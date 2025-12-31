Hindu calendar 2026: Month-wise festivals and vrat dates from January to December

The Hindu calendar follows the rhythm of the moon and the sun, marking time through tithis, nakshatras and seasonal shifts. It is less about dates on a page and more about alignment, observing when nature, rituals and inner life quietly move together.
Each month brings its own mix of fasts, festivals and observances, guiding daily life, worship and reflection. These moments help people pause, reset, and stay connected to tradition through the year.
Hindu calendar January 2026: festivals and vrat dates
January 1, Thursday
- Rohini Vrat (Jain calendar)
- Guru Pradosh Vrat (Pausha, Shukla Trayodashi)
January 3, Saturday
- Shakambhari Purnima
- Pausha Purnima Vrat
- Pausha Purnima
- Arudra Darshan (Tamil calendar)
- Anvadhan (Pausha, Shukla Chaturdashi)
January 4, Sunday
- Magha Month Begins (North Indian tradition)
- Ishti
January 6, Tuesday
- Sakat Chauth
- Lambodara Sankashti (Magha, Krishna Chaturthi)
January 9, Friday
- Vivekananda Jayanti (Samvat calendar)
January 10, Saturday
- Kalashtami
- Masik Krishna Janmashtami
January 13, Tuesday
- Bhogi Pandigai (Solar calendar)
- Lohri
January 14, Wednesday
- Makara Sankranti
- Pongal
- Uttarayana
- Makaravilakku
- Shattila Ekadashi (Magha, Krishna Ekadashi)
January 15, Thursday
- Krishna Kurma Dwadashi
- Mattu Pongal
- Magh Bihu
January 16, Friday
- Meru Trayodashi (Jain calendar)
- Shukra Pradosh Vrat
- Masik Shivaratri
January 18, Sunday
- Mauni Amavasya
- Magha Amavasya
- Darsha Amavasya
- Thai Amavasai
- Anvadhan
January 19, Monday
- Magha Navratri Begins
- Ishti
January 20, Tuesday
- Chandra Darshana
January 22, Thursday
- Ganesha Jayanti
- Gauriganesha Chaturthi
January 23, Friday
- Vasant Panchami
- Saraswati Jayanti
January 24, Saturday
- Skanda Sashti
January 25, Sunday
- Bhanu Saptami
- Ratha Saptami
- Narmada Jayanti
- Brahma Savarni Manvadi
January 26, Monday
- Bhishma Ashtami
- Masik Durgashtami
January 27, Tuesday
- Masik Karthigai (Solar calendar)
January 28, Wednesday
- Rohini Vrat (Jain calendar)
January 29, Thursday
- Bhishma Dwadashi
- Jaya Ekadashi
January 30, Friday
- Shukra Pradosh Vrat
- Hindu Calendar February 2026
Hindu calendar February 2026: festivals and vrat dates
February 1, Sunday
- Guru Ravidas Jayanti
- Lalita Jayanti
- Thai Pusam (Tamil calendar)
- Magha Purnima
- Magha Purnima Vrat
- Anvadhan
February 2, Monday
- Phalguna Month Begins (North Indian tradition)
- Ishti
February 5, Thursday
- Dwijapriya Sankashti
February 7, Saturday
- Yashoda Jayanti
February 8, Sunday
- Bhanu Saptami
- Shabari Jayanti
February 9, Monday
- Janaki Jayanti
- Kalashtami
- Masik Krishna Janmashtami
February 12, Thursday
- Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti
February 13, Friday
- Krishna Bhishma Dwadashi
- Vijaya Ekadashi
- Kumbha Sankranti
