Shani Jayanti
  • Darsha Amavasya
  • Jyeshtha Amavasya
  • Anvadhan

May 17, Sunday

  • Ishti
  • Adhika Chandra Darshana

May 18, Monday

  • Rohini Vrat (Jain calendar)

May 19, Tuesday

  • Varada Chaturthi

May 21, Thursday

  • Adhika Skanda Sashti

May 23, Saturday

  • Adhika Masik Durgashtami

May 25, Monday

  • Ganga Dussehra

May 27, Wednesday

  • Adhika Ramalakshmana Dwadashi
  • Padmini Ekadashi

May 28, Thursday

  • Guru Pradosh Vrat
  • Agni Nakshatram Ends (Solar calendar)

May 30, Saturday

  • Vaikasi Visakam
  • Adhika Purnima Vrat

May 31, Sunday

  • Jyeshtha Adhika Purnima
  • Anvadhan

Hindu calendar June 2026: festivals and vrat dates

June 1, Monday

  • Ishti

June 3, Wednesday

  • Vibhuvana Sankashti

June 7, Sunday

  • Adhika Bhanu Saptami

June 8, Monday

  • Adhika Kalashtami
  • Adhik Masik Krishna Janmashtami

June 11, Thursday

  • Parama Ekadashi

June 12, Friday

  • Adhika Krishna Ramalakshmana Dwadashi
  • Shukra Pradosh Vrat

June 13, Saturday

  • Adhika Masik Shivaratri
  • Masik Karthigai

June 14, Sunday

  • Rohini Vrat (Jain calendar)
  • Adhika Darsha Amavasya
  • Anvadhan

June 15, Monday

  • Jyeshtha Adhika Maas Ends
  • Mithuna Sankranti
  • Jyeshtha Adhika Amavasya
  • Ishti

June 16, Tuesday

  • Chandra Darshana

June 18, Thursday

  • Pradyumna Chaturthi

June 19, Friday

  • Skanda Sashti

June 20, Saturday

  • Jamai Shashti

June 21, Sunday

  • Bhanu Saptami

June 22, Monday

  • Dhumavati Jayanti
  • Masik Durgashtami

June 23, Tuesday

  • Mahesh Navami

June 25, Thursday

  • Gayatri Jayanti
  • Nirjala Ekadashi

June 26, Friday

  • Ramalakshmana Dwadashi

June 27, Saturday

  • Shani Trayodashi
  • Shani Pradosh Vrat

June 29, Monday

  • Vat Purnima Vrat
  • Kabirdas Jayanti
  • Batuka Bhairavi Jayanti
  • Jyeshtha Purnima
  • Jyeshtha Purnima Vrat
  • Anvadhan
  • Vaivaswata Manvadi

June 30, Tuesday

  • Ashadha Month Begins (North Indian tradition)
  • Ishti

Hindu calendar July 2026: festivals and vrat dates

July 3, Friday

  • Krishnapingala Sankashti

July 7, Tuesday

  • Kalashtami
  • Masik Krishna Janmashtami

July 10, Friday

  • Yogini Ekadashi
  • Masik Karthigai

July 11, Saturday

  • Krishna Ramalakshmana Dwadashi
  • Gauna Yogini Ekadashi
  • Vaishnava Yogini Ekadashi

July 12, Sunday

  • Rohini Vrat (Jain calendar)
  • Ravi Pradosh Vrat
  • Masik Shivaratri

July 14, Tuesday

  • Darsha Amavasya
  • Ashadha Amavasya
  • Anvadhan

July 15, Wednesday

  • Ashadha Navratri Begins
  • Ishti
  • Chandra Darshana

July 16, Thursday

  • Jagannath Rathyatra
  • Karka Sankranti

July 17, Friday

  • Aniruddha Chaturthi

July 19, Sunday

  • Skanda Sashti

July 20, Monday

  • Ashadha Ashtahnika Begins (Jain calendar)

