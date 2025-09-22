Navratri 2025 wishes, messages and quotes in Hindi for your loved ones

Navratri 2025 has started from 22 September, and devotees across the country are celebrating these nine days of devotion to Maa Durga with joy and enthusiasm. One of the most beautiful ways to spread the festive spirit is by sharing heartfelt wishes, quotes and messages in Hindi. These greetings not only convey love and positivity but also connect us with tradition.
Here we bring you the best collection of Navratri wishes, shubhkamnaye, messages and quotes in Hindi. You can share them with your family, friends, and loved ones on WhatsApp, Instagram, and other platforms to celebrate this auspicious occasion.
Navratri ki hardik shubhkamnaye in Hindi
Start your festive greetings with simple and warm wishes.
- Aap sabhi ko Navratri ki hardik shubhkamnaye.
- Maa Durga aapki sabhi manokamnaye poori karein.
- Navratri ke is pavitra avsar par aapko khushiyan milti rahein.
- Maa ka aashirwad sada aapke saath ho.
- Navratri ki hardik shubhkamnaon ke saath aapko mangalmay jeevan ki kamna.
- Har din ho ujwal, Maa Durga ka ho sang.
- Navratri ke is tyohar par sukh-shanti aapke ghar aaye.
- Maa Durga ki kripa se aapka jeevan roshan ho.
- Har subah naye sapnon ke saath aaye.
- Navratri ki hardik shubhkamnaen sab par barse.
- Maa Shakti ke charanon mein sukh-shanti paayein.
- Is Navratri aapke sapne poore ho jayein.
- Bhagwan aapke jeevan mein samriddhi laayein.
- Maa Durga ki daya sada bani rahe.
- Navratri ke rang aapke jeevan mein khushiyan bharein.
- Maa Shakti aapke ghar ko sukh aur shanti se bhare.
- Har dukh door ho Maa ke aashirwad se.
- Aapko aur aapke parivaar ko Navratri ki shubhkamnaye.
- Maa Durga ki aradhana se aapka jeevan mangalmay ho.
- Navratri aapke liye nayi shuruaat lekar aaye.
Happy Navratri wishes in Hindi
Express festive joy with “Happy Navratri” greetings in Hindi.
- Happy Navratri! Maa Durga aapki raksha karein.
- Happy Navratri! Aapke ghar mein sukh aur shanti ho.
- Happy Navratri! Maa Durga aapko urja aur utsah de.
- Happy Navratri! Aapke dukh door ho jayein.
- Happy Navratri! Aap hamesha khush rahein.
- Happy Navratri! Maa Durga ki shakti aapke saath ho.
- Happy Navratri! Har din naya utsah laaye.
- Happy Navratri! Maa Durga aapko samriddhi de.
- Happy Navratri! Aapke ghar mein sukh-shanti bani rahe.
- Happy Navratri! Maa Durga aapko vijay pradan kare.
- Happy Navratri! Aapke jeevan mein roshni aaye.
- Happy Navratri! Maa Durga ki kripa sada bani rahe.
- Happy Navratri! Aapke liye naye sapne aur safalta aayein.
- Happy Navratri! Maa Durga aapki raksha karein.
- Happy Navratri! Aapke liye sukh aur khushiyan ho.
- Happy Navratri! Maa ki daya sada bane.
- Happy Navratri! Jeevan mein utsah aur urja bani rahe.
- Happy Navratri! Maa Durga ki kripa aapke parivar par ho.
- Happy Navratri! Safalta aapke kadam choome.
- Happy Navratri! Jeevan mein prem aur shanti aaye.
Navratri 2025 wishes in Hindi
Share 2025-specific wishes to make it timely and fresh.
- Navratri 2025 aapke liye khushiyan lekar aaye.
- Is Navratri 2025 maa ki kripa aap par bani rahe.
- Navratri 2025 mein aapka jeevan sukhmay ho.
- Maa Durga 2025 mein aapke sapne poore karein.
- Navratri 2025 mein aapko shakti aur urja prapt ho.
- Is varsh Navratri mein aapko samriddhi mile.
- Navratri 2025 aapki manokamna poori kare.
- Maa Durga 2025 mein aapko vijay de.
- Navratri 2025 ke shubh avsar par aapko dher saari shubhkamnaye.
- Is saal Navratri mein aapka ghar sukh-shanti se bhara rahe.
- Navratri 2025 aapke liye naye sapne lekar aaye.
- Maa Durga ki daya 2025 mein aapke parivar par bani rahe.
- Navratri 2025 aapke liye mangalmay ho.
- Is Navratri 2025 maa aapko safalta de.
- Navratri 2025 mein har din khushiyan ho.
- Maa Durga 2025 mein aapko sehat aur shakti de.
- Navratri 2025 aapko nayi umeedein de.