February 14, Saturday
- Shani Trayodashi
- Shani Pradosh Vrat
February 15, Sunday
- Maha Shivaratri
- Masik Shivaratri
February 17, Tuesday
- Surya Grahan (Valayakara)
- Darsha Amavasya
- Phalguna Amavasya
- Dwapara Yuga Diwas
- Anvadhan
February 18, Wednesday
- Ishti
- Chandra Darshana
February 19, Thursday
- Phulera Dooj
- Ramakrishna Jayanti
February 21, Saturday
- Dhundhiraja Chaturthi
February 22, Sunday
- Skanda Sashti
February 23, Monday
- Masik Karthigai
February 24, Tuesday
- Phalguna Ashtahnika Begins (Jain calendar)
- Masik Durgashtami
February 25, Wednesday
- Rohini Vrat (Jain calendar)
February 27, Friday
- Amalaki Ekadashi
February 28, Saturday
- Narasimha Dwadashi
- Shani Trayodashi
- Shani Pradosh Vrat
Hindu calendar March 2026: festivals and vrat dates
March 2, Monday
- Chhoti Holi
- Holika Dahan
- Phalguna Chaumasi Chaudas (Jain calendar)
March 3, Tuesday
- Holi
- Vasanta Purnima
- Dol Purnima
- Lakshmi Jayanti
- Chaitanya Mahaprabhu Jayanti
- Masi Magam (Tamil calendar)
- Attukal Pongal (Malayalam calendar)
- Phalguna Purnima
- Phalguna Purnima Vrat
- Chandra Grahan (Purna)
- Savarni Manvadi
- Anvadhan
- Phalguna Ashtahnika Ends (Jain calendar)
March 4, Wednesday
- Chaitra Month Begins (North Indian tradition)
- Ishti
March 5, Thursday
- Bhai Dooj
- Bhratri Dwitiya
March 6, Friday
- Bhalachandra Sankashti
March 8, Sunday
- Ranga Panchami
March 10, Tuesday
- Sheetala Saptami
March 11, Wednesday
- Sheetala Ashtami
- Basoda
- Varshitapa Arambha (Jain calendar)
- Kalashtami
- Masik Krishna Janmashtami
March 14, Saturday
- Karadaiyan Nombu (Tamil calendar)
- March 15, Sunday
- Krishna Narasimha Dwadashi
- Papamochani Ekadashi
- Meena Sankranti
March 16, Monday
- Soma Pradosh Vrat
March 17, Tuesday
- Masik Shivaratri
March 18, Wednesday
- Darsha Amavasya
- Chaitra Amavasya
- Anvadhan
March 19, Thursday
- Ugadi
- Gudi Padwa
- Chaitra Navratri Begins
- Ishti
March 20, Friday
- Chandra Darshana
March 21, Saturday
- Matsya Jayanti
- Gauri Puja
- Gangaur
- Swayambhuva Manvadi
March 22, Sunday
- Vasudeva Chaturthi
March 23, Monday
- Lakshmi Panchami
- Skanda Sashti
- Masik Karthigai
March 24, Tuesday
- Yamuna Chhath
- Rohini Vrat (Jain calendar)
March 25, Wednesday
- Chaitra Navapada Oli Begins (Jain calendar)
March 26, Thursday
- Rama Navami (Smarta)
- Ashoka Ashtami Vrat
- Masik Durgashtami
- Tara Jayanti
March 27, Friday
- Rama Navami (ISKCON)
- Swaminarayan Jayanti
March 29, Sunday
- Kamada Ekadashi
- Vamana Dwadashi
March 30, Monday
- Soma Pradosh Vrat
March 31, Tuesday
- Mahavir Swami Jayanti
Hindu calendar April 2026: festivals and vrat dates
April 1, Wednesday
- Panguni Uthiram
- Chaitra Purnima Vrat
- Anvadhan
- Swarochisha Manvadi
April 2, Thursday
- Hanuman Jayanti
- Hanuman Janmotsava
- Chaitra Purnima
- Ishti
- Chaitra Navapada Oli Ends (Jain calendar)
April 3, Friday
- Vaishakha Month Begins (North Indian tradition)
April 5, Sunday
- Vikata Sankashti
April 9, Thursday