July 21, Tuesday

  • Parvati Jayanti
  • Masik Durgashtami

July 22, Wednesday

  • Bhadali Navami

July 24, Friday

  • Asha Dashami Vrat
  • Raivata Manvadi

July 25, Saturday

  • Vasudeva Dwadashi
  • Gauri Vrat Begins
  • Devshayani Ekadashi

July 26, Sunday

  • Ravi Pradosh Vrat

July 27, Monday

  • Jayaparvati Vrat Begins

July 28, Tuesday

  • Kokila Vrat
  • Ashadha Chaumasi Chaudas (Jain calendar)

July 29, Wednesday

  • Guru Purnima
  • Vyasa Puja
  • Gauri Vrat Ends
  • Dakshinamurti Jayanti
  • Ashadha Ashtahnika Ends (Jain calendar)
  • Ashadha Purnima
  • Ashadha Purnima Vrat
  • Anvadhan
  • Chakshusha Manvadi

July 30, Thursday

  • Shravana Month Begins (North Indian tradition)
  • Ishti

Hindu calendar August 2026: festivals and vrat dates

August 1, Saturday

  • Jayaparvati Vrat Ends

August 2, Sunday

  • Gajanana Sankashti

August 3, Monday

  • First Shravan Somwar Vrat
  • Aadi Perukku (Tamil calendar)

August 4, Tuesday

  • First Mangala Gauri Vrat

August 5, Wednesday

  • Kalashtami
  • Masik Krishna Janmashtami

August 7, Friday

  • Masik Karthigai (Solar calendar)

August 8, Saturday

  • Rohini Vrat (Jain calendar)

August 9, Sunday

  • Krishna Vasudeva Dwadashi
  • Kamika Ekadashi

August 10, Monday

  • Second Shravan Somwar Vrat
  • Soma Pradosh Vrat

August 11, Tuesday

  • Sawan Shivaratri
  • Masik Shivaratri
  • Second Mangala Gauri Vrat

August 12, Wednesday

  • Hariyali Amavasya
  • Aadi Amavasai (Tamil calendar)
  • Surya Grahan (Purna)
  • Darsha Amavasya
  • Shravana Amavasya
  • Anvadhan

August 13, Thursday

  • Agastya Arghya
  • Ishti

August 14, Friday

  • Andal Jayanthi (Tamil calendar)
  • Chandra Darshana

August 15, Saturday

  • Hariyali Teej

August 16, Sunday

  • Durva Ganapati Chaturthi

August 17, Monday

  • Nag Panchami
  • Third Shravan Somwar Vrat
  • Simha Sankranti
  • Malayalam New Year
  • Skanda Sashti

August 18, Tuesday

  • Kalki Jayanti
  • Third Mangala Gauri Vrat

August 19, Wednesday

  • Tulsidas Jayanti

August 20, Thursday

  • Masik Durgashtami

August 23, Sunday

  • Shravana Putrada Ekadashi

August 24, Monday

  • Damodara Dwadashi
  • Fourth Shravan Somwar Vrat

August 25, Tuesday

  • Fourth Mangala Gauri Vrat
  • Bhauma Pradosh Vrat

August 26, Wednesday

  • Rigveda Upakarma
  • Onam

August 27, Thursday

  • Yajurveda Upakarma
  • Hayagriva Jayanti
  • Shravana Purnima Vrat
  • Anvadhan

August 28, Friday

  • Varalakshmi Vrat
  • Raksha Bandhan
  • Gayatri Jayanti
  • Gayatri Japam
  • Narali Purnima
  • Chandra Grahan (Anshika)
  • Shravana Purnima
  • Ishti

August 29, Saturday

  • Bhadrapada Month Begins (North Indian tradition)

August 31, Monday

  • Kajari Teej
  • Bahula Chaturthi
  • Maha Sangada Hara Chathurti
  • Heramba Sankashti