- Is saal Navratri mein maa aapke jeevan ko roshan kare.
- Navratri 2025 ke har din aapke liye mangalmay ho.
- Maa Durga 2025 mein aapke sab dukh door karein.
Navratri quotes Hindi
Inspiring lines and devotional quotes.
- “Navratri ke din Maa Durga se bada koi shakti ka pratik nahi.”
- “Jo Maa ko yaad karta hai, uske jeevan se andhkaar door hota hai.”
- “Navratri shakti, bhakti aur shuddhata ka utsav hai.”
- “Maa Shakti ka aashirwad jeevan mein har kathinai door karta hai.”
- “Navratri humein dhairya aur sahas sikhaati hai.”
- “Bhakti se bada koi shastra nahi.”
- “Navratri Maa ke saath apne mann ko shuddh karne ka avsar hai.”
- “Jahan maa ka naam hota hai, wahan vijay nishchit hoti hai.”
- “Navratri ke rang khushiyan lekar aate hain.”
- “Maa Durga ke charanon mein sukh-shanti milti hai.”
- “Navratri ka arth hai nayi shuruaat aur nayi urja.”
- “Jo maa ka vrat rakhta hai, uska jeevan safal hota hai.”
- “Maa shakti ka aashirwad hi sabse bada dhan hai.”
- “Navratri se humein jeevan mein shuddhata aur prem ki prerna milti hai.”
- “Navratri mein kiya gaya ek sankalp jeevan badal deta hai.”
- “Maa ke bhakt par hamesha daya bani raheti hai.”
- “Navratri humein andhkaar se roshni ki ore le jaata hai.”
- “Maa Durga har bhakt ki sunati hai.”
- “Navratri ke din har man mein bhakti ka deep jale.”
- “Navratri Maa aur bhakt ke beech prem ka utsav hai.”
Shubh Navratri in Hindi
Short greetings for WhatsApp & Instagram.
- Shubh Navratri! Maa aapke saath ho.
- Shubh Navratri! Har din khushiyan ho.
- Shubh Navratri! Maa Durga ki daya bani rahe.
- Shubh Navratri! Aap hamesha prasann rahein.
- Shubh Navratri! Jeevan mein shanti aur sukh aaye.
- Shubh Navratri! Maa aapko vijay de.
- Shubh Navratri! Aapke ghar mein samriddhi ho.
- Shubh Navratri! Har dukh door ho.
- Shubh Navratri! Maa Durga ka aashirwad ho.
- Shubh Navratri! Aapke liye mangalmay din.
- Shubh Navratri! Jeevan mein roshni aaye.
- Shubh Navratri! Aapke sapne poore ho.
- Shubh Navratri! Maa Durga ki daya sab par bane.
- Shubh Navratri! Aap hamesha khush rahein.
- Shubh Navratri! Jeevan mein urja bani rahe.
- Shubh Navratri! Maa aapko sehat de.
- Shubh Navratri! Prem aur shanti aapke saath rahe.
- Shubh Navratri! Maa Durga aapki raksha karein.
- Shubh Navratri! Jeevan mein utsah aaye.
- Shubh Navratri! Har din bhakti aur shakti se bhara ho.
Navratri message in Hindi
Personal messages for sharing with close ones.
- Navratri ke is avsar par aapke ghar sukh-shanti rahe.
- Maa Durga ki daya se aapko har kathinai mein vijay mile.
- Is Navratri maa aapko sehat aur samriddhi de.
- Navratri mein maa aapke sapne poore kare.
- Maa Durga ki bhakti se aapko shakti aur sahas mile.
- Navratri mein aapke dukh door ho jayein.
- Maa ka aashirwad aapke jeevan mein roshni laaye.
- Navratri mein maa aapke ghar mein khushiyan laaye.
- Maa Durga aapke liye nayi umeedein de.
- Navratri mein maa aapko vijay aur samriddhi de.
- Is tyohar par maa ka aashirwad sada bani rahe.
- Navratri mein maa aapke ghar mein prem laaye.
- Maa Durga aapke parivar ko sukh de.
- Navratri mein maa aapko urja aur utsah de.
- Maa Durga ki daya se aapke sab dukh door ho.
- Navratri mein maa aapko sehat aur shanti de.
- Maa Durga aapke ghar mein mangal laaye.
- Navratri mein maa aapko safalta de.
- Maa ka aashirwad aapko har din prasann rakhe.
- Navratri mein maa aapke jeevan mein roshni laaye.
Navratri is not just about rituals and fasting, but also about spreading love, peace, and positivity. These Navratri 2025 wishes, quotes, messages and shubhkamnaye in Hindi are perfect for sharing with your family and friends.
As we celebrate Maa Durga’s nine forms, may these greetings bring blessings, happiness, and prosperity to all.