- Masik Krishna Janmashtami
April 10, Friday
- Kalashtami
April 13, Monday
- Vallabhacharya Jayanti
- Varuthini Ekadashi
April 14, Tuesday
- Krishna Vamana Dwadashi
- Mesha Sankranti
- Solar New Year
- Puthandu
- Baisakhi
April 15, Wednesday
- Kubjika Jayanti
- Vishu Kani
- Pohela Boishakha
- Budha Pradosh Vrat
- Masik Shivaratri
April 17, Friday
- Darsha Amavasya
- Vaishakha Amavasya
- Anvadhan
April 18, Saturday
- Parashara Rishi Jayanti
- Ishti
- Chandra Darshana
April 19, Sunday
- Parashurama Jayanti
- Akshaya Tritiya
- Masik Karthigai
- Varshitapa Parana (Jain calendar)
- Treta Yuga Diwas
- Matangi Jayanti
April 20, Monday
- Rohini Vrat (Jain calendar)
- Sankarshana Chaturthi
April 21, Tuesday
- Shankaracharya Jayanti
- Surdas Jayanti
April 22, Wednesday
- Ramanuja Jayanti
- Skanda Sashti
April 23, Thursday
- Ganga Saptami
April 24, Friday
- Bagalamukhi Jayanti
- Masik Durgashtami
April 25, Saturday
- Sita Navami
April 26, Sunday
- Mahavira Swami Kevalagyan
April 27, Monday
- Siddhilakshmi Jayanti
- Thrissur Pooram
- Mohini Ekadashi
April 28, Tuesday
- Parashurama Dwadashi
- Bhauma Pradosh Vrat
April 30, Thursday
- Narasimha Jayanti
- Chhinnamasta Jayanti
Hindu calendar May 2026: festivals and vrat dates
May 1, Friday
- Kurma Jayanti
- Buddha Purnima
- Chandika Jayanti
- Chitra Pournami (Solar calendar)
- Vaishakha Purnima
- Vaishakha Purnima Vrat
- Anvadhan
May 2, Saturday
- Narada Jayanti
- Jyeshtha Month Begins (North Indian tradition)
- Ishti
May 4, Monday
- Agni Nakshatram Begins (Solar calendar)
May 5, Tuesday
- Ekadanta Sankashti
May 9, Saturday
- Kalashtami
- Masik Krishna Janmashtami
May 12, Tuesday
- Hanuman Jayanti (Telugu calendar)
May 13, Wednesday
- Krishna Parashurama Dwadashi
- Apara Ekadashi
May 14, Thursday
- Guru Pradosh Vrat
May 15, Friday
- Vrishabha Sankranti
- Masik Shivaratri
May 16, Saturday
- Vat Savitri Vrat
- Shani Jayanti
- Darsha Amavasya
- Jyeshtha Amavasya
- Anvadhan
May 17, Sunday
- Ishti
- Adhika Chandra Darshana
May 18, Monday
- Rohini Vrat (Jain calendar)
May 19, Tuesday
- Varada Chaturthi
May 21, Thursday
- Adhika Skanda Sashti
May 23, Saturday
- Adhika Masik Durgashtami
May 25, Monday
- Ganga Dussehra
May 27, Wednesday
- Adhika Ramalakshmana Dwadashi
- Padmini Ekadashi
May 28, Thursday
- Guru Pradosh Vrat
- Agni Nakshatram Ends (Solar calendar)
May 30, Saturday
- Vaikasi Visakam
- Adhika Purnima Vrat
May 31, Sunday
- Jyeshtha Adhika Purnima
- Anvadhan
Hindu calendar June 2026: festivals and vrat dates
June 1, Monday
- Ishti
June 3, Wednesday
- Vibhuvana Sankashti
June 7, Sunday
- Adhika Bhanu Saptami
June 8, Monday
- Adhika Kalashtami
- Adhik Masik Krishna Janmashtami
June 11, Thursday
- Parama Ekadashi
June 12, Friday
- Adhika Krishna Ramalakshmana Dwadashi
- Shukra Pradosh Vrat
June 13, Saturday
- Adhika Masik Shivaratri
- Masik Karthigai
June 14, Sunday
- Rohini Vrat (Jain calendar)
- Adhika Darsha Amavasya
- Anvadhan
June 15, Monday
- Jyeshtha Adhika Maas Ends