Hindu calendar September 2026: festivals and vrat dates

September 1, Tuesday

  • Nag Pancham

September 2, Wednesday

  • Hala Shashthi
  • Randhan Chhath

September 3, Thursday

  • Shitala Satam
  • Masik Karthigai

September 4, Friday

  • Krishna Janmashtami
  • Kali Jayanti
  • Vindhyavasini Jayanti
  • Ashtami Rohini
  • Rohini Vrat (Jain calendar)
  • Kalashtami
  • Masik Krishna Janmashtami
  • Indra Savarni Manvadi

September 5, Saturday

  • Dahi Handi
  • Shri Goga Navami

September 7, Monday

  • Krishna Damodara Dwadashi
  • Bachha Baras Dwadashi
  • Aja Ekadashi

September 8, Tuesday

  • Paryushana Parvarambha (Jain calendar)
  • Bhauma Pradosh Vrat

September 9, Wednesday

  • Masik Shivaratri

September 10, Thursday

  • Pithori Amavasya
  • Darsha Amavasya
  • Anvadhan
  • Daiva Savarni Manvadi

September 11, Friday

  • Pola
  • Vrishabhotsava
  • Ishti
  • Bhadrapada Amavasya

September 12, Saturday

  • Samaveda Upakarma
  • Chandra Darshana

September 13, Sunday

  • Varaha Jayanti
  • Rudra Savarni Manvadi

September 14, Monday

  • Hartalika Teej
  • Ganesh Chaturthi
  • Gowri Habba
  • Kerala Vinayaka Chaturthi
  • Siddhivinayaka Chaturthi

September 15, Tuesday

  • Rishi Panchami
  • Samvatsari Parva (Jain calendar)

September 16, Wednesday

  • Balarama Jayanti
  • Skanda Sashti

September 17, Thursday

  • Jyeshtha Gauri Avahana
  • Vishwakarma Puja
  • Kanya Sankranti

September 18, Friday

  • Lalita Saptami
  • Durva Ashtami
  • Jyeshtha Gauri Puja

September 19, Saturday

  • Radha Ashtami
  • Mahalakshmi Vrat Begins
  • Jyeshtha Gauri Visarjana
  • Dadhichi Jayanti
  • Masik Durgashtami

September 21, Monday

  • Dashavatara Vrat

September 22, Tuesday

  • Kalki Dwadashi
  • Parsva Ekadashi

September 23, Wednesday

  • Vamana Jayanti
  • Bhuvaneshvari Jayanti

September 24, Thursday

  • Guru Pradosh Vrat

September 25, Friday

  • Ganesh Visarjan
  • Anant Chaturdashi

September 26, Saturday

  • Purnima Shraddha
  • Bhadrapada Purnima
  • Bhadrapada Purnima Vrat
  • Anvadhan

September 27, Sunday

  • Pitrupaksha Begins
  • Pratipada Shraddha
  • Ashwina Month Begins (North Indian tradition)
  • Ishti

September 28, Monday

  • Dwitiya Shraddha

September 29, Tuesday

  • Tritiya Shraddha
  • Maha Bharani
  • Vighnaraja Sankashti

September 30, Wednesday

  • Chaturthi Shraddha
  • Panchami Shraddha
  • Masik Karthigai

Hindu calendar October 2026: festivals and vrat dates

October 1, Thursday

  • Shashthi Shraddha
  • Rohini Vrat (Jain calendar)

October 2, Friday

  • Saptami Shraddha

October 3, Saturday

  • Ashtami Shraddha
  • Mahalakshmi Vrat Ends
  • Jivitputrika Vrat
  • Kalashtami
  • Masik Krishna Janmashtami

October 4, Sunday

  • Navami Shraddha

October 5, Monday

  • Dashami Shraddha

October 6, Tuesday

  • Ekadashi Shraddha
  • Indira Ekadashi

October 7, Wednesday

  • Krishna Kalki Dwadashi
  • Dwadashi Shraddha
  • Magha Shraddha

October 8, Thursday

  • Trayodashi Shraddha
  • Guru Pradosh Vrat
  • Masik Shivaratri
  • Kali Yuga Diwas

