Saraswati Puja 2025: Maa Saraswati images, quotes and wishes in Hindi, Bengali, Tamil, Telugu and English

Saraswati Puja 2025 will be celebrated on Tuesday, September 30, 2025, during Sharad Navratri. The auspicious Pradhan Saraswati Puja Muhurat will begin at 15:02 and end at 17:25, lasting for 2 hours and 23 minutes. On this day, devotees worship Goddess Saraswati, the deity of wisdom, knowledge, art, and learning, seeking her blessings for clarity of thought and spiritual growth.
In South India, especially in Tamil Nadu and Kerala, Saraswati Puja is a deeply significant part of Navratri. It is observed for one to four days, depending on the prevailing Nakshatras. The rituals include Saraswati Avahan, Saraswati Puja, Saraswati Balidan, and Saraswati Visarjan, performed during Mula, Purva Ashadha, Uttara Ashadha, and Shravana Nakshatras.
Families decorate books, instruments, and temples of learning, and children offer prayers for academic success. Along with devotion, sharing heartfelt wishes and quotes in different languages makes the celebration even more special.
Saraswati Devi images
Devotees across India share images of Goddess Saraswati, depicted in white attire, holding the veena and sitting on a lotus, symbolising purity and wisdom.
Saraswati Puja quotes in Tamil
Here are some inspiring Saraswati Puja 2025 quotes in Tamil to share with loved ones:
- Saraswati devi thunaiyudan arivum anbum peruga.
- Arivu tharum Saraswatiyin vazhthukkal.
- Saraswati puja naalil arivum gnanamum varattum.
- Vazhkaiyil maempadum gnanam Saraswati devi vazhththum.
- Saraswatiyin krupaiyudan kalviyum kalaiyum valara.
- Gnanamum thunivum Saraswatiyin varam.
- Saraswati puja naalil ella vazhthukkalum unakku.
- Saraswatiyin arulal thunivu peruga.
- Kalaiyum kalviyum Saraswatiyin thunaiyudan valara.
- Saraswatiyin anbu un manadhil malarum.
- Arivukku thunai Saraswati amman.
- Saraswatiyin oli un vazhkkaiyai prakasippadum.
- Saraswati devi aruludan ellorum thirupthi peruga.
- Saraswati puja naalil gnanam varattum.
- Saraswatiyin oli un vazhkaiyil pravesippadum.
- Saraswatiyin veenai isai un manadhil pravesam.
- Saraswatiyin oli arivai tharum.
- Saraswati puja naalil anbu peruga.
- Gnanam, kalai, arivu un vazhkkaiyil nilayaaga irukkattum.
- Saraswatiyin krupa unakku uyarntha arivai tharum.
- Kalaiyin arivu Saraswatiyin kodukkappadum.
- Saraswatiyin oli un nilayaaga irukkattum.
- Saraswati puja naalil arul peruga.
- Saraswatiyin anbu arivai vazhththum.
- Saraswati devi aruludan kalai valara.
- Saraswatiyin oli manam nirappattum.
- Saraswati puja naalil gnanamum arivum vazhththum.
- Saraswatiyin krupa un vazhkkaiyai valarchiyudan nirappattum.
- Saraswati devi un manadhil niraivana oliyai koduppa.
- Arivum kalaiyum Saraswatiyin anbu vazhththum.
Saraswati Puja quotes in Telugu
Here are Saraswati Puja wishes in Telugu to greet friends and family:
- Maa Saraswati ashirvadam tho arivulu pondandi.
- Saraswati devi daya tho vijayalu vastayi.
- Saraswati puja roju subhakankshalu.
- Maa Saraswati daya tho gnanam pondandi.
- Kalalu nijam kavadaniki Saraswati devi daya untundali.
- Saraswati puja roju santosham tho jaragali.
- Gnanam kalalu Saraswati devi daya tho vastayi.
- Maa Saraswati daya tho vijaya margam sagali.
- Saraswati puja roju santosham tho jaragali.
- Maa Saraswati daya tho vijayalu pondandi.
- Saraswati puja subhakankshalu! Gnanam pondandi.
- Maa Saraswati daya tho santosham mariyu shanti.
- Saraswati devi krupa tho vijayalu nischitam.
- Saraswati puja roju aarogya mariyu vijayam.
- Maa Saraswati daya tho vidya abivruddhi.
- Saraswati puja roju devudu daya tho vetri.
- Saraswati puja roju santosham tho jaragali.
- Maa Saraswati daya tho shubhalu kalugali.
- Saraswati puja roju vijaya margam sagali.
- Maa Saraswati daya tho shanti mariyu gnanam.
- Saraswati puja roju vijaya ashirvadam.
- Maa Saraswati daya tho nithyam vetri.
- Saraswati puja roju gnanam mariyu shubhalu.
- Maa Saraswati daya tho santosham pondandi.
- Saraswati puja roju anandam tho jaragali.
- Saraswati puja naaliki maa Saraswati daya kalugali.
- Maa Saraswati daya tho vijayam kalugali.
- Saraswati puja roju subhalu tho jaragali.
- Maa Saraswati daya tho shanti mariyu aarogya.
- Saraswati puja roju vijaya ashirvadam kalugali.
Saraswati Puja quotes in English
These Saraswati Puja 2025 quotes in English celebrate the Goddess of wisdom and learning:
- Knowledge is true wealth—seek it on Saraswati Puja.
- May Goddess Saraswati bless you with wisdom and clarity.
- Saraswati Puja reminds us to honour learning and art.