- Mithuna Sankranti
- Jyeshtha Adhika Amavasya
- Ishti
June 16, Tuesday
- Chandra Darshana
June 18, Thursday
- Pradyumna Chaturthi
June 19, Friday
- Skanda Sashti
June 20, Saturday
- Jamai Shashti
June 21, Sunday
- Bhanu Saptami
June 22, Monday
- Dhumavati Jayanti
- Masik Durgashtami
June 23, Tuesday
- Mahesh Navami
June 25, Thursday
- Gayatri Jayanti
- Nirjala Ekadashi
June 26, Friday
- Ramalakshmana Dwadashi
June 27, Saturday
- Shani Trayodashi
- Shani Pradosh Vrat
June 29, Monday
- Vat Purnima Vrat
- Kabirdas Jayanti
- Batuka Bhairavi Jayanti
- Jyeshtha Purnima
- Jyeshtha Purnima Vrat
- Anvadhan
- Vaivaswata Manvadi
June 30, Tuesday
- Ashadha Month Begins (North Indian tradition)
- Ishti
Hindu calendar July 2026: festivals and vrat dates
July 3, Friday
- Krishnapingala Sankashti
July 7, Tuesday
- Kalashtami
- Masik Krishna Janmashtami
July 10, Friday
- Yogini Ekadashi
- Masik Karthigai
July 11, Saturday
- Krishna Ramalakshmana Dwadashi
- Gauna Yogini Ekadashi
- Vaishnava Yogini Ekadashi
July 12, Sunday
- Rohini Vrat (Jain calendar)
- Ravi Pradosh Vrat
- Masik Shivaratri
July 14, Tuesday
- Darsha Amavasya
- Ashadha Amavasya
- Anvadhan
July 15, Wednesday
- Ashadha Navratri Begins
- Ishti
- Chandra Darshana
July 16, Thursday
- Jagannath Rathyatra
- Karka Sankranti
July 17, Friday
- Aniruddha Chaturthi
July 19, Sunday
- Skanda Sashti
July 20, Monday
- Ashadha Ashtahnika Begins (Jain calendar)
July 21, Tuesday
- Parvati Jayanti
- Masik Durgashtami
July 22, Wednesday
- Bhadali Navami
July 24, Friday
- Asha Dashami Vrat
- Raivata Manvadi
July 25, Saturday
- Vasudeva Dwadashi
- Gauri Vrat Begins
- Devshayani Ekadashi
July 26, Sunday
- Ravi Pradosh Vrat
July 27, Monday
- Jayaparvati Vrat Begins
July 28, Tuesday
- Kokila Vrat
- Ashadha Chaumasi Chaudas (Jain calendar)
July 29, Wednesday
- Guru Purnima
- Vyasa Puja
- Gauri Vrat Ends
- Dakshinamurti Jayanti
- Ashadha Ashtahnika Ends (Jain calendar)
- Ashadha Purnima
- Ashadha Purnima Vrat
- Anvadhan
- Chakshusha Manvadi
July 30, Thursday
- Shravana Month Begins (North Indian tradition)
- Ishti
Hindu calendar August 2026: festivals and vrat dates
August 1, Saturday
- Jayaparvati Vrat Ends
August 2, Sunday
- Gajanana Sankashti
August 3, Monday
- First Shravan Somwar Vrat
- Aadi Perukku (Tamil calendar)
August 4, Tuesday
- First Mangala Gauri Vrat
August 5, Wednesday
- Kalashtami
- Masik Krishna Janmashtami
August 7, Friday
- Masik Karthigai (Solar calendar)
August 8, Saturday
- Rohini Vrat (Jain calendar)
August 9, Sunday
- Krishna Vasudeva Dwadashi
- Kamika Ekadashi
August 10, Monday
- Second Shravan Somwar Vrat
- Soma Pradosh Vrat
August 11, Tuesday
- Sawan Shivaratri
- Masik Shivaratri
- Second Mangala Gauri Vrat
August 12, Wednesday
- Hariyali Amavasya
- Aadi Amavasai (Tamil calendar)
- Surya Grahan (Purna)
- Darsha Amavasya
- Shravana Amavasya
- Anvadhan
August 13, Thursday
- Agastya Arghya
- Ishti
August 14, Friday
- Andal Jayanthi (Tamil calendar)