October 9, Friday

  • Chaturdashi Shraddha

October 10, Saturday

  • Sarva Pitru Amavasya
  • Darsha Amavasya
  • Ashwina Amavasya
  • Anvadhan

October 11, Sunday

  • Navratri Begins
  • Ghatasthapana
  • Ishti

October 12, Monday

  • Chandra Darshana

October 14, Wednesday

  • Kapardisha Chaturthi

October 15, Thursday

  • Upang Lalita Vrat

October 16, Friday

  • Saraswati Avahan
  • Bilva Nimantran
  • Kalparambha
  • Akal Bodhon
  • Skanda Sashti

October 17, Saturday

  • Saraswati Puja
  • Navpatrika Puja
  • Tula Sankranti
  • Ashwina Navapada Oli Begins (Jain calendar)

October 18, Sunday

  • Saraswati Balidan

October 19, Monday

  • Durga Ashtami
  • Sandhi Puja
  • Maha Navami
  • Saraswati Visarjan
  • Masik Durgashtami

October 20, Tuesday

  • Ayudha Puja
  • Durga Balidan
  • Durga Visarjan
  • Vijayadashami
  • Dussehra
  • Aparajita Jayanti
  • Daksha Savarni Manvadi

October 21, Wednesday

  • Vidyarambham
  • Madhvacharya Jayanti

October 22, Thursday

  • Padmanabha Dwadashi
  • Papankusha Ekadashi

October 23, Friday

  • Shukra Pradosh Vrat

October 25, Sunday

  • Kojagara Puja
  • Sharad Purnima
  • Ashwina Purnima
  • Ashwina Purnima Vrat
  • Anvadhan

October 26, Monday

  • Valmiki Jayanti
  • Meerabai Jayanti
  • Ashwina Navapada Oli Ends (Jain calendar)
  • Ishti

October 27, Tuesday

  • Kartika Month Begins (North Indian tradition)
  • Masik Karthigai

October 28, Wednesday

  • Atla Tadde

October 29, Thursday

  • Karwa Chauth
  • Rohini Vrat (Jain calendar)
  • Vakratunda Sankashti

Hindu calendar November 2026: festivals and vrat dates

November 1, Sunday

  • Bhanu Saptami
  • Ahoi Ashtami
  • Radha Kunda Snan
  • Kalashtami
  • Masik Krishna Janmashtami

November 5, Thursday

  • Krishna Padmanabha Dwadashi
  • Govatsa Dwadashi
  • Rama Ekadashi

November 6, Friday

  • Dhanteras
  • Yama Deepam
  • Yama Panchaka Begins
  • Shukra Pradosh Vrat

November 7, Saturday

  • Kali Chaudas
  • Hanuman Puja
  • Masik Shivaratri

November 8, Sunday

  • Lakshmi Puja
  • Narak Chaturdashi
  • Kedar Gauri Vrat
  • Tamil Deepavali
  • Diwali
  • Chopda Puja
  • Sharda Puja
  • Kali Puja
  • Deepamalika
  • Kamala Jayanti
  • Darsha Amavasya

November 9, Monday

  • Govardhan Puja
  • Annakut
  • Bali Pratipada
  • Anvadhan
  • Kartika Amavasya

November 10, Tuesday

  • Dyuta Krida
  • Gujarati New Year
  • Ishti

November 11, Wednesday

  • Bhaiya Dooj
  • Yama Dwitiya
  • Chitragupta Puja
  • Chandra Darshana

November 13, Friday

  • Nagula Chavithi
  • Labh Chaturthi

November 14, Saturday

  • Labh Panchami

November 15, Sunday

  • Soora Samharam
  • Chhath Puja
  • Skanda Sashti

November 16, Monday

  • Jalaram Bapa Jayanti
  • Vrishchika Sankranti
  • Kartika Ashtahnika Begins (Jain calendar)