- True success comes with knowledge and humility.
- Worship Maa Saraswati for wisdom and enlightenment.
- Learning never ends—blessings of Saraswati guide us.
- Saraswati Puja is the festival of light and knowledge.
- Wisdom is power; Saraswati is the source.
- Honour your teachers, for they are Saraswati’s messengers.
- Saraswati Puja inspires purity in thought and action.
- Learning is prayer, knowledge is devotion.
- May this day inspire new beginnings in education.
- Saraswati’s blessings guide us through life’s challenges.
- Celebrate Saraswati Puja by spreading wisdom.
- Saraswati is the mother of arts, music, and knowledge.
- On Saraswati Puja, let wisdom be your wealth.
- Saraswati Puja reminds us that education is eternal.
- Devotion to knowledge is the true form of worship.
- Saraswati’s blessings are light for the soul.
- Honour Maa Saraswati by embracing knowledge.
- Saraswati Puja teaches us the value of humility.
- Wisdom is the greatest blessing—seek it today.
- Saraswati Puja inspires us to learn and grow.
- May Saraswati’s veena resonate with your life.
- Saraswati Puja is a prayer for clarity and peace.
- Knowledge shared is knowledge multiplied.
- Saraswati Puja inspires harmony in learning and life.
- Honour Saraswati, honour learning.
- Saraswati Puja is the festival of knowledge divine.
- With Maa Saraswati’s blessings, wisdom prevails.
Saraswati Puja wishes in Hindi
Share these Saraswati Puja wishes in Hindi with loved ones:
- Maa Saraswati ki kripa se gyaan aur shanti mile.
- Saraswati puja par maa aapko buddhi aur pragati de.
- Maa Saraswati ke ashirvad se vidya mein unnati ho.
- Saraswati puja ke is din maa aapka jeevan roshan karein.
- Maa Saraswati aapke sapne poore karein.
- Saraswati puja par aapke ghar mein shanti ho.
- Maa Saraswati aapko gyaan aur anand de.
- Saraswati puja par aap hamesha khush raho.
- Maa Saraswati ke ashirvad se safalta mile.
- Saraswati puja ke is din maa aapki raksha karein.
- Maa Saraswati aapko sahi raasta dikhayein.
- Saraswati puja par aapke ghar mein prakash aaye.
- Maa Saraswati aapke jeevan ko gyaan se bhare.
- Saraswati puja par maa aapko himmat de.
- Maa Saraswati ke ashirvad se anand mile.
- Saraswati puja ke is din maa aapko shakti de.
- Maa Saraswati ke ashirvad se vidya mein safalta.
- Saraswati puja par maa aapko kripa de.
- Maa Saraswati aapko shanti aur sukhi rakhein.
- Saraswati puja par maa aapko gyaan ki daulat de.
- Maa Saraswati ke ashirvad se unnati ho.
- Saraswati puja ke is pavitra din maa aapko shanti de.
- Maa Saraswati aapke ghar ko prakashit karein.
- Saraswati puja par maa aapko sahi marg de.
- Maa Saraswati ke ashirvad se jeevan mangalmay ho.
- Saraswati puja ke is din maa aapko vidya de.
- Maa Saraswati aapke hriday ko shuddh karein.
- Saraswati puja par maa aapko kripa de.
- Maa Saraswati aapke jeevan mein pragati laayein.
- Saraswati puja par maa aapko sukhi aur samriddhi banayein.
Saraswati Puja wishes in Bengali
Share these Saraswati Puja 2025 wishes in Bengali:
- Subho Saraswati Puja! Maa tomar jibone gyaan anun.
- Ei pujoy Maa Saraswati tomar mon alokito korun.
- Subho Puja! Maa tomar gyaan aar shanti din.
- Saraswati puja dine tomar jibon prakashit hok.
- Maa Saraswati tomar mon gyaan diye bhore tulun.
- Subho Saraswati Puja! Maa tomar anonde bhore tuluk.
- Ei dine Maa Saraswati tomar poth alokito korun.
- Maa tomar jibone shanti o gyaan din.
- Subho Saraswati Puja! Tomar sapno puron hok.
- Maa Saraswati tomar mon alokito korun.
Saraswati Puja wishes in Tamil
Celebrate Saraswati Puja 2025 with these Tamil wishes:
- Saraswati puja naalil gnanamum anbum peruga.
- Saraswatiyin oli vazhkkai prakasippum.
- Saraswati puja naalil arul peruga.
- Saraswatiyin anbu un vazhkkaiyil malarum.
Saraswati Puja wishes in English
Here are warm Saraswati Puja 2025 wishes in English for universal sharing:
- Wishing you wisdom, peace and success on Saraswati Puja.
- Happy Saraswati Puja! May knowledge light your path.
- May Maa Saraswati bless your studies and career.
- On Saraswati Puja, may your life be filled with clarity.
- Wishing you devotion and knowledge on this sacred day.
- Happy Saraswati Puja! Spread wisdom and love.
- May your family be blessed with peace and knowledge.
- Saraswati Puja reminds us that knowledge is eternal.
- May Maa Saraswati guide your path to success.
- Happy Saraswati Puja! Embrace wisdom today.
Saraswati Puja 2025 on September 30 is a sacred day to honour Maa Saraswati, the Goddess of wisdom and learning. You can share quotes and wishes in Hindi, Bengali, Tamil, Telugu, or English, as they spread the essence of devotion and knowledge.
On this auspicious day, let’s seek blessings for wisdom, purity, and success, and celebrate learning as the true wealth of life.