- Chandra Darshana
August 15, Saturday
- Hariyali Teej
August 16, Sunday
- Durva Ganapati Chaturthi
August 17, Monday
- Nag Panchami
- Third Shravan Somwar Vrat
- Simha Sankranti
- Malayalam New Year
- Skanda Sashti
August 18, Tuesday
- Kalki Jayanti
- Third Mangala Gauri Vrat
August 19, Wednesday
- Tulsidas Jayanti
August 20, Thursday
- Masik Durgashtami
August 23, Sunday
- Shravana Putrada Ekadashi
August 24, Monday
- Damodara Dwadashi
- Fourth Shravan Somwar Vrat
August 25, Tuesday
- Fourth Mangala Gauri Vrat
- Bhauma Pradosh Vrat
August 26, Wednesday
- Rigveda Upakarma
- Onam
August 27, Thursday
- Yajurveda Upakarma
- Hayagriva Jayanti
- Shravana Purnima Vrat
- Anvadhan
August 28, Friday
- Varalakshmi Vrat
- Raksha Bandhan
- Gayatri Jayanti
- Gayatri Japam
- Narali Purnima
- Chandra Grahan (Anshika)
- Shravana Purnima
- Ishti
August 29, Saturday
- Bhadrapada Month Begins (North Indian tradition)
August 31, Monday
- Kajari Teej
- Bahula Chaturthi
- Maha Sangada Hara Chathurti
- Heramba Sankashti
Hindu calendar September 2026: festivals and vrat dates
September 1, Tuesday
- Nag Pancham
September 2, Wednesday
- Hala Shashthi
- Randhan Chhath
September 3, Thursday
- Shitala Satam
- Masik Karthigai
September 4, Friday
- Krishna Janmashtami
- Kali Jayanti
- Vindhyavasini Jayanti
- Ashtami Rohini
- Rohini Vrat (Jain calendar)
- Kalashtami
- Masik Krishna Janmashtami
- Indra Savarni Manvadi
September 5, Saturday
- Dahi Handi
- Shri Goga Navami
September 7, Monday
- Krishna Damodara Dwadashi
- Bachha Baras Dwadashi
- Aja Ekadashi
September 8, Tuesday
- Paryushana Parvarambha (Jain calendar)
- Bhauma Pradosh Vrat
September 9, Wednesday
- Masik Shivaratri
September 10, Thursday
- Pithori Amavasya
- Darsha Amavasya
- Anvadhan
- Daiva Savarni Manvadi
September 11, Friday
- Pola
- Vrishabhotsava
- Ishti
- Bhadrapada Amavasya
September 12, Saturday
- Samaveda Upakarma
- Chandra Darshana
September 13, Sunday
- Varaha Jayanti
- Rudra Savarni Manvadi
September 14, Monday
- Hartalika Teej
- Ganesh Chaturthi
- Gowri Habba
- Kerala Vinayaka Chaturthi
- Siddhivinayaka Chaturthi
September 15, Tuesday
- Rishi Panchami
- Samvatsari Parva (Jain calendar)
September 16, Wednesday
- Balarama Jayanti
- Skanda Sashti
September 17, Thursday
- Jyeshtha Gauri Avahana
- Vishwakarma Puja
- Kanya Sankranti
September 18, Friday
- Lalita Saptami
- Durva Ashtami
- Jyeshtha Gauri Puja
September 19, Saturday
- Radha Ashtami
- Mahalakshmi Vrat Begins
- Jyeshtha Gauri Visarjana
- Dadhichi Jayanti
- Masik Durgashtami
September 21, Monday
- Dashavatara Vrat
September 22, Tuesday
- Kalki Dwadashi
- Parsva Ekadashi
September 23, Wednesday
- Vamana Jayanti
- Bhuvaneshvari Jayanti
September 24, Thursday
- Guru Pradosh Vrat
September 25, Friday
- Ganesh Visarjan
- Anant Chaturdashi
September 26, Saturday
- Purnima Shraddha
- Bhadrapada Purnima
- Bhadrapada Purnima Vrat
- Anvadhan
September 27, Sunday
- Pitrupaksha Begins
- Pratipada Shraddha