November 17, Tuesday

  • Gopashtami
  • Mandala Pooja Begins
  • Masik Durgashtami

November 18, Wednesday

  • Akshaya Navami
  • Jagaddhatri Puja
  • Sata Yuga Diwas

November 20, Friday

  • Kansa Vadh
  • Bhishma Panchak Begins
  • Devutthana Ekadashi

November 21, Saturday

  • Yogeshwara Dwadashi
  • Tulasi Vivah
  • Guruvayur Ekadashi
  • Gauna Devutthana Ekadashi
  • Vaishnava Devutthana Ekadashi
  • Tamasa Manvadi

November 22, Sunday

  • Vishweshwara Vrat
  • Ravi Pradosh Vrat

November 23, Monday

  • Vaikuntha Chaturdashi
  • Manikarnika Snan
  • Kartika Chaumasi Chaudas (Jain calendar)

November 24, Tuesday

  • Dev Diwali
  • Bhishma Panchak Ends
  • Guru Nanak Jayanti
  • Pushkara Snana
  • Karthigai Deepam
  • Kartika Ashtahnika Ends (Jain calendar)
  • Kartika Ratha Yatra
  • Kartika Purnima
  • Kartika Purnima Vrat
  • Anvadhan
  • Uttama Manvadi

November 25, Wednesday

  • Margashirsha Month Begins (North Indian tradition)
  • Rohini Vrat (Jain calendar)
  • Ishti

November 27, Friday

  • Ganadhipa Sankashti

November 30, Monday

  • Masik Krishna Janmashtami

Hindu calendar December 2026: festivals and vrat dates

December 1, Tuesday

  • Kalabhairav Jayanti
  • Kalashtami

December 4, Friday

  • Utpanna Ekadashi

December 5, Saturday

  • Krishna Yogeshwara Dwadashi

December 6, Sunday

  • Ravi Pradosh Vrat

December 7, Monday

  • Bala Jayanti
  • Masik Shivaratri

December 8, Tuesday

  • Darsha Amavasya
  • Margashirsha Amavasya
  • Anvadhan

December 9, Wednesday

  • Ishti

December 10, Thursday

  • Chandra Darshana

December 13, Sunday

  • Krichchhra Chaturthi

December 14, Monday

  • Vivah Panchami
  • Naga Panchami (Telugu tradition)

December 15, Tuesday

  • Subrahmanya Sashti
  • Champa Shashthi
  • Skanda Sashti

December 16, Wednesday

  • Dhanu Sankranti

December 17, Thursday

  • Masik Durgashtami

December 20, Sunday

  • Gita Jayanti
  • Vaikuntha Ekadashi
  • Mokshada Ekadashi

December 21, Monday

  • Matsya Dwadashi
  • Soma Pradosh Vrat
  • Masik Karthigai

December 22, Tuesday

  • Hanuman Jayanti (Kannada tradition)

December 23, Wednesday

  • Dattatreya Jayanti
  • Annapurna Jayanti
  • Bhairavi Jayanti
  • Rohini Vrat (Jain calendar)
  • Margashirsha Purnima
  • Margashirsha Purnima Vrat
  • Anvadhan

December 24, Thursday

  • Pausha Month Begins (North Indian tradition)
  • Arudra Darshan (Tamil calendar)
  • Ishti

December 26, Saturday

  • Akhuratha Sankashti

December 27, Sunday

  • Mandala Pooja

December 30, Wednesday

  • Kalashtami
  • Masik Krishna Janmashtami

Together, these observances form a spiritual map of the year, gentle yet deeply rooted. The calendar reminds us that time, when noticed, can also become sacred.

ALSO READ: Magh Mela 2026 FAQs: Significance of holy bath, key dates and Kalpvas explained

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Lifestyle and Spirituality Section
Hindu Calendar Hindu Festivals Hindu Rituals Spiritual