- Ashwina Month Begins (North Indian tradition)
- Ishti
September 28, Monday
- Dwitiya Shraddha
September 29, Tuesday
- Tritiya Shraddha
- Maha Bharani
- Vighnaraja Sankashti
September 30, Wednesday
- Chaturthi Shraddha
- Panchami Shraddha
- Masik Karthigai
Hindu calendar October 2026: festivals and vrat dates
October 1, Thursday
- Shashthi Shraddha
- Rohini Vrat (Jain calendar)
October 2, Friday
- Saptami Shraddha
October 3, Saturday
- Ashtami Shraddha
- Mahalakshmi Vrat Ends
- Jivitputrika Vrat
- Kalashtami
- Masik Krishna Janmashtami
October 4, Sunday
- Navami Shraddha
October 5, Monday
- Dashami Shraddha
October 6, Tuesday
- Ekadashi Shraddha
- Indira Ekadashi
October 7, Wednesday
- Krishna Kalki Dwadashi
- Dwadashi Shraddha
- Magha Shraddha
October 8, Thursday
- Trayodashi Shraddha
- Guru Pradosh Vrat
- Masik Shivaratri
- Kali Yuga Diwas
October 9, Friday
- Chaturdashi Shraddha
October 10, Saturday
- Sarva Pitru Amavasya
- Darsha Amavasya
- Ashwina Amavasya
- Anvadhan
October 11, Sunday
- Navratri Begins
- Ghatasthapana
- Ishti
October 12, Monday
- Chandra Darshana
October 14, Wednesday
- Kapardisha Chaturthi
October 15, Thursday
- Upang Lalita Vrat
October 16, Friday
- Saraswati Avahan
- Bilva Nimantran
- Kalparambha
- Akal Bodhon
- Skanda Sashti
October 17, Saturday
- Saraswati Puja
- Navpatrika Puja
- Tula Sankranti
- Ashwina Navapada Oli Begins (Jain calendar)
October 18, Sunday
- Saraswati Balidan
October 19, Monday
- Durga Ashtami
- Sandhi Puja
- Maha Navami
- Saraswati Visarjan
- Masik Durgashtami
October 20, Tuesday
- Ayudha Puja
- Durga Balidan
- Durga Visarjan
- Vijayadashami
- Dussehra
- Aparajita Jayanti
- Daksha Savarni Manvadi
October 21, Wednesday
- Vidyarambham
- Madhvacharya Jayanti
October 22, Thursday
- Padmanabha Dwadashi
- Papankusha Ekadashi
October 23, Friday
- Shukra Pradosh Vrat
October 25, Sunday
- Kojagara Puja
- Sharad Purnima
- Ashwina Purnima
- Ashwina Purnima Vrat
- Anvadhan
October 26, Monday
- Valmiki Jayanti
- Meerabai Jayanti
- Ashwina Navapada Oli Ends (Jain calendar)
- Ishti
October 27, Tuesday
- Kartika Month Begins (North Indian tradition)
- Masik Karthigai
October 28, Wednesday
- Atla Tadde
October 29, Thursday
- Karwa Chauth
- Rohini Vrat (Jain calendar)
- Vakratunda Sankashti
Hindu calendar November 2026: festivals and vrat dates
November 1, Sunday
- Bhanu Saptami
- Ahoi Ashtami
- Radha Kunda Snan
- Kalashtami
- Masik Krishna Janmashtami
November 5, Thursday
- Krishna Padmanabha Dwadashi
- Govatsa Dwadashi
- Rama Ekadashi
November 6, Friday
- Dhanteras
- Yama Deepam
- Yama Panchaka Begins
- Shukra Pradosh Vrat
November 7, Saturday
- Kali Chaudas
- Hanuman Puja
- Masik Shivaratri
November 8, Sunday
- Lakshmi Puja
- Narak Chaturdashi
- Kedar Gauri Vrat
- Tamil Deepavali
- Diwali
- Chopda Puja
- Sharda Puja
- Kali Puja
- Deepamalika
- Kamala Jayanti
- Darsha Amavasya
November 9, Monday
- Govardhan Puja
- Annakut
- Bali Pratipada
- Anvadhan
- Kartika Amavasya
November 10, Tuesday
- Dyuta Krida
- Gujarati New Year
- Ishti
November 11, Wednesday
- Bhaiya Dooj
- Yama Dwitiya
- Chitragupta Puja
- Chandra Darshana
November 13, Friday
- Nagula Chavithi
- Labh Chaturthi
November 14, Saturday
- Labh Panchami
November 15, Sunday
- Soora Samharam
- Chhath Puja
- Skanda Sashti
November 16, Monday
- Jalaram Bapa Jayanti
- Vrishchika Sankranti
- Kartika Ashtahnika Begins (Jain calendar)
November 17, Tuesday
- Gopashtami
- Mandala Pooja Begins
- Masik Durgashtami
November 18, Wednesday
- Akshaya Navami
- Jagaddhatri Puja
- Sata Yuga Diwas
November 20, Friday
- Kansa Vadh
- Bhishma Panchak Begins
- Devutthana Ekadashi
November 21, Saturday
- Yogeshwara Dwadashi
- Tulasi Vivah
- Guruvayur Ekadashi
- Gauna Devutthana Ekadashi
- Vaishnava Devutthana Ekadashi
- Tamasa Manvadi
November 22, Sunday
- Vishweshwara Vrat
- Ravi Pradosh Vrat
November 23, Monday
- Vaikuntha Chaturdashi
- Manikarnika Snan
- Kartika Chaumasi Chaudas (Jain calendar)
November 24, Tuesday
- Dev Diwali
- Bhishma Panchak Ends
- Guru Nanak Jayanti
- Pushkara Snana
- Karthigai Deepam
- Kartika Ashtahnika Ends (Jain calendar)
- Kartika Ratha Yatra
- Kartika Purnima
- Kartika Purnima Vrat
- Anvadhan
- Uttama Manvadi
November 25, Wednesday
- Margashirsha Month Begins (North Indian tradition)
- Rohini Vrat (Jain calendar)
- Ishti
November 27, Friday
- Ganadhipa Sankashti
November 30, Monday
- Masik Krishna Janmashtami
Hindu calendar December 2026: festivals and vrat dates
December 1, Tuesday
- Kalabhairav Jayanti
- Kalashtami
December 4, Friday
- Utpanna Ekadashi
December 5, Saturday
- Krishna Yogeshwara Dwadashi
December 6, Sunday
- Ravi Pradosh Vrat
December 7, Monday
- Bala Jayanti
- Masik Shivaratri
December 8, Tuesday
- Darsha Amavasya
- Margashirsha Amavasya
- Anvadhan
December 9, Wednesday
- Ishti
December 10, Thursday
- Chandra Darshana
December 13, Sunday
- Krichchhra Chaturthi
December 14, Monday
- Vivah Panchami
- Naga Panchami (Telugu tradition)
December 15, Tuesday
- Subrahmanya Sashti
- Champa Shashthi
- Skanda Sashti
December 16, Wednesday
- Dhanu Sankranti
December 17, Thursday
- Masik Durgashtami
December 20, Sunday
- Gita Jayanti
- Vaikuntha Ekadashi
- Mokshada Ekadashi
December 21, Monday
- Matsya Dwadashi
- Soma Pradosh Vrat
- Masik Karthigai
December 22, Tuesday
- Hanuman Jayanti (Kannada tradition)
December 23, Wednesday
- Dattatreya Jayanti
- Annapurna Jayanti
- Bhairavi Jayanti
- Rohini Vrat (Jain calendar)
- Margashirsha Purnima
- Margashirsha Purnima Vrat
- Anvadhan
December 24, Thursday
- Pausha Month Begins (North Indian tradition)
- Arudra Darshan (Tamil calendar)
- Ishti
December 26, Saturday
- Akhuratha Sankashti
December 27, Sunday
- Mandala Pooja
December 30, Wednesday
- Kalashtami
- Masik Krishna Janmashtami
Together, these observances form a spiritual map of the year, gentle yet deeply rooted. The calendar reminds us that time, when noticed, can also become sacred